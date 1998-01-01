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Пальма первенства
По итогам прошлого года планку свыше 100 тысяч гостей из России смогли взять всего шесть «зимних» стран. В объемах безусловным лидером оказался Таиланд, а по динамике роста – Доминикана. В этом зимнем сезоне тенденция в целом сохранится, однако от прошлогодней она отличается рядом нюансов.
ТЕКСТ ВЛАДИМИР СЕРГАЧЕВ
Таиланд
В российской туристической «зиме» это страна номер один: по предварительным оценкам, в 2017-м рост потока гостей из России в ней достигает 30% и по итогам года вполне можно ожидать пересечения заветной планки в миллион российских туристов.
Благодаря целому ряду привлекательных черт – отсутствие визы, наличие разных вариантов отдыха и огромного числа чартеров из многих регионов РФ – направление продолжает радовать продавцов возвращением к былым высотам. По статистике «РоссТур», Таиланд держит пальму первенства как по объемным показателям, так и по продолжительности отдыха россиян. Аналогичная информация и у сети «1001 тур».
Что касается полетных программ, в целом по России в сезон в Таиланд еженедельно вылетает более сотни чартерных авиарейсов, а о росте интереса к направлению свидетельствует и возвращение на маршрут Москва – Бангкок Thai Airways.
ОАЭ
За девять месяцев 2017-го Дубай посетили 11,58 млн иностранных туристов – на 7,5% больше, чем за то же время год назад. По данным Департамента по туризму и маркетингу Дубая, ведущими въездными рынками являются Индия, Саудовская Аравия и Великобритания, но Россия демонстрирует небывалые ранее темпы роста в 95%. Об увеличении турпотока из РФ на уровне 50–70% заявляют и в других эмиратах.
И хотя российские операторы сомневаются в почти двукратном росте турпотока, они согласны с тем, что облегчение визового режима и ряд преимуществ ОАЭ вызвали значительный рост интереса к отдыху в Эмиратах. Он подкрепляется и соответствующим ростом объемов полетных программ из РФ – в 1,5–2 раза. В частности, ANEX Tour с середины августа запустил чартер из Москвы в Дубай на бортах AZUR Air в ежедневном режиме, Coral Travel к полетам в Дубай из Москвы и восьми регионов РФ в этом сезоне добавил еще пять, а «Натали Турс» сформировал собственную полетную программу (с октября – пять еженедельных рейсов на лайнерах Red Wings). Кроме того, FlyDubai зимой будет совершать 40 рейсов в неделю в 10 городов РФ, а Emirates на рейсах из Москвы в Дубай заменили самолет на Airbus A380.
Вьетнам
По статистике Вьетнамского национального управления по туризму, за 10 месяцев 2017 года в этой стране уже побывало свыше 457 тысяч россиян, что на 38,3% больше показателя 2016-го. Вполне вероятен годовой рост в районе 40%. И, скорее всего, будет взята высокая планка в полмиллиона гостей из РФ.
В этом сезоне на направлении продолжат работу его завсегдатаи, к ним добавятся и новички. Впервые на рынок Вьетнама выходит российское подразделение TUI. Общая ситуация с перевозкой характеризуется тем, что растут объемы по Фукуоку и Нячангу, куда вновь полетели чартеры из регионов страны.
Вместе с тем на направлении наметился переизбыток перевозки. Дело в том, что из Москвы в этом сезоне у трех основных игроков – Pegas Touristik, Coral Travel и ANEX Tour – имеется по три частоты, то есть девять вместо семи в прошлом сезоне. И если ANEX Tour число полетов наращивать не стал, то Coral Travel к двум рейсам в Нячанг добавил вылет на Фукуок, а Pegas Touristik к двум еженедельным вылетам в Нячанг добавил третий. Специалисты не исключают, что после новогоднего пика появится нужда в оптимизации полетных программ.
Израиль
На протяжении всего 2017 года Израиль наращивает поток гостей из России: по данным Министерства по туризму страны, за 10 месяцев он возрос на 47% и составил свыше 336 тысяч человек. Причем в Израиле, в отличие от многих других «пляжных» направлений, Россия уверенно занимает место в тройке лучших доноров, претендуя на первое место.
Израиль как направление зимнего отдыха планомерно расширяет полетную программу из РФ. В настоящее время еженедельно выполняется 72 прямых рейса из Москвы и семи российских городов (Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Краснодар, Самара, Сочи и Минеральные Воды). А зимой операторы делают акцент на перелеты в Эйлат.
На направление постепенно обращает внимание все больше крупных игроков рынка. В частности, с начала ноября этого года TEZ Tour включил Израиль в свою продуктовую линейку.
Индия
Большая страна, предлагающая огромный выбор туров, наиболее интересна россиянам как «пляжное» зимнее направление: по статистике, 80–85% спроса приходится на программы в Гоа. Общий уровень роста спроса на направлении в зимнем сезоне оценивается в 40–50% и во многом объясняется приемлемым соотношением цены и качества отдыха.
Полетные программы в этом сезоне растут соответственно спросу. В частности, ANEX Tour «поднял» чартеры в Даболим из Москвы и 12 регионов РФ, а Pegas Touristik организовал полетные программы не менее чем из десятка городов страны. Характерно, что для части туров по Индии операторы активно задействуют и регулярную перевозку – рейсами «Аэрофлота» и других компаний. Например, «Библио Глобус» использует для доставки туристов в Даболим «крылья» авиакомпании «Россия», которая летает из Москвы четыре раза в неделю.
Доминикана
Это карибское направление оказалось единственным в регионе, претендующим на подлинную массовость гостей из РФ зимой 2017–2018 годов Турпоток россиян в Доминикану по-прежнему демонстрирует небывалый для других стран рост: с января по август, по данным Центробанка Доминиканы, страну посетили уже более 150 тысяч россиян (на 159% больше того же периода прошлого года).
Соответствующим тренду образом растут и объемы перевозки. В то время как ANEX Tour и «Библио Глобус» сохранили прежние объемы, с конца сентября собственные полетные программы в Доминикану поставили и другие крупные операторы. В частности, Pegas Touristik организовал рейсы из Москвы в Пунта-Кану и Пуэрто-Плату, а Tez Tour «полетел» в Пунта-Кану. Провозные емкости на направлении стремятся к удвоению объемов, что у некоторых экспертов вызывает опасения по части появления «горящих» предложений.
Пока ситуация остается под контролем, поскольку пик сезона еще впереди и не совсем понятно, каким окажется уровень покупательского спроса.
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