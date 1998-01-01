2017. Вспомнить все





Уходящий год представители турбизнеса в целом оценивают положительно: россияне снова путешествуют, и рынок медленно, но верно выходит из кризиса. Но проблем и «ложек дегтя» хватает: чего стоит один скандал с «ВИМ-Авиа». По традиции мы вспоминаем, чем жила отечественная туристическая индустрия последние двенадцать месяцев.

Борются за выживание

Против промо: турагенты не оставляют попыток найти взаимопонимание с туроператорами.

В конце ноября в Альянсе туристических агентств (АТА) прямо заявили: «Снижение агентской комиссии и промотарифы ведут к коллапсу всей туротрасли». В открытом письме организации говорится, что такие инструменты делают бизнес турагентств нерентабельным, разрушают проверенные временем связи между игроками рынка, дают простор для деятельности «временщиков, фрилансеров, фирм без офисов и бухгалтерии». «Настаиваем, что в условиях сегодняшних реалий минимальный размер агентского вознаграждения не может составлять менее 10% от цены турпакета», – заявляют в АТА.

Большинство турагентов – не только подписавших петицию – согласны с таким требованием. В то же время крупные туроператоры, а основная претензия у розницы именно к ним, объясняют, что промопрайсы помогают бороться с демпингом на рынке, а сокращение вознаграждения – вынужденная в нынешней экономической ситуации мера.

В частности, «Библио Глобус», который первым объявил о снижении комиссии и которого принято считать «зачинщиком» всей этой истории, аргументировал свое решение возросшими финансовыми затратами из-за нового закона о туризме. Но попытки возложить «свои проблемы» на агентства вызвали у последних острую реакцию.

Пока «в товарищах согласья нет», а эксперты рынка пессимистично прогнозируют, что, несмотря на возмущение розницы, агентская комиссия будет год от года сокращаться.

Махнула крылом

Коллапс компании «ВИМ-Авиа» привел к миллионным убыткам у туроператоров и к «закручиванию гаек» в авиаотрасли.

Сначала – массовые задержки рейсов, потом – скандальное банкротство. В конце сентября авиакомпания «ВИМ-Авиа» объявила о прекращении всех чартерных программ, объяснив это нехваткой оборотных средств и долгами перед контрагентами. «Значительное увеличение парка самолетов и расширение маршрутной сети, которые предпринял этот перевозчик, оказались ему не по силам», – считает исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

Туриндустрия «бурлила»: проблемы перевозчика были прогнозируемы, он уже «отметился» серией задержек в 2016 году, но из-за дефицита чартерной перевозки на рынке крупные операторы подписали контракт с «ВИМ-Авиа». Летом 2018-го при продолжающемся росте рынка опять остро встанет вопрос нехватки бортов, в связи с чем НТК «Интурист» и «TUI Россия» уже заявили о планах по созданию собственных авиакомпаний. Скандал с «ВИМ-Авиа» также привел и к новым инициативам «сверху». В частности, в России может появиться фонд для вывоза пассажиров проблемных авиакомпаний, аналог «Турпомощи», только «скидываться» туда будут перевозчики, что может привести к росту цен на авиабилеты.

Стал самостоятельным

Надежды турбизнеса, касающиеся возвращения на рынок египетского направления, не оправдались.

С момента трагической гибели пассажиров рейса авиакомпании «Когалымавиа» прошло два года, но на политическом уровне договоренности о возобновлении авиаперевозки не достигнуты. В начале декабря глава Минтранса Максим Соколов сообщил, что направление может быть открыто в феврале 2018 года.

Между тем туристический рынок приспособился к новым реалиям, и «место» Египта заняли Турция, ОАЭ, Доминикана, страны Юго-Восточной Азии.

Египет же изменил свой «статус» и из направления организованного туризма стал страной, куда россияне путешествуют самостоятельно. «Если туристам запрещают летать в Египет из Москвы, они летят туда из Белоруссии – есть несколько рейсов из Могилева; жители Белгорода летят из Харькова. Как говорится, «свято место пусто не бывает», – констатирует Алексан Мкртчян, генеральный директор сети турагентств «Розовый слон».

