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Под знаком «цифры»
Несмотря на ряд неурегулированных споров хозяйствующих субъектов и разного рода сложности с реализацией проекта, в Ростуризме пока не собираются отказываться от внедрения электронной путевки, которая должна начать работать с 1 января 2018 года. При этом скептики по-прежнему уверены: ввести в действие этот инструмент в полном объеме сразу точно не получится.
ТЕКСТ ВЛАДИМИР СЕРГАЧЕВ
Что такое электронная путевка? Ее разработка ведется в рамках реализации федерального закона и, как предполагается, в идеале система получит статус государственной информационной (ГИС). Это означает, что в системе «Электронная путевка» должны будут регистрироваться все реализуемые в РФ туры (как внутренние, так и выездные), а контролирующие органы получат возможность отслеживать этапы их продажи, полную статистику и аналитику, а также оперативные данные о деталях реализации путевок. При этом операторы и агенты должны будут вносить в ИС «Электронная путевка» всю информацию о бронировании и оплате туров, а турист по уникальному номеру электронной путевки сможет получать информацию о поездке и сведения о ее продавцах.
Сторонники внедрения системы уверены, что появление электронной путевки позволит сделать российский туризм максимально «прозрачным» и предоставит клиенту еще один инструмент защиты его интересов, а вот ее противники убеждены – новая попытка систематизировать рынок никак не гарантирует туристу защиты от мошенников. Самое главное – полностью ввести с 1 января 2018 года электронный документооборот, частью которого и является электронная путевка, не получится по целому ряду технологических и законодательных причин. И если первые устранить можно достаточно оперативно, на ликвидацию вторых «тормозов» могут уйти даже не месяцы – законотворцы у нас, как известно, работают не спеша.
ИГОРЬ КОЗЛОВ
Председатель комитета Ассоциации «Турпомощь» по инновациям и внедрению информационных технологий в туризме, генеральный директор компании ClickVoyage
В настоящее время технически система готова примерно на 90%, а вот нормативно – на 70%. Изменения и дополнения, которые надо вносить в нее, появляются десятками, и можно с уверенностью говорить о том, что исполнители госконтракта слышат представителей турбизнеса и готовы это делать. При этом основной технологической проблемой проекта является совмещение разнообразных внутренних программных комплексов туроператоров и ИС «Электронная путевка», а также техническая неготовность малых и региональных турфирм к соблюдению вводимых форматов работы. Увы, но пока не готов и комплекс нормативных документов. В частности, нет документа, однозначно обязывающего турбизнес начать работу в этой системе. Скорее всего, все агентства и операторы смогут начать полноразмерное сотрудничество в цифровом формате лишь через год-два, а с начала 2018-го ИС «Электронная путевка» станет работать в тестовом, то есть не обязательном для субъектов турбизнеса режиме. Вместе с тем уже с 1 января хотя бы часть ее функционала наверняка станет использоваться, и к постепенному внедрению как электронной путевки, так и электронного документооборота в целом надо быть готовым – их появление практически неизбежно.
При этом очевидно, что системе потребуются какие-то доработки, которые, скорее всего, будут реализованы по линии другого госконтракта. Это потребуется, например, для придания электронной путевке статуса бланка строгой отчетности (БСО). Возможно, электронная путевка со временем и будет БСО, но для этого нужны серьезные изменения как по части законодательства, так и технологического обеспечения деятельности турфирм. А это – дело еще более отдаленной перспективы.
ГЕОРГИЙ МОХОВ
Председатель правовой комиссии РСТ, основатель компании «Персона Грата»
С 1 января 2018 года вводится понятие электронного документооборота, заключения договора в электронной форме и отражение сведений о заключенных договорах в информационной системе. При этом заключение договора первично по отношению к оформлению электронной путевки (ЭП): она является лишь отражением сделки и финальной версией электронного документа. Сама по себе ЭП договором не является и его не заменяет, но теперь закон допускает его заключение в электронной форме с проставлением электронной подписи заказчика.
Для функционирования системы принимается несколько подзаконных актов, которые должны вступить в силу синхронно со статьей закона. Причем из его текста следует добровольный порядок применения электронного документооборота: туроператор может, но не обязан вносить сведения в систему. Возможно, поправки, которые установят обязательность отражения в ИС сделок с турпродуктом, впоследствии будут приняты, но пока таких изменений нет.
МАКСИМ ПРИСТАВКО
Заместитель генерального директора компании «Джет Тревел»
Введение электронной путевки без внесения существенных изменений в закон о туристической деятельности не только бесполезно и бессмысленно, но и вредно. По моему мнению, появление ИС «Электронная путевка» – это вовсе не решение проблем, а лишь имитация бурной деятельности, только отвлекающая от поисков действительно необходимого решения.
Можно много говорить о якобы имеющихся преимуществах системы, но на сегодняшний день у нее фактически нет «фундамента», поскольку правовая основа туристической деятельности непродуманна, нелогична и непоследовательна. В связи с этим полагаю, что любые отдельно разрабатываемые нововведения не приведут к улучшению ситуации в целом, а только загонят «болезнь» внутрь. Чтобы добиться тех результатов, о которых идет речь, и достичь цели сделать рынок российского туризма прозрачным и контролируемым, крайне необходимо принятие кардинально нового закона о туристической деятельности. В который, вполне вероятно, следует включить и разрабатываемую сейчас электронную путевку.
ДМИТРИЙ МАЗАНИКОВ
Руководитель представительства «РоссТур» в Северо-Западном федеральном округе
Честно говоря, пока трудно представить себе все тонкости работы системы «Электронная путевка»: на мой взгляд, в настоящее время с учетом самых разных аспектов она крайне «сырая». В целом есть ощущение приближения каких-то новых неизбежных неприятностей, которые ожидают агентский рынок. Понятно, что со временем система будет введена и постепенно вся отрасль станет «обеляться», но вот сроки ее ввода в действие вызывают имеющие все основания сомнения. Поскольку никакой точной, детальной информации о том, что она из себя будет представлять, по сути дела, нет, большая часть агентов смутно представляет себе механизм ее работы. Скорее всего, ввод в эксплуатацию ИС «Электронная путевка» либо будет сдвинут, либо станет поэтапным. Конечно, задача усиления контроля в сфере туризма со временем будет выполнена, но вот какой ценой и за чей, собственно, счет – пока ясности нет.
Что касается информации о тонкостях продаж (в частности, взаиморасчетов оператора и агента, величины агентской комиссии), не думаю, что она в этой системе должна находиться в открытом доступе. Что это даст? Зачем, к примеру, об этом знать клиенту? К тому же ничего революционного в такой информации нет: при желании ее можно получить и сейчас, поскольку никакой тайны из этого обычно не делается.
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