Что там, на «Хуторе»?

Ореол пришельца из другого мира сохраняется вокруг горнолыжного гиганта «Роза Хутор» и после Олимпийских игр 2014 года. Директор по маркетингу и продажам курорта Ольга Филипенкова говорит чуть-чуть о себе, немного больше – о продвижении России на международной сцене, а в основном – о сегодняшнем и завтрашнем дне курорта «Роза Хутор».

БЕСЕДОВАЛ ГЕННАДИЙ ГАБРИЭЛЯН

Поднявшись на олимпийской волне, «Роза Хутор» записался в семью европейских горных курортов. Держите марку?

Думаю, да. У нас на курорте 14 отелей, шесть из них — международные сетевые, со своими европейскими стандартами. И другие отели совсем не уступают им в качестве. Что касается трасс, то все они были спрофилированы для Олимпиады европейскими гуру горнолыжной индустрии. Мы эти трассы сохранили. Мужской и женский скоростные спуски поддерживаем на том уровне, который был задан на Олимпиаде, и развиваемся дальше, добавляя новые трассы и новые подъемники.

«Роза Хутор» — самый молодой европейский курорт и самый крупный, который был построен в этой части света за последние тридцать лет. Оборудование канатной дороги, которую мы недавно открыли, выпущено в 2016 году. В Европе же всем дорогам по 10–15 лет, так что с качеством у нас всё в порядке.

Горизонтальные связи с горнолыжными курортами в Европе существуют?

И не только формальные: например, с австрийским Китцбюэлем на три сезона заключен sistership agreement, это аналог побратимства. Гости, которые отдыхали на «Роза Хутор» и покупали ски-пасс, имеют определенные привилегии в Китцбюэле, — и наоборот.

Происходит и традиционное изучение опыта: специалисты, которые отвечают за инфраструктуру горы, выезжают на разные курорты в течение сезона. Там смотрят, скажем, как строятся и функционируют сноупарки, как развивается индустрия сноубординга — она во всем мире идет вперед большими шагами.

Что, на ваш взгляд, нужно сделать, чтобы опыт курорта можно было клонировать, и в России стали появляться современные, конкурентоспособные горнолыжные курорты? Если ставить вопрос шире – как перенести к нам европейские стандарты работы? Нужно ли к ним стремиться?

Стремиться к лучшему надо всегда. Но те стандарты, которые действуют у нас на курорте, это скорее европейский микс, адаптированный к российским реалиям и к желаниям отечественного потребителя. Те, кто путешествовал, знают, что обобщенный европейский сервис не всегда комфортен. На примере условного европейского ресторана: часто бывает заметно, что официант считает себя важнее посетителя. У нас такого нет, гость всегда самый главный человек на курорте.

Что касается клонирования опыта — можно, однако сложно. Ведь здесь важен не только уровень команды, обеспечивающей полный сервис. Дело еще и в инвестициях, в понимании, чего вы хотите достичь, в базовых установках. У нас все гармонично сочетается. Вся инфраструктура — и отельная база, и гора — находится в одном управлении, существует единая цель. Там, где эти элементы разделены, рассеиваются и бюджеты, и внимание, в итоге страдает качество. Но мы с удовольствием делимся опытом.

«Роза Хутор» позиционируется также как экокурорт. Что происходит на этом векторе?

Экопрофиль в большей степени относится к летнему сезону. Пешие маршруты, велосипед, в этом году открылся парк водопадов, куда можно дойти самостоятельно. Уже второй год у нас летом гостит даже больше людей, чем в зимний сезон, — 900 тысяч против 800 тысяч. При емкости курорта в 3200 номеров примерно семь тысяч человек могут одновременно проживать при полной загрузке. В этот летний сезон загрузка составила порядка 65%.

Как вы оцениваете сегодняшние попытки прорекламировать отдых в России? Ведь, скажем, иностранным туристам важно иметь представление о стране в целом, и о «Роза Хуторе» в частности, а не наоборот. Или вы считаете иначе?

Конечно, правильно продвигать Россию как туристическую дестинацию, безопасную, комфортную, доступную для иностранного рынка. Этому, надо сказать, мало способствует такая наша презентация на зарубежных выставках, когда идет продвижение только двух городов — Москвы и Санкт-Петербурга. Представление Сочи на едином стенде страны в качестве летней столицы России было бы эффектным и продуктивным шагом.

