Мастер-класс Галина Лысенко Директор представительства Министерства туризма Доминиканской Республики в России и странах СНГ Почему Доминикана – идеальное направление для семейного отдыха? Почему, по вашему мнению, именно Доминиканская Республика лучше всего подходит для семейного отдыха с детьми? Доминиканская Республика – «карибский рай», в котором каждого члена семьи ждут незабываемые впечатления. При этом Доминикана идеально подходит для отдыха с детьми. Большинство отелей располагает огромной территорией, множеством ресторанов с отличной кухней и широким ассортиментом детских блюд, большими мини-клубами, детскими площадками и, конечно, белоснежными пляжами с прозрачной водой. Лучшим выбором для семейного отдыха, безусловно, станут отели типа «все включено». Они позволяют не беспокоиться о денежных затратах, бытовых удобствах и поиске развлечений, а получать незабываемое удовольствие на протяжении всего отпуска. Дети в любое время суток могут сами заказывать еду и напитки в номер, в неограниченном количестве наслаждаться тропическими фруктами и соками, принимать участие во всех анимационных программах, плавать в детских бассейнах. При этом они всегда под присмотромперсонала отеля. Например, отель Majestic Colonial может похвастаться целым замком с мостиками, батутами и горками, а также отдельным детским бассейном с горкой. Внутри мини-клуба расположено множество игровых автоматов, приставок и других дорогих детскому сердцу развлечений. Barcelo Punta Cana оснащен роскошной детской площадкой с большим, похожим на цирковую трапецию, батутом и пиратским кораблем под началом очень сильной команды аниматоров. А Nickelodeon Punta Cana признан самым роскошным курортом с аквапарком в мире, предлагающим фантастические водные развлечения, включая традиционные горки, детские бассейны, водопады, а также зоны массажных струй и медленной реки. Для детей же старшего возраста, а также для взрослых, которые всегда остаются в душе детьми, необыкновенные приключения в Доминиканской Республике станут лучшей альтернативой любому парку развлечений. Здесь сама природа создала все условия для захватывающих поездок и будоражащих кровь эмоций. А какие экскурсионные программы в Доминикане вы бы посоветовали семейным туристам? Столица страны Санто-Доминго – средоточие контрастов, где в необычном тандеме сосуществуют первый европейский город Нового Света и динамично растущий космополитический центр с массой возможностей отдыха для всей семьи. Экскурсия по центру неизбежно приведет туристов в один из многочисленных торговых моллов, где можно отдохнуть и заняться шопингом в бутиках известных национальных и международных брендов. В качестве альтернативы покупкам можно пойти в кино, побродить по узким улочкам Колониальной зоны, глазея на прохожих, или порезвиться на детских игровых площадках. Любителям музеев придется по вкусу площадь Plaza de la Cultura, где расположен Музей естественной истории с его обсерваторией, раз в месяц открывающий свои двери ночью, чтобы посетители смогли увидеть и узнать больше о небесных светилах и Вселенной. Познакомиться с культурой и историей Доминиканской Республики можно в Колониальной зоне Санто-Доминго. Среди многочисленных музеев обязательным к посещению является Дворец Колумба, интересным будет также визит в Museo Trampоlin, где самые маленькие путешественники узнают о том, как устроен человек и окружающий его мир. Для увлекательного тура по центруможносесть на экскурсионный автобус Choo Choo Colonial. Какие регионы и курорты страны вы в первую очередь порекомендовали бы для семейного отдыха? Для тех, кто стремится к единению с природой, идеально подойдет п-ов Самана. Здесь вся семья сможет насладиться катанием на байдарках по мангровым зарослям Parque Nacional del Este, сафари-поездкой на открытом грузовике по живописной прибрежной зоне к мраморным шахтам.Любителям древностей придется по вкусу исследование индейских петроглифов в пещере Cueva Religiosa в Агуа-Саброса. Восточное и южное побережье Доминиканы предлагает разнообразные варианты активного семейного отдыха - такие как, например, аттракцион Cumayasa Sky Adventure в Ла-Романе. На путешествие по веревочному парку, правда, отважатся только сильные духом – ведь одновременно с единением с природой это еще и невероятный заряд адреналина. Bavaro Adventure Park в Пунта-Кане предлагает целый спектр развлечений от зиплайна и заездов на багги до пейнтбола и парка динозавров. И, наконец, Manati Park– идеальное место для любителей поплавать с дельфинами или пообщаться с тропическими попугаями. На севере Доминиканы расположенгород Пуэрто-Плата, или как его еще называют, «Невеста Атлантики»,где каждый член семьи найдет себе экскурсии по вкусу. Здесь можно погулять по крепости Сан-Фелипе и узнать о ее истории, посетить площадь Независимости, Музей янтаря и, конечно, подняться по канатной дороге на гору Исабель-де-Торрес, возвышающуюс яболее чем на 800 метров над Атлантическим океаном. Пытливые туристы могут отправиться в Гуананикопо экологической тропе Hacienda Cufa и узнать все о процессе производства какао. Самых дерзких ждет город Кабарете, известный своими пляжами и школами для серфинга, готовыми обучить каждого – от мала до велика, подарив незабываемый опыт покорения волны и ветра. И, наконец, тех, кто по-настоящему увлечен историей, ждет историко-археологический национальный парк Villa delaIsabela в городке Луперон с руинами первого поселения, основанного европейцами на американском континенте. Для семей, любящих горный отдых с прохладным климатом и захватывающими дух видами, лучшим выбором станет центральная часть Доминиканы. В Констанце можно бесконечно бродить по пешеходным тропинкам, исследовать экологические маршрутыв заказнике Reserva Científica ÉbanoVerdeили отправиться в кемпинг в Valle Nuevo, чтобы затем полюбоватьсявнушительнымидревними пирамидами. В Харабакоа организуются конные прогулки по деревенькам и водопадам. Для любителей прыжков в воду самым безопасным выбором станут известныеводопады Баигуате и Хименоа. Бараона также известна своими пешими маршрутами. Удивительной красоты горные тропы среди рек и долин приведут путешественников к голубым водам природного бассейн а La Plaza и пещере Cuevas de la Virgen. Если же выбор пал на северо-запад страны, в заповеднике Parque Nacional de Montecristi семью ожидают прибрежные лагуны, пляжи и мангровые заросли. Так что, по моему мнению, утверждение, что в Доминикане есть абсолютно все, не является преувеличением. Будучи одним из самых динамично развивающихся направлений в Карибском бассейне, сумев сохранить свое культурно-историческое наследие и располагая девятью различными природными зонами, Доминикана является наиболее оптимальным и во всех смыслах очевидным выбором для семейного отдыха.