Любить по-русски

Российский турпоток в Турцию уже превысил показатели докризисного 2015 года. Статистика говорит сама за себя: Турцию, по данным министерства культуры и туризма страны, с января по сентябрь 2017 года посетили 4,1 млн россиян. Для сравнения, даже в 2015 году за аналогичный период на турецких курортах отдохнуло 3,3 млн наших соотечественников.

Направление настолько востребовано россиянами, что крупные операторы, в частности Coral Travel и TEZ Tour, продлили свои полетные программы до конца осени, а ANEX Tour – на весь зимний сезон.

Турецкие власти делали все, чтобы вернуть россиян, в частности субсидировали чартеры из России, и обещают продолжить эту практику в следующем году. Максимально лояльными были отельеры страны, однако не исключено, что в 2018 году цены на размещение подрастут на 10–15%. Тем не менее очевидно, что «пальма первенства», «лидер спроса», «бестселлер продаж» – все эти характеристики будут относиться к Турции и в следующем году.

Был да сплыл

Уход с рынка туроператора TED Travel вскрыл несколько «старых» проблем в отрасли.

TED Travel не был крупным туроператором и не успел обрести широкую известность на рынке, но его банкротство активно обсуждалось в профессиональной среде. Почему? Дело в том, что история «Теда» – яркий показатель того, как не надо вести операторский бизнес.

Компания, чтобы закрепиться на рынке, активно демпинговала, а политика скидок, по мнению экспертов, это всегда путь в никуда. И дело вовсе не в вирусе коксаки и якобы падении спроса на турецком направлении, которого не фиксировали другие игроки.

Второй «урок» от TED Travel: турагентствам не стоит доверять новичкам на рынке, тем, о ком мало что известно, но чья ценовая политика вызывает вполне определенные вопросы.

Интересно, что после банкротства туроператора глава Ростуризма Олег Сафонов и чрезвычайный и полномочный посол Турции в России Хюсейн Лазип Дириоз договорились о совместной выработке мер по противодействию демпингу на туристическом рынке. Но пока никаких конкретных планов озвучено не было.

Пошли на попятную

Курортный сбор все же ввели в России, но теперь регионы хотят его минимизировать.

Уже с 1 мая 2018 года в экспериментальном режиме курортный сбор будет введен в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Максимум размера сбора установлен в 50 рублей в сутки. Уже известно, что Краснодарский край не стал рисковать турпотоком и установил минимальный налог – всего 10 рублей. Ставропольский край остановился на отметке в 50 рублей. Алтайский край назначил 30 рублей с человека в сутки.

«То, что в регионах решили ввести на первом этапе минимальные суммы сбора, можно оценивать положительно, – считает Сергей Ромашкин, генеральный директор туроператора «Дельфин». – Другое дело, что при введении нового налогового механизма заработают определенные бюрократические процедуры, ведь этот сбор должен кто-то собирать, администрировать, вести учет поступлений и так далее. Не вышло бы так, что при ставке в 10 рублей в том же Сочи турист заплатит за 10 дней своего отдыха 100 рублей курортного сбора, однако регион на взимание этих средств потратит в совокупности гораздо большую сумму».

Отфутболили туристов

Кубок конфедераций не вызвал интереса у иностранных путешественников, а чемпионат мира, вероятно, не принесет прибыли гостиницам.

Туроператоры, работающие на рынке въездного туризма, признали: Кубок не вызвал ажиотажа среди иностранцев. Гораздо перспективнее выглядит грядущий чемпионат мира по футболу. «Если приехавшие болельщики и их семьи увидят, что все было организовано грамотно, что не возникло проблем, то мундиаль может создать условия для роста въездного турпотока уже в 2019 году», – считает Александр Курносов, заместитель генерального директора туроператора «Академсервис». При этом «простые» туристы, скорее всего, воздержатся от поездок в города, где будут проходить матчи.

Более того, есть вероятность, что отели могут остаться без части запланированных клиентов в дни чемпионата мира по футболу. «Несмотря на гораздо больший масштаб будущего события, его значение для гостиничной отрасли надо оценивать трезво и быть готовыми к тому, что клиентов придется искать вне публики, приехавшей смотреть матчи», – считает Вадим Прасов, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров.