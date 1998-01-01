Турбизнес, №11, Декабрь 2017 « Вернуться к журналу



Культурная столица Европы

Более тридцати лет назад в Евросоюзе была заложена хорошая традиция: каждый год самым интересным городам Европы присваивается статус Культурных столиц. На 2018 год таким городом объявлена Валлетта. Престижный титул еще больше повысит привлекательность мальтийской столицы как выдающегося направления для туризма. ТЕКСТ АЛЕКСАНДР ПОПОВ «Мы построим Великий город…» Столица Мальты носит имя благородного рыцаря Великого магистра ордена госпитальеров (иоаннитов) Жана Паризо де ла Валлетта. В марте 1566 года он заложил первый камень будущей столицы рыцарского государства со словами: «Мы, джентльмены, построим Великий город для джентльменов». Всего через пять лет на скалистом острове в центре Средиземного моря появился город-крепость. Мало где в Европе средневековое фортификационное искусство представлено столь наглядно, как здесь. И сегодня мощные стены, сторожевые башни и бастионы, оборонительный ров, равелины впечатляют мужественным романтизмом. Строители Валлетты применяли самые современные методы возведения укреплений и организации внутригородской жизни. Валлетта стала первым европейским городом, возведенным по единому градостроительному плану. Здесь была устроена объединенная дренажная система, в каждом дворе предусматривался колодец для сбора дождевой воды и каменные лотки для мусора. Благодаря перпендикулярной планировке в конце большинства улиц видно море, ветер с него приносит в город прохладу. На одной из сторон улицы днем обязательно есть тень. Многие правительственные учреждения, офисы, музеи, магазины и рестораны Валлетты располагаются в крепостных равелинах и сохранивших средневековый колорит зданиях, принадлежавших раньше Ордену. Так, например, в бывшей резиденции командора флота Ордена сегодня размещается Музей изобразительных искусств, а в равелине Сент-Джеймс-Кавалир открыт современный культурный центр, где проводятся выставки, концерты, фестивали, кинопоказы и другие подобные мероприятия. Далеко не все рыцари имели свои дома. Для них и гостей Ордена строились своего рода общежития – обержи (auberges), которые мало в чем уступали по красоте дворцам знати. Многие из них и сегодня используются с разными целями. К примеру, в одном из самых представительных зданий города – бывшем Кастильском подворье – размещается резиденция премьер-министра Мальты. В бывшем Прованском подворье находится Национальный археологический музей. В годы расцвета рыцарского государства в Валлетте возводились прекрасные дворцы и храмы в стиле барокко – господствующем архитектурном стиле XVI века. Рыцари превратили «скалу из песчаника» в цветущий остров со столицей, известной в Европе как Superbissima («Очень гордая»). В брутальную тему архитектурного ландшафта Валлетты органично вплетаются и лирические нотки. Прежде всего, это золотистый известняк, из которого построены многие здания. Очень красят архитектурный ландшафт мальтийской столицы разноцветные балконы-эркеры. Довольно часто встречаются цветочные клумбы. Многие здания, особенно по углам, украшены скульптурами святых. По проекту Ренцо Пиано В связи с предоставлением Валлетте статуса Культурной столицы здесь реализован масштабный проект реконструкции центра города под руководством выдающегося архитектора современности, одного из основателей стиля хай-тек, автора многих дерзновенных проектов по всему миру итальянского архитектора Ренцо Пиано. В ходе работ было возведено новое здание мальтийского парламента в современном стиле. Руины Королевского оперного театра, не восстановленного после Второй мировой войны, перестроены в Оперный театр под открытым небом. Радикально изменились Городские ворота Валлетты: теперь они похожи на клиновидный вырез без верхней части, а часть защитного рва у ворот превращена в сад. В богатый культурный календарь города в 2018 году добавились мероприятия, связанные со вступлением в «должность» Европейской столицы. Церемония открытия состоится 20 января. На этот день в Валлетте запланированы впечатляющие шоу с участием зарубежных артистов и множество уличных развлечений. В программу «Культурная столица–2018» в Валлетте включены около 400 событий и 140 проектов. Например, в Театре «Маноэль» и Национальной библиотеке пройдут концерты Valletta International Baroque Festival. Любопытно, что одним из мероприятий, завершающих этот фестиваль классической музыки, станет концерт Baroque meets Jazz, который пройдет в Военном музее в форте Сент-Эльмо. В апреле в Культурном центре равелина Сент-Джеймс-Кавалир пройдет конференция электронной музыки Electronic Music Malta с инсталляциями и звуковыми картинами. А в начале мая на площади Св. Георгия состоится Valletta Green Festival. Площадь покроют огромным ковром из цветов, который образуют около 80 тысяч растений. Кульминацией череды культурных событий станет театрализованное представление Valletta Pageant of the Seas 7 июня 2018 года в Большой гавани, где пройдут соревнование лодок и грандиозный заплыв сотен пловцов. С 11 по 15 сентября на сценах под открытым небом в Валлетте будет представлена опера «Аида» Джузеппе Верди.



Поиск материалов Все рубрики Авиаотрасль Профиль Рынки Регионы Гостиницы Азбука путешествий Лечебный туризм Круизы Компания Тема номера Событийный туризм Фокус: практика Tourbusiness Story Страхование Технологии Юридическая служба Заочный семинар Фокус: аэропорты Tourist Boards Рабочая неделя Железные дороги VIP-клиент За рубежом Бухгалтерский учет Дискуссия Туры выходного дня Экскурсионные туры Мастер-класс Один маршрут Дневник представительства События Личное время Выставки Туроператоры 24 часа Курорты Востока Кунсткамера Автобусные туры Статистика Детский отдых Книжный гид Бизнес-идея Образование Деловой туризм Космический туризм Кофе-пауза Фокус: проэкты Фокус Финансы Лечение за рубежом Мониторинг Орел и решка Маркетинг Активный туризм Летний отдых в России Know-How Фингарантии Фокус: проекты Витрина Практика Свое дело Практикум Термальные курорты Анализ и прогноз Крупным планом Ваш консультант Транспорт Блиц-интервью Репортаж Полемика Проблема Въездной туризм Зимняя экзотика Медицинский туризм Год в истории Актуальное интервью Профессионал Редакционная почта Актуальная тема Дискуссионная дуэль дискуссионная панель Регионы России Угол Зрения Итоги года Все года 0000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017