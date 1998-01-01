Мастер-класс Д.м.н. Виктор Буяновский Управляющий директор Clinical Solutions GmbH Преимущества и особенности лечения в Германии с компанией Clinical Solutions - В чем особенности и преимущества лечения в клиниках Германии? В каких случаях вы рекомендуете к ним обращаться? Насколько высока стоимость медуслуг в ФРГ, насколько они эффективны по сравнении с аналогичными предложениями клиник Израиля, Испании, Ю. Кореи? - Вопрос, который Вы задали, пожалуй самый сложный и основополагающий. Начну с того, что я приехал в Германию по приглашению научного фонда им. Александра фон Гумбольдта для научной работы на 2 года. После окончания этой работы мой шеф – один из ведущих сосудистых хирургов мира, у которого я уже к тому времени 2 года работал, предложил мне постоянный контракт и я имел удовольствие еще почти 10 лет работать хирургом в одном из крупнейших лечебных центров Германии – в клинике «Нюрнберг». Почему я об этом говорю? Да потому, что за эти годы я познал и понял немецкую медицины. Мое глубокое убеждение, что это одна из лучших медицин мира. Она лучшая и в плане серьезности научных иследований и в плане организации и в плане честности и реальности цен. А самое главное пожалуй, это системный подход к лечению пациента. Еще раз хочу подчеркнуть, что это не просто лечение болезней сердца или суставов, а именно лечения больного человека. При этом, я нисколько не хочу умалять достоинства медицины Израиля, Испании, Южной Кореи и целого ряда других стран, которые сейчас выходят на рынки медицинского туризма. Если позволите, то я бы сравнил всю эту немецкую систему с Мерседесом. Это «машина», которая дает качество, комфорт, гарантии... Да, за это надо платить, но у каждой вещи и автомобиля есть свой покупатель. Хочу также подчеркнуть, что информация о огромных ценах на лечение в Германии вообщем не соответствует действительности. Ведь мы не знаем, что для одного человека дорого, то для другого может быть доступно. Некоторое время назад я даже написал статью на тему «Готовы ли Вы половину своего Мерседеса потратить на свое здоровье?» - Каковы основные задачи и принципы работы вашей компании? Как она появилась? Сколько российских клиентов вы принимает в год? С какими основными заболеваниями они к вам обращаются? - Задачи нашей компании сформулировать достаточно просто. Я в медицине уже 41 год, с тех самых пор, как в 1977 году закончил лечебный факультет Первого Московского медицинского Института им. И.М. Сеченова. Поэтому когда меня спрашивают о задачах моей компании - они простые. Мы лечим людей и помогаем им найти адекватное решение в Германии. Ведь мы берем на себя ответственность за принятие решения, какого пациента куда отправить и где ему окажут наиболее качественную и адекватную по ценам, медицинскую помощь. Именно поэтому мы не ограничиваемся работой с одной, пусть и огромной клиникой Нюрнберг. Среди наших партнеров есть и лучшие специалисты в области протезирования суставов, хирургии позвоночника, глазной хирургии, детской онкологии и даже искусственного оплодотворения и эстетической хирургии. Так что спектр максиммально широк и к нам обращаются со всеми проблемами. Сегодня мы видим тенденцию к значительному увеличению пациентов с различными видами онкологических заболеваний... Наша компания выросла из отдела международного менеджмента клиники Нюрнберг, который я, по просьбе президента клиники, начал создавать в 2003 году и руководил им 4 года. Потом я ушел из клиники и создал компанию Clinical Solutions, которой и руковожу до настоящего времени. За 11 лет существования компании мы организовали обследование и лечение более 5000 пациентов из стран бывшего СССР. - Как происходит процесс обращения к вам, какие для этого нужны документы? -Для того, чтобы к нам обратиться, достаточно нам позвонить или написать - я доступен по телефону и по электронной почте 24 часа в сутки, независимо от того, в отпуске ли я или в командировке на другом конце света. Для болезней нет времени суток и отпусков. В этом, может быть, основное наше преимущество перед международными отделами клиник, которые работают с 9 до 16 с выходными, отпусками и т.