У «Роза Хутор» есть опыт продвижения на зарубежном рынке. Это очень кропотливая и долгая работа. В прошлом году мы поставили первые прямые рейсы Берлин — Сочи, заключив прямой контракт с перевозчиком — авиакомпанией «Кондор», выступили туроператором и составителем пакета. Это мелкие, но полезные шаги, точки, которые мы расставляем: есть Россия, в России есть новый олимпийский горнолыжный курорт, он находится в Сочи и называется «Роза Хутор», приезжайте кататься. Мы не заработали, но и не потеряли на Берлине, получили опыт. Экспансию на зарубежные рынки продолжим именно в формате destination promotion: выбирайте «Роза Хутор», выбирайте удобный для вас перелет — через Москву, через Стамбул, и вот вам пакет — проживание, трансфер, ски-пасс.

Вы хорошо ориентируетесь в туроператорской сфере, не один год проработав в «Санрайз тур». Есть у классических туроператоров будущее в России?

Они будут жить, поскольку еще не все население нашей страны поселилось внутри своих телефонов. Останутся те туроператоры, которые смогут сочетать и интернет-технологии, и свою классическую розницу, и формирование пакетов. Будет такой здоровый микс как по продукту, так и по коммуникациям с клиентом. Пока туроператоров, которые стараются утвердить себя в подобном формате, немного, и больше их не становится.

Вы продаете больше через туроператоров?

Нет, больше b2с. То есть самостоятельного бронирования примерно 80%. Есть, во-первых, сайт «Роза Хутор». Это «онлайн-курорт», где все отели собраны, все продукты, все пакетные предложения. Можно зайти, купить пакет, можно отдельно отель, отдельно ски-пасс, кому что надо. Во-вторых, у отелей есть свои сайты. Но бывает и так, что гости приезжают на курорт, заходят в отель и бронируют номер на месте. 20% — туристические компании, которые совершают онлайн-бронирования для своих клиентов. Договор оферты, личный кабинет, агент заходит, бронирует, оплачивает уже за минусом своей комиссии. Внутри этих 20% доля агентств растет, доля операторов сокращается.

Заглянем в будущее. Каковы перспективы курортов, подобных вашему, например, по сравнению с крошечным болгарским Банско, который каждую зиму осаждают международные толпы лыжников – а лет десять назад его почти не замечали?

Основное – это цена и то, что о курорте узнало много людей. Думаю, что у нас через десять лет объем иностранных гостей тоже будет достаточно большим. Пусть сейчас только 6–7% в зимний сезон, но потихоньку он все же растет.

Как, когда и почему вы пришли в туризм?

Случайно. Я давно занимаюсь маркетингом, пиаром, рекламой. Работала до этого в страховании, многого добилась. В какой-то момент поступило предложение… Я очень рада, что им воспользовалась. Тогда «Санрайз» был очень большой компанией, и на свой внутренний вызов – понять этот рынок – я ответила.

Менеджмент, маркетинг и связи с общественностью. Что вам ближе и интересней, и как одно дополняет другое?

Сейчас происходит совмещение: менеджмент – это формирование команды и работа на результат. «Роза Хутор» сегодня, объем гостей – это заслуга не одного человека, а коллектива профессионалов. Маркетинг присутствует в чистом виде, так как мы отвечаем за продвижение курорта. Коммуникации – они всегда вокруг нас.

Позволяет ли вам нынешняя должность реализовать свой потенциал? Вы амбициозный человек?

Да. Полагаю, что да. И то, что сделано за три года… В части маркетинга это был стартап, чистый лист! И тот самый челлендж, амбиция достичь результатов.

Кем вы видите себя через пять лет? Не появится ли у вас желание вернуться в операторскую зону?

Я точно останусь в туризме. В какой сфере? Там, где возникнут новые для меня задачи, откроются новые горизонты, которые позволят профессионально развиваться.

Ваши любимые страны, увлечения, катаетесь ли вы на горных лыжах?

Я катаюсь на горных лыжах уже более 15 лет, не избегая «черных» трасс. Из других увлечений – самообразование, которое постоянно происходит, я надеюсь. Страны? Италия. Америка. Сейчас открыла для себя Баку – в каком-то смысле вызов Парижу!