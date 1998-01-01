Турбизнес, №11, Декабрь 2017

Счастливое число





Управление по туризму Бразилии официально открыло свое представительство в Москве. Оно стало 13-м по счету: офисы организации функционируют в Буэнос-Айресе, Лиме, Нью-Йорке, Чикаго, Лос-Анджелесе, Токио, Франкфурте, Мадриде, Париже, Милане, Лиссабоне и Лондоне. В интервью «ТБ» ВИНИСИУС ЛЮММЕРЦ, президент Embratur, рассказывает о планируемой работе на российском рынке.

Какова динамика турпотока из России?

В период с 2012 по 2014 год, когда в Бразилии проходил Чемпионат мира по футболу, отмечался постоянный рост турпотока из России. В 2015 году он сократился на 30%, однако превысил показатель 2013 года. В прошлом году в Бразилию прибыло 23,9 тысячи гостей из РФ, причем почти 60% посетили страну впервые.

Россияне, путешествующие в туристических целях, направляются главным образом в Рио-де-Жанейро и Фос-ду-Игуасу, а также в экономический центр Бразилии город Сан-Паулу и столицу Бразилиа. Что касается сегмента деловых поездок и мероприятий, больше всего россиян посещают Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу, Манаус, Салвадор и Сантос.

Более половины прибывающих россиян останавливаются в отелях, меньшая часть – у друзей или родственников.

Какие факторы способствуют популяризации направления в РФ, а какие тормозят этот процесс?

Один из факторов, который напрямую обуславливает востребованность Бразилии, – это российский климат. Зимой многим россиянам хочется солнца и моря, чаще всего именно в этот период они посещают нашу страну. Кроме того, знаменитый бразильский карнавал привлекает множество туристов. Между нашими странами действует безвизовый режим, что также является положительным фактором.

Популяризацию направления затрудняет дальнее расстояние и отсутствие прямого авиасообщения между странами.

Почему было принято решение открыть турофис в Москве?

Выбор России обусловлен важностью этого рынка в мировом туризме. Российские туристы интересуются в том числе дальними экзотическими направлениями. Однако пока число гостей из РФ, посещающих Бразилию, ниже ожидаемого, поэтому мы прилагаем усилия, чтобы это изменить.

Среди функций нового турофиса – оказание специализированных услуг в области туристического маркетинга, исследование рынка, структурирование коммерческой информации для продвижения и диверсификации бразильских туристических продуктов на российском рынке.

Представительство в Москве возглавила Юлиана Рыкова, которая до этого работала в посольстве Бразилии в России в отделе по содействию торговле и курировала сферу туризма.

Какова ваша маркетинговая стратегия по продвижению Бразилии в России?

Стратегия на российском рынке предусматривает использование различных инструментов продвижения. Это участие в выставках, проведение семинаров и вебинаров для туристических компаний, workshop, roadshow, размещение рекламы в интернет-ресурсах и печатных изданиях, организация ознакомительных туров.

Многие из этих мероприятий проводятся совместно с представителями турбизнеса. Запросы на них мы получаем в ходе B2B-встреч, которые помимо этого служат источником стратегической информации для разработки исследований рынка и планирования последующих мероприятий.

В наших целях – значительно увеличить турпоток из России в Бразилию, принимая во внимание большой потенциал этого рынка.