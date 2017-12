Турбизнес, №11, Декабрь 2017 « Вернуться к журналу



Турист на горизонте

Морские и речные круизы не принято сравнивать – при формальных сходствах это разные турпродукты со своей спецификой. Тем не менее есть схожие тенденции. Какие – рассказывают ведущие туроператоры. Вышли в плюс Вместе с относительной стабилизацией экономической ситуации в стране продажи морских круизов пошли в гору. По оценкам экспертов, в этом году рынок продемонстрировал как минимум 10%-ный рост. Однако спрос в течение года был неравномерным. «Уходящий год был непростой, но весьма интересный. Его старт был стремительным, максимальные обороты продаж морских круизов были набраны буквально за первый месяц. Однако вторая половина года была более спокойной. Предварительно мы оцениваем свой прирост в 10% и отмечаем повышение прибыльности единичной продажи», – комментируют в компании «Инфлот круизы и путешествия». «Основная доля прироста пришлась на первый квартал и начало второго, но потом он сошел на нет. В среднем рынок прибавил 20%», – отмечает Елена Карманова, директор по PR и маркетингу компании «ВИА МАРИС». Маргарита Атасунц, руководитель круизного отдела компании «Болеро Тур», в свою очередь констатирует, что если октябрь и ноябрь 2016 года были сравнительно «просадочными» месяцами, то сейчас туроператор фиксирует увеличение количества бронирований. Повышенный интерес в 2017 году туристы проявляли не только к «стандартным» морским круизам. По оценке Алексея Миронова, генерального директора компании «Клуб путешествий Special», рост рынка экспедиционных круизов составил 10–15%. «Его стимулировали стабилизация курсов обмена валют и некоторое затишье в плане терактов и военных действий», – полагает эксперт. Бестселлеры продаж Высокая глубина бронирований – одна из главных характеристик круизной индустрии. Россию в последние несколько лет туроператоры называют рынком last minute. «С середины лета пошел спрос на май и лето 2018 года, в то время как опытные круизеры бронировали зиму 2018–2019 годов», – отмечают в «Инфлот круизы и путешествия». Лидером спроса по раннему бронированию в компании стали средиземноморские круизы из Барселоны и Рима на флагмане Symphony of The Seas. В компании «Круизный дом МК» наибольшим спросом пользовались европейские круизы, круизы из Дубая по Персидскому заливу, круизы по Азии, а также круизы с выходом из Санкт-Петербурга и круизы по Черному морю на теплоходе «Князь Владимир». «Увеличение продаж объяснимо тем, что несколько популярных на российском рынке международных круизных компаний ввели на своих лайнерах расширенный русскоязычный сервис, их тарифы стали еще более демократичными, а также они расширили квоты мест для круизов, которые начинаются из Санкт-Петербурга», – комментирует Екатерина Соболева, заместитель генерального директора по коммерции туроператора. Маргарита Атасунц говорит о стабильной популярности маршрутов из Санкт-Петербурга по фьордам и городам Балтики, а также разных вариаций круизов по Средиземному морю. Сегодня максимальная глубина продаж достигает восьми месяцев. «Активно бронируют майские праздники. Например, в круизе из Барселоны в Стокгольм на Costa Magica, стартующем c 29 апреля, остались только блочные каюты», – констатирует эксперт. По словам Елены Кармановой, число продаж в последний момент сейчас невелико. «Средняя глубина вышла на стандартный уровень – за 3–6 месяцев до начала круиза», – говорит эксперт. По ее оценке, круглогодично востребованы программы по Средиземному морю, а зимой популярны круизы по ОАЭ и странам Азии. «В 2017 году хитом стали японские круизы компании Costa Cruises. Япония вообще вызывает огромный интерес, особенно с облегчением визовых формальностей», – отмечает эксперт. Не заметили помех Прошлый год был успешным для рынка речных круизов: на волне спроса на отдых внутри России туроператоры нарастили свою клиентскую аудиторию. Удалось ли ее сохранить? «Продажи круизов в нашей компании по сравнению с 2016 годом увеличились на 15–20%. Этот рост меньше, чем год назад: тогда был почти 40%-ный прирост, связанный прежде всего с переориентацией туристов с закрытых зарубежных направлений на внутрироссийские, – говорит Андрей Михайловский, генеральный директор компании «Инфофлот». – Однако самым ярким итогом 2017 года стало то, что почти 2/3 из новых прошлогодних туристов стали повторными и снова выбрали речные круизы в качестве варианта летнего отдыха». Более того, если в 2016 году «новички» «брали на пробу» 3–5-дневные программы, то сейчас бронируют уже более длительные круизы. В туроператоре «ВодоходЪ» говорят и о восстановлении въездного турпотока. «На круизы по российским рекам активно вернулись иностранные туристы. Наш иностранный турпоток достиг докризисного показателя, увеличившись с 18 тысяч в 2016 году до 30 тысяч в этом. При этом россиян на наших круизах меньше не стало», – говорит коммерческий директор компании Андрей Смолин. Светлана Гончарова, заместитель генерального директора компании «Мостурфлот», подтверждает: «Уже нет международной «лихорадки», связанной с санкциями, вследствие чего въездной туризм стал возвращаться к прежним объемам. Общий рост рынка – примерно 20%». Хиты и новинки На рынке речных круизов – свои лидеры. По словам Андрея Михайловского, по акции раннего бронирования лучше всего продаются недельные круизы из Москвы в Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, по Золотому кольцу. «Большой интерес вызывают круизы на наших новых четырехпалубных теплоходах «Лебединое озеро» и «Лунная соната». Высокий спрос мы фиксируем на длинные круизы в Астрахань, Ростов-на-Дону, Пермь, Елабугу и Булгар», – комментирует он. Черноморский круиз на теплоходе «Князь Владимир» вызывает большой интерес: ежедневно туроператор получает порядка 50 заявок. Туроператор «НИКА», который весной организовал круизы по водным путям Республики Беларусь, утверждает: программы сразу нашли своих клиентов, загрузка рейсов превышала 85%. «В этом сезоне было много нетипичных клиентов, то есть тех, кто никогда раньше не был в круизе. Лидеры по раннему бронированию – сибирские круизы по рекам Обь и Иртыш, круизы по Беларуси. Из европейских – круизы по Эльбе и Влтаве, Венецианской лагуне, Дору, Дунаю, Сене и Рейну», – рассказывает исполнительный директор туроператора Михаил Корнышев. По словам Светланы Гончаровой, в рамках раннего бронирования наибольшим спросом пользуются продолжительные круизы из Москвы до Астрахани, Санкт-Петербурга, Соловецких островов, популярны круизы по Оке. Их загрузка уже составляет от 40 до 90%. «Растет спрос на круизы до Казани, Булгара, Елабуги», – отмечает эксперт. Что будет? Туроператоры и по морским, и по речных круизам прогнозируют дальнейший рост продаж в следующем году. «Что касается 2018 года, то очень многое зависит от политической ситуации. Если она будет стабильной, мы абсолютно уверены, что спрос на круизный продукт вырастет на 20–25% как в морском, так и в речном сегменте», – считает Екатерина Соболева.



