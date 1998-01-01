В гостях у карибских пиратов





Доминиканская республика претендует на лидерство в рейтинге дальнемагистральных направлений, куда отправятся россияне этой зимой. Основной поток туристов по традиции сконцентрируется в «пляжных» Пунта-Кане и Бока-Чике, тогда как север страны может предложить более активный и насыщенный отдых.

1. Кайо-Арена

Кайо-Арена — крошечный остров в Атлантическом океане к северу от Доминиканы, который действительно можно сравнить с ареной из-за отсутствия растительности и раз мера: пары минут достаточно, чтобы полностью его обойти. Добраться сюда в течение получаса можно на лодке от рыбацкой деревни Пунта-Русия (район Пуэрто-Плата). Остров покрыт белым бархатистым песком и окружен красивым коралловым рифом с прозрачной бирюзовой водой, что делает его прекрасным местом для снорклинга.

2. Канатная дорога на гору Исабель-де-Торрес

Прекрасный вид на город и окрестности Пуэрто-Платы и побережье Атлантического океана открывается с 800-метровой высоты горы Исабель-де-Торрес, находящейся в километре к юго-западу от города. Вершину горы украшает статуя Иисуса Христа — уменьшенная копия статуи Христа Спасителя в Рио-де-Жанейро. На вершину за пятнадцать минут туристов доставляют разноцветные вагончики канатной дороги. Подъем проходит над вечнозеленым тропическим лесом.

3. Фабрика Brugal

В Пуэрто-Плата находится фабрика по производству рома Brugal, экспозиция которой знакомит с историей и процессом изготовления любимого напитка пиратов и моряков. Здесь можно и продегустировать некоторые виды этого крепкого ароматного напитка из сахарного тростника: Blanco, Anejo, Carta Dorada, Extra Viejo, Siglo de Oro и другие. В магазине при фабрике ром продается дешевле, чем в городских магазинах.

4. Центральный парк Пуэрто-Плата и форт Сан-Фелипе

Начать знакомство с городом Пуэрто-Плата, основанным в конце XV века, лучше всего в его историческом центре, парке Независимости, больше похожем на площадь, окаймленную зданиями в викторианском стиле. Неподалеку находится форт Сан-Фелипе, построенный для защиты от пиратов и ставший впоследствии городской тюрьмой. Форт считается самой древней в Америке колониальной крепостью. Любителям истории придется по душе прогулка по его стенам, откуда открываются потрясающие виды.

5. Казино и шоу «Брависсимо»

В один из вечеров из Пуэрто-Плата можно отправиться в казино развлекательного комплекса Ocean World Adventure Park на фееричное шоу «Брависсимо» в стиле кабаре. Комплекс находится в 15 минутах езды к северо-западу от города на пляже Кофреси. Гостей здесь ждут ужин и музыкальная программа, кульминацией которой станет международное шоу с участием нескольких десятков танцоров в ярких костюмах, выступающих под будоражащие кровь латинские ритмы. После шоу, чтобы продлить магию карибского вечера, стоит задержаться еще на несколько часов на дискотеке или в самом казино.

6. Ocean World Adventure Park

Морской парк приключений Ocean World Adventure Park — отличное место для того, чтобы провести целый день, наслаждаясь представлением с умными дельфинами и котиками, технично выполняющими команды дрессировщика, рассматривая рыбу-бабочку, иглобрюха, рыбу-ангела и акул в огромном аквариуме или плавая вместе с дельфинами. Особенно обрадуются такой возможности дети. Кроме морских обитателей, гостям парка предлагается увидеть представление с забавными трюками тропических птиц, покормить и потрогать их.

7. Водопады Дамахагуа

Любителям острых ощущений и всем, кому уже слегка наскучил пляжных отдых, стоит отправиться на осмотр 27 водопадов Дамахагуа, расположенных в 40 минутах езды от Пуэрто-Плата. Туристам предлагают в сопровождении опытного инструктора пройти 7, 12 или все 27 водопадов. Необходимое снаряжение — спасательный жилет и шлем — выдают на месте. Преодолевая извилистые тропинки и горные пороги быстробегущих рек, спрыгивая с водопада в бурлящую воду, можно почувствовать себя участником шоу на выживание.

8. «Сердце» страны

Ла-Вега — «сердце» Доминиканской Республики, самый крупный город центральной ее части. Во времена Христофора Колумба здесь было найдено золото, испанское поселение переросло в город, позднее разрушенный землетрясением. На его месте сейчас раскинулся исторический национальный парк Консепсьон-де-ла-Вега, где можно увидеть остатки средневековой крепости Консепсьон, церковь Санто-Серро, куда в сентябре стекаются тысячи паломников, руины монастыря Сан-Франсиско и церковь Милосердия.

9. Водопад Агуас-Бланкас

Один из самых живописных водопадов в стране – 83-метровый Агуас-Бланкас. Его мощь и красота в полной мере открываются со смотровых площадок. Смельчаки купаются в реке прямо под водопадом, хотя температура воды не поднимается выше 14 градусов. Добраться до Агуас-Бланкас удобнее на машине, приспособленной к грунтовой дороге и горным серпантинам. Путь из Ла-Вега займет не более 40 минут.

10. Рафтинг

Туристам, не представляющим свой отдых без экстрима, стоит отправиться на горные реки, расположенные в центре Доминиканы, и заняться рафтингом. На выбор – маршруты разной степени сложности. Самой популярной для сплава рекой считается Яке-дель-Норте. Полностью экипировавшись и пройдя вводный инструктаж, туристы оказываются во власти быстро уносящего навстречу приключениям течения реки с кристально чистой водой.