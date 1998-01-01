Самое большое счастье – лететь налегке





Сегодня все воспринимают Вячеслава Зайцева как великого художника-модельера всемирного значения, и кажется, что так было всегда. Но первыми увидели в нем уникальный талант западные специалисты – почти за 30 лет до того, как его разглядели наши соотечественники. И хотя до конца 80-х годов советский дизайнер был лишен возможности выезда из страны, в Европе его называли «Красным Диором» и считали одним из ведущих мировых мастеров. Народный художник России, директор Московского Дома моды «Slava Zaitsev» Вячеслав Зайцев – о моде и путешествиях.

ТЕКСТ ТАТЬЯНА БЕЛОНОЖКИНА

Вы всегда говорите, что ваш любимый город – Париж. На Елисейских полях в «Театре Мариньи» в рамках Недели Высокой моды вы когда-то показали свою коллекцию…

О да. Четко помню этот день – 20 января 1988 года. Это было невероятно. Я оказался в городе своей мечты, в городе, где все дышит красотой, в столице мировой моды! Показ моих моделей прошел на одном дыхании, а в заключение на сцену вышел магистр культуры от мэрии Парижа и вручил мне диплом и медаль почетного гражданина… Будь я слабаком, то, наверное, сошел бы с ума от радости. Но я просто был несказанно счастлив. Сегодня в Париже у меня своя студия, где я останавливаюсь, когда приезжаю в этот город. Она находится в пяти минутах ходьбы от Триумфальной арки. Я люблю бывать там, поскольку все, что окружает меня, создано по моим замыслам и соответствует моим представлениям о тихом комфорте и гармонии.

Еще одна моя большая любовь – Италия. С этой страной у меня связано много дорогих сердцу воспоминаний. В 1989 году во Флоренции у меня был показ на одной из старинных площадей в центре города. Ощущение такое, словно попал в другую эпоху. Публика, которая собралась на площади, и те, кто наблюдал за дефиле из окон своих домов, аплодировали каждому выходу. А мне казалось, что это сон… Показ проходил очень хорошо с одним минусом – мне не разрешили привезти своих манекенщиков. Модели из Америки и Германии более низкого роста, чем наши, и это немного портило впечатление. Правда, это было заметно только мне.

Нью-Йорк. Впервые я оказался в этом городе в 1987 году. Посетить США со своей коллекцией моделей одежды меня пригласила мадам Тамара Керим, удивительная, светлая духом, восторженная, одержимая желанием открыть меня, показать мое творческое лицо Америке. Это было настоящим потрясением: небоскребы, мосты, музеи, магазины на Пятой авеню! Впечатления накладывались одно на другое… В свободное время я встречался со звездами мировой моды, работающими в Нью-Йорке. Сегодня встреча с Оскаром де ла Рента – завтра я в апартаментах Билла Бласса, блестящего художника-модельера, чьи модели всегда отличались великолепным кроем, безукоризненно отработанной формой и благородством цветовых решений. Он был классиком в модной индустрии США. Послезавтра я встречаюсь с одной из самых знаменитых манекенщиц в истории – Кармен. Эта женщина возраста элегантности поразила меня изяществом манер, непосредственностью и естественностью выражения эмоций во время беседы. А одна из самых неожиданных встреч произошла со мной в Нью-Йорке в 90-х годах, на Пятой авеню. Мы с фотографом Иваном вышли из галереи Сорокко, где проходила моя выставка. Вдруг я вижу – Джанни Версаче. Говорю своему спутнику: «Смотри, Версаче идет!» Тот стал крутить головой во все стороны: «Где?» И когда Версаче поравнялся с нами, я сказал ему: «Hello!» Он остановился, улыбнулся мне и ответил на приветствие. Он узнал меня и сообщил, что у него проходит выставка вечерних платьев в Нью-Йорке, пригласил нас. Я в свою очередь пригласил его на свою. Потом мы еще немного поговорили и распрощались.

У вас есть любимые места в Париже?

В силу своей профессии в каждый приезд я посещаю улицы моды, авеню Монтень, где расположены бутики практически всех самых крутых модельеров мира, дома Кристиан Диор, Коко Шанель, Эмануэль Унгаро, Жан-Луи Шеррер, Нина Риччи, Дольче и Габбана, Франко Ферре и других известнейших брендов. В Париже не возникает вопроса, куда пойти. Можно, например, от Елисейских полей и Триумфальной арки спуститься к Лувру, затем перейти Сену по мосту и посетить музей Д’Орсэ, посмотреть работы импрессионистов. Можно побывать в районе Сен-Жермен, где собирается творческая молодежь, где много интересных галерей, прекрасных бутиков, кафе. Можно прокатиться на экскурсионном автобусе или корабле – масса впечатлений и информации. Да все интересно! Если выдается возможность провести в Париже неделю, то стараюсь найти время для посещения выставок, сходить в кино. Заполнить свободное время в Париже не проблема. Там все к вашим услугам.

А какие гостиницы вы предпочитаете?

В Париже мне доводилось останавливаться в «Георге Пятом» и «Бристоле» – это блестящие пятизвездные отели с высококлассным неназойливым сервисом и комфортными номерами.

В Нью-Йорке мне запомнился роскошный «Уолдорф Астория». Спускаясь по белым мраморным лестницам на ужин, можно было видеть цокольный этаж, где стоял великолепный рояль, издававший божественные звуки. Атмосфера хорошего старого голливудского фильма, актерами которого были мы, постояльцы этого отеля.

На вопрос, где вы обычно питаетесь, вы всегда отвечаете, что дома. Не любите ходить по ресторанам?

Да нет, отчего же. Если времени мало, то я, как правило, иду в бистро с французской кухней, иногда с японской. Порой позволяю себе посетить итальянские ресторанчики. В Париже обычно заказываю луковый суп или суп-пюре из шампиньонов, блюда из рыбы и все варианты сладкого – булочки, круассаны, мороженое. На Риволи есть чудесное кафе «Анджелина», где, кроме прочего, подают чрезвычайно вкусный горячий шоколад и каштановые пирожные. Но все же мне приятнее бывать в гостях у друзей и есть домашнюю стряпню.

Что вы обычно возите с собой?

Багаж у меня всегда очень простой – в Париж везу только подарки друзьям, так как вся одежда для любого сезона у меня находится в парижской квартире. Да и вообще в этот город не нужно брать много, коль скоро все необходимое можно купить там. Самое большое счастье – лететь налегке. И в предвкушении встреч!

Но главное, что я привожу из своих поездок, – это приятные воспоминания. Первые ощущения от встречи с заграницей, радость знакомства с людьми, о которых я знал только из прессы, шокирующие впечатления от архитектуры, музеев, бутиков и прочего, приводящие меня даже сейчас в состояние легкой эйфории.