В путешествие – за эмоциями

Прошлым летом на телеканале «Че» состоялась премьера программы «Рыцари дорог» с известным актером Сергеем Селиным в роли ведущего. Истории людей, рассказанные им, доказывают, что справедливость всегда торжествует, как быни было трудно в это верить. А как у самого Сергея складываются отношения с автомобилем и «дальними дорогами»?

Сергей, сколько лет вы водите машину?

Уже не помню, но точно больше 20 лет. Я водитель со стажем. У нас с автомобилем очень тесные и хорошие отношения, он мой друг, я стараюсь относиться к нему бережно.Программу о взаимовыручке, желании протянуть руку ближнемуя согласился вести сразу же. «Рыцари дорог» – это дорожные истории людей, оказавшихся на грани жизни и смерти. Очень многие, к сожалению, остаются равнодушными, когда кто-то попадает в беду, но есть и такие, кто готов сделать все, лишь бы помочь. Именно о них эта программа.

Сталкивались ли вы сами с проявлениями доброты и рыцарства на наших дорогах?

Да, одна из таких историй произошла лично со мной. Моя машина на скользкой дороге ушла в занос, и я врезался в дерево. Несколько автомобилистов, проезжавших рядом, остановили свои машины, выбежали ко мне и оказали первую помощь.Возможно, благодаря этим людям я и остался жив,потому что ГИБДД и «скорая» ехали довольно долго. Безопасность при вождении крайне важна, но даже если что-то нехорошее случится, всегда найдутся люди, готовые прийти на помощь. Это доказывает и мой пример.

Случалось ли вам перебираться на большие расстояния автостопом?

Несколько раз, но это было довольно давно, и никаких примечательных воспоминаний об этом приключении у меня не осталось. Сам никогда не подбирал случайных попутчиков, хотя заграницей часто арендую автомобиль.

Сейчас популярнопутешествовать по Европе на автомобиле. Вы никогда не пробовали?

Да, это очень комфортно. Я часто провожу лето с семьей в Болгарии. Мы берем машину иколесим по окрестностям, близлежащим странам. Как-то проехали из Хорватии в Черногорию, Боснию и Герцеговину, заглянули в Албанию. Много ездили по Испании и Италии. Особенно прекрасна Тоскана из окон автомобиля – эти бесконечные плантации, виноградники, возвышенности и безумно красивые закаты в итальянских деревеньках очень вдохновляют.

Похоже, вы заядлые путешественники…

Что может быть лучше путешествий? В молодости я видел только свой город и окрестности. Когда стал достаточно зарабатывать, выбирался в ближнее зарубежье – Литву, Латвию, Финляндию, Эстонию. Потом уже начал изучать Европу – Испанию, Италию, Португалию, Германию. Ну а как открыл для себя Болгарию, не удержался и купил там дом. Теперь это мое летнее пристанище.

А что для вас означает путешествие в плане ментальном? Меняетесь ли вы, преображаетесь ли, попадая в другое место мира?

Обязательно. Ничто другое не помогает так разгрузить голову, переключиться, получить вдохновение, как путешествие. Стараюсь заранее узнать как можно больше о стране, куда отправляюсь, но иногда наступает момент, когда не хочется ничего читать, загружать себя какими бы то ни было знаниями. Так тоже можно отдыхать, это позволяет «обнулиться».

Какиеместапроизвели на вас особенное впечатление?

Говорят, что есть два величайших места силы на планете – это океан и пустыня. Совершенно с этим согласен. В Лиссабоне я долго стоял как завороженный и смотрел на Атлантический океан. Когда встречал рассвет в Сахаре, каждой клеточкой своего тела почувствовал единение с природой, с миром, с планетой. Любые проблемы в этот момент кажутся чудовищно пустыми. В таких местах понимаешь, как скоротечна и прекрасна жизнь. А еще я не устаю петь дифирамбы Болгарии и ее столице Софии. Это старый и очень красивый город. Тихий, спокойный, со своей атмосферой. Здесь можно прекрасно отдохнуть всей семьей или с компанией. В центре Софии расположен изумительный парк – Борисова Градина. Там очень зелено, чего не хватает летом в Петербурге. Кроны деревьев создают густую тень, спасая от жары, и огромное удовольствие часами лежать там на траве. Еще в Софии много музеев – Национальный исторический, Национальная художественная галерея, Музей современного искусства. Мы часто водим туда детей, так как я убежден, что художественный вкус и общий гуманитарный кругозор, который вырабатывается благодаря походам в музеи, отлично влияет на интеллект ребенка.

Другими словами, вы любитель и познавательного отдыха? Приезжаете в какое-нибудь историческое место, ходите по городу, любуетесь памятниками, заглядываете в музеи?

Это я обожаю. Особенно меня вдохновляет эпоха Возрождения. В каждой картине, скульптуре заложено столько смысла, столько штришков, которые можно и нужно разгадывать, что стоять у такого произведения можно часами. Музеи очень люблю, причем популярным и раскрученным типа Уффици или Лувра могу предпочесть камерные собрания в небольших городках. Там обычно нахожу массу интересных вещей, которые отражают жизнь какой-либо эпохи в своих красках, в мелких деталях.

На что вы обращаете внимание больше всего, осматривая достопримечательности?

Я стараюсь посмотреть на них со стороны, оценить масштаб, потом подойти и попытаться найти неуловимые с первого взглядаподробности. Мне не важно, сколько веков этой статуе или картине, гораздо важнее, какой смысл она в себе несет, как заставляет меня сопереживать.

Насколько важен для вас во время путешествий комфорт, количество звезд в отеле или вы можете обитать и в спартанских условиях?

Комфорт важен, но это в путешествии не самое главное. Я не буду устраивать истерики, если в моем номере не каждый деньменяют постельное белье или оставили сор на полу. Другое дело, что сейчас я путешествую с детьми и не могу допустить, чтобы они мылись в грязном душе или вытирались несвежим полотенцем. А сам способен вынести любые условия.

В интернете попадаются статьи с заголовкамитипа «Селин провел медовый месяц на Карибах в джунглях». Какие впечатления остались отэтой поездки?

Потрясающий опыт! Инициатором поездки была моя жена, за что я ей бесконечно благодарен. Мы своими глазами увидели настоящие джунгли, побывали среди дикой природы. Программа была очень насыщенной: мы гуляли, катались на лошадях, на яхте, пробовали экзотическую еду. Все было здорово, к тому же это было очень счастливое время – наш медовый месяц.

Наверное, много плавали в маске, с ластами, с аквалангом?

Все это очень люблю. В маске частенько уплываю подальше. Это страшно интересно, морское дно напоминает мне фантастический музей. Акваланг тоже был в моей жизни, но всего пару раз на Красном море, которое тоже очень люблю. Там можно провести долгое время, занимаясь только дайвингом. Однажды я достал какую-то диковинную звезду, она до сих пор украшает стену в нашей прихожей.

А как насчет гор?

Однажды мы провели незабываемые каникулы на Тенерифе с Лешей Ниловым и нашими семьями. Очень хорошо отдохнули, горный воздух всегда хочется забрать с собой в баллоне.

Многих людей во время поездок за границу очень занимает шопинг. Вы исключение из этого правила?

Шопинг меня вообще не интересует. Я еду в путешествие в первую очередь за эмоциями, впечатлениями, знаниями. Если моей жене или детям понравится что-то до умопомрачения, я, конечно, куплю, но специально выделять время на шопинг точно не буду.

Беседовал Александр Славуцкий