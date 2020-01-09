Мастер-класс Ирина Петухова Генеральный директор компании OblakaTravel "Наш девиз: индивидуально - не значит дорого" Каковы, на ваш взгляд, перспективы у испанского направления в этом году? Что вы можете предложить для повышения интереса у туристов к Испании? Мы, конечно, надеемся и верим, что 2020 год станет успешным для нашего направления. Видим, что все больше агентов и клиентов начинают интересоваться возможностями отдыха в таких уникальных и насыщенных регионах, как Андалусия, Галисия и Тенерифе. А мы, в свою очередь, готовы предложить им авторские маршруты и нестандартные решения. Вообще, главное отличие нашей небольшой компании – качественные, индивидуальные и относительно недорогие программы туров. При этом - с гарантированными датами заезда, для групп до 25 человек. Это очень удобно для туристов, которые ищут индивидуальный подход и предпочитают регулярные перелеты. Как вы прорабатываете свои авторские туры? Наши маршруты основаны на профессиональном и личном опыте наших сотрудников и создаются при тесном содействии Отдела Туризма Посольства Испании. Абсолютно все новинки проходят тщательный «тест-драйв», после чего тур детально дорабатывается, улучшается и перерабатывается под групповой, но с фиксированной датой заезда. В целом, глубина продаж по таким турам, как правило, 3-4 месяца. Группы по 10-12 человек, что, собственно, гарантирует хорошую загрузку. А какие новинки появятся в предстоящем сезоне? В числе свежих новинок я бы отметила эксклюзивный событийный тур «Сан-Фермин и все лучшее в Наварре». Мы разработали этот тур (9 дней, 8 ночей) с учетом самых интересных опций региона. Так, наш турист не только побывает на самом знаменитом празднике северной Испании – Сан-Фермине, но и увидит старинные замки Олите и Хавьер, уникальную крепость-церковь Ухуэ, деревушки и городки, расположенные у подножия Пиренеев, самую большую в Европе пустыню Барденас Реалес; великолепные Сан-Себастьян и Биарриц; Сен-Жан-Пье-де-Пор и Ронсесвальес. Познакомится с историей и традициями региона, гастрономией и винами. В середине тура запланирован отдых на побережье (2 ночи в Биаррице). Определенную привлекательность нашим направлениям добавляет как раз то, что туда можно отправиться не только просто на отдых или в экскурсионный тур, а также скомбинировать экскурсионно-познавательную составляющую с отдыхом на побережье. Такая комбинация - один из самых востребованных типов туров. Нам очень важно наглядно показать реальную привлекательность Испании, рассказать о ее возможностях, о ее доступности. Так, авторская программа нашего представителя в Галисии Наталии Якимчук CAMINO DE SANTIAGO («Отрезок Пути Святого Иакова») - яркий пример того, что можно отдыхать индивидуально в бюджетном сегменте. Маршрут, рассчитанный на 7 дней/6 ночей, обойдется от 190 Евро. Вы предлагаете уникальные маршруты, например, туры в сопровождении оливкового сомелье. Можно поподробнее об этом? Это настоящее изысканное олеогастрономическое путешествие по югу Испании. Оно рассчитано на тех, кому интересно заглянуть за кулисы производства легендарных оливковых масел Андалусии. Маршрут «Оливковая корона Испании» - это мой личный проект и Ольги Беклемишевой, сомелье оливкового масла, куратора тура, сооснователя проекта OliveMakers. В программе: посещение трех оливковых хозяйств, музей оливкового масла Terra-Oleum, мастер-классы, дегустации, знакомство с андалусской кухней с кульминацией в виде обеда в фамильном замке Castillo de Canena и, конечно масло нового урожая. Кстати, ближайший тур - с 9 по 14 декабря, еще можно успеть! Не менее интересны наш «Маршрут камелий» и новый маршрут по местам программы «Орел и Решка». Причем мы предлагаем нашим туристам все те же два варианта: проехаться как «по-богатому», так и бюджетно. Клиент выбирает сам. А чем порадуете на Новый год? Говоря о будущей зиме, можно анонсировать наш авторский маршрут: «Из Мадрида в Страну басков, Наварру и Риоху». Даты проведения: 02.01 - 09.01.2020. С отличной ценой за маршрут Мадрид – Бургос – Бильбао – Биарриц - Сан-Себастьян - Памплона - Лагуардия (Риоха) – Витория – Мадрид. Надо добавить, что наш ассортимент по Испании не ограничивается экскурсионными маршрутами, мы работаем с отелями. У нас есть базовый отель в Понтеведро, есть любимые и нами, и нашими туристами бутики-отели в Галисии. На таком популярном острове, как Тенерифе, нам тоже есть, что предложить любому туристу. Сейчас мы фиксируем рост запросов на эти туры, причем запросы целенаправленные. Что вы делаете для того, чтобы удовлетворить ожидания туриста? Реальность такова, что для этого необходимо тщательно прорабатывать каждую заявку, ориентироваться во всех доступных системах бронирования, сравнивать цены и предлагать наиболее выгодную. Нельзя забывать, что у нас очень возвратное направление, и поэтому мы стараемся предлагать всевозможные интересные пакеты, включающие несколько услуг сразу. Ведь если тебе удается привлечь туриста, то шансы, что он в следующем году вернется – высоки. У нас есть клиенты, которые каждый год ездят отдыхать только в Испанию, и всегда могут порадовать себя новым регионом и новым маршрутом. Чем вы можете заинтересовать ваших партнеров в агентской сфере? Наша стартовая комиссия для агентов – базовая 10%. Но в этом плане мы гибкие, и если агентство отправляет хотя бы 20 туристов в год, то мы даем 12%. Наша цель, чтобы партнеры почувствовали: работать с нами не только надежно, приятно и интересно, но и выгодно! Немного по полетной программе. Есть ли трудности? Самая большая проблема - нет прямых рейсов. В данный момент мы ведем переговоры с турофисом Галисии и просим поставить прямые рейсы хотя бы раз в месяц. Но пока эти планы в стадии обсуждения. Возможно, в скором времени мы сыграем в эту сторону. Сегодня у нас несколько вариантов: через Мадрид, либо через Франкфурт и обратно через Цюрих. Чем хорош этот маршрут – если стыковка длительная, то мы делаем для наших туристов обзорную экскурсию по Цюриху. Получается еще одна заманчивая опция: две страны в одном туре.

