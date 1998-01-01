Две большие разницы





Сходность климатических условий и географическая близость Кубы и Мексики, казалось бы, позволяют им в полной мере конкурировать и в сфере туризма. Однако нюансы политики и экономики до сих пор оставляют их в разных туристических «весовых» категориях.

ТЕКСТ ВЛАДИМИР СЕРГАЧЕВ

Турпотоки

По итогам 2016 года, по данным министерства туризма Мексики, страна приняла 35 млн иностранных гостей. По общим объемным показателям Мексика уже легко конкурирует на мировом рынке туризма с такими странами, как Таиланд или Турция, а в Америках по популярности уступает только США.

Куба по итогам 2016-го приняла примерно 4 млн иностранцев, а в 2017-м ее туристические власти рассчитывают взять рубеж в 4,7 млн гостей. Соответственно, соотношение количества прибывающих из-за кордона туристов в Мексике и на Кубе выглядит как девять к одному.

Во многом столь существенная разница объясняется структурой турпотока. Что касается основных въездных рынков Кубы, здесь в лидерах Канада (25–30% всего въездного турпотока), а в пятерке ведущих – Испания, Франция, Италия и Германия. В Мексике – во всяком случае, в Канкуне и на Ривьере-Майя – расклад таков: до 50% гостей приезжают сюда из США и Канады, 30–35% приходится на европейцев, а 10% – на самих мексиканцев. В остальные проценты входят гости из разных других стран мира, включая РФ. И, несмотря на громкие заявления и рост турпотока из США в 150% в 2017 году, американцы на Кубе пока гости нечастые. Соответственно, на Кубе их пока очень мало, а вот в Мексике, напротив, нередко из-за наплыва гостей из США, например, во время студенческих каникул, наблюдается дефицит отелей.

А что же Россия?

Что касается российского вклада в статистику этих стран, она в обоих случаях не слишком существенна. Если в 2015-м государства, по данным Ростуризма, приняли примерно одинаковое число россиян, в 2016 году тенденции на рынках Кубы и Мексики по линии приема российских туристов оказались разнонаправленными. И если Остров свободы прибавил в их количестве 39%, Мексика ушла в минус сразу на 87%. В 2017-м дела идут лучше: по словам советника по туризму посольства Кубы в Москве Эдильберто Риверона, несмотря на ущерб от урагана «Ирма», число россиян на Острове свободы может достигнуть 100 тысяч, поскольку уже в сентябре в стране их побывало больше, чем за весь 2016 год. Если это получится, рекорд 2012-го, когда на Кубе зафиксировали 87 тысяч россиян, будет побит.

Увы, но Мексике в этом плане похвастать нечем: по словам ее посла в РФ Нормы Пенсадо, в январе – мае 2017-го страну посетило всего на 12,2% больше россиян, чем за аналогичный период 2016 года. И хотя интерес к ней тоже растет, до максимума 2013 года, когда в Мексику съездили свыше 100 тысяч россиян, явно далеко. Скорее всего, в 2017-м там побывает не более 35-40 тысяч гостей из РФ. По этому показателю она в 2–2,5 раза уступит Кубе.

Инфраструктура

И на Кубе, и в Мексике зачастую работают одни и те же международные гостиничные операторы (RIU, Barcelo, Iberostar, Melia и другие), которые стараются обеспечить и соответствующий уровень качества. Но…

Снова обратимся к цифрам. По данным министра туризма Кубы Мануэля Марреро, в настоящее время в этой стране гостей готовы принять 68 тысяч номеров, а к 2030 году их число намерены увеличить до 110 тысяч.

Чем отвечает Мексика? Только на Юкатане уже насчитывают около 400 отелей самых разных категорий, которые располагают фондом более 43 тысяч номеров. При этом в количественном отношении преобладают небольшие гостиницы, но по численности номеров несомненное лидерство принадлежит крупным гостиницам и комплексам – на них приходится почти 75% всего номерного фонда. Например, Barcelo Maya Beach Resort – огромный комплекс из пяти отелей уровня 5* общей емкостью в 2,75 тысячи номеров, объединенный единой территорией, по которой даже проложен регулярный автобусный маршрут.

Эксперты уверены: и качество отельной инфраструктуры, и разнообразие предложений по части отдыха и развлечений в Мексике будут получше. Вместе с тем Куба, безусловно, обладает своим шармом, поскольку жившая длительное время в изоляции страна абсолютно аутентична.

Перевозка

Несмотря на ограниченное количество чартеров и регулярных рейсов из России, особых проблем с доставкой туристов как в Мексику, так и на Кубу операторы не испытывают: туда осуществляют довольно много перелетов разные авиакомпании мира.

В частности, свои частоты полетов на Кубу увеличила Air France, появились рейсы Turkish Airlines и новые полетные программы Air Europa и Finnair. Последняя дважды в неделю будет летать в Гавану в период с 1 декабря по 23 марта 2018 года на Airbus A350. Да и Мексика вниманием перевозчиков не обделена, поскольку та же Finnair начала туда летать.

Правда, чаще всего эксперты признают, что стоимость перелета на «регулярке» значительно выше чартерной. При этом избытка чартерной перевозки из России, по оценке экспертов, практически нет: рейсов не так много и они грузятся стабильно. А еще одним аргументом в пользу выбора Кубы является наличие перелета на регулярных рейсах «Аэрофлота» по приемлемым ценам.

При этом один из застрельщиков возращения россиян в регион Карибского моря, ANEX Tour, организовал региональную чартерную программу в Варадеро из Санкт-Петербурга. «Куба интересна нашим туристам: это подтверждают результаты продаж этого года – полетная программа из Москвы была круглогодичной, поскольку направление отличается самобытностью, – говорит по этому поводу специалист PR-департамента компании Яна Кучегура. – Большие планы и ожидания у нас и по Мексике: рынок готов к этому направлению, так как страна предлагает отдых «все включено» высокого уровня, а также имеет ряд уникальных преимуществ».

Цены

Что касается уровня цен, то сходный по параметрам отдых на Кубе будет примерно на 30–50% дешевле, чем в Мексике. Например, если пребывание в среднем по уровню качества отеле уровня 4* (10–11 дней, «все включено», на двоих) на Кубе в середине декабря 2017-го оценивается в сумму от 120 тысяч рублей, в Мексике за это же удовольствие туристам придется заплатить от 170 тысяч. А за «пятизвездочный» отдых в те же даты и той же продолжительности – от 170 и 200 тысяч рублей соответственно. При этом принципиальной разницы в стоимости туров у разных туроператоров практически нет – цена колеблется в пределах 10–15% и в основном зависит от даты туров и уровня спроса.