д. Поскольку я сам врач, то мне надо сначала поговорить с пациентом и понять характер его жалоб, течение болезни, прошедшее лечение. Потом естественно я уже вижу, что из его истории болезни надо перевести на немецкий язык, чтобы отправить немецким коллегам. Таким образом мы формируем «краткую историю болезни», что несомненно важно и ценится моими коллегами в клиниках. Хорошо бы конечно получить и рентгеновские снимки - для этого у нас есть облачные сервера, куда пациент может загрузить большие объемы цифровой информации. Когда «пакет документов» сформирован, мы обсуждаем ситуацию с коллегами и получаем их мнение и план лечения. - Каковы основные услуги оказываемые вами? Оказываете ли вы помощь не только в выборе клиники, но и в получении визы, выборе размещения, трансфере и тд? - Естественно, что помимо основных медицинских услуг, мы предлагаем полный пакет немедицинских услуг, таких как визовая поддержка, бронирование гостиниц, заказы авиабилетов, трансферы из аэропортов, услуги переводчика, приобретение медикаментов и вспомогательных средств и многое другое. Здесь я бы хотел остановиться еще на одном виде нашей деятельности. С 2007 года мы имеем службу санитарной авиации. Это специально оборудованный медицинский самолет, который может вылететь в любую точку мира и забрать пациента в критическом состоянии. При этом мы располагаем специальным разрешением на ввоз таких пациентов на лечение в Герамнию без виз. Нужен только действующий заграничный паспорт и тогда виза открывается непосредственно в аэропортах приземления в Германии. -Помогаете ли вы с русскоязычным сопровождением в клинике? - Конечно помогаем. С нами уже более 15 лет работают переводчики, водители и в 2007 году мы специально организовали т.н. «группу опеки», которая решает все проблемы опеки пациентов, сервиса, переводов, аптек и многое другое. - Почему больным лучше обратиться к вам, а не напрямую в клинику? Не увеличивают ли ваши услуги общую стоимость лечения? - Да, конечно, наши услуги должны быть оплачены, но это не стоимость лечения, а дополнительные услуги. Мне нравится объяснять все на примере автомбобилей. Представьте, что вы решили купить автомобиль. В моем представлении можно купить кузов с колесами, мотором и рулем! Это тоже автомобиль. Но если вы хотите, чтобы у вас были удобные кресла, навигационное оборудование, комфорт и сервис, то вы идете в автосалон и выбираете опции, которые именно вам важны и нужны. У нас примерно так же. Многие люди сейчас экономят например на трансферах из аэропортов. У Нюрнберга нет прямого авиационного сообщения с Россией, а аэропорт Франкфурта от нас в 250 км. Конечно, трансфер из аэропорта стоит не дешево, но возможность такая есть всегда. Поэтому мы никогда ничего не навязываем, а предлагаем. Выбирайте. - Работаете ли вы со специализированными российскими туркомпаниями? Есть ли у вас российское представительство? Как с вами лучше связаться? - Мы не работаем постоянно с российскими туркомпаниями и не потому что не хотим, а потому, что от туристических компаний мы получаем лишь одного-трех пациентов в год. У нас есть старые добрые партнеры, крупные туристические компании, но это не их основной бизнес. Но если к ним обращаются клиенты по поводу лечения в Германии, то они пересылают медицинский запрос, который мы с удовольствием рассматриваем и даем ответы. А если честно, то 90% наших пациентов приходят к нам по «сарафанному радио». Мы последний год серьезно взялись за интернет и я очень благодарен нашим специалистам у этой сфере, но если вы зайдете в Google или Yandex и дадите запрос «лечение в Германии», знаете сколько страниц предложений Вы получите? Как Вам с этим справиться, как принять решение, как выбрать правильное? С нами связаться легко и мы всегда доступны. У нас есть сайт на русском языке www.clinical-solutions.ru и там, нажав известные всем значки WhaтsApp, Viber и т.д. Вы можете быстро и бесплатно с нами соединиться. Там же есть и наша электронная почта, скайп и мой мобильный телефон. Мы для вас здесь! Д.м.н. Виктор Буяновский Управляющий директор Clinical Solutions GmbH Schlotfegergasse 26-30 90402 Nürnberg Deutschland Тел. +49 911 2110215 Моб. +49 160 963 478 30 (WhatsApp, Viber Telegramm) Skype: vicbujan-international Mail: victor@clinical-solutions.de www.clinical-solutions.ru www.medaviaservice.ru

