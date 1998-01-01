Повторение пройденного

Летом 2017 года на Черном море намерены возродить круизную линию между основными российскими портами Кавказа и Крыма. И хотя в экономической эффективности проекта есть большие сомнения, в реализуемый с подачи президента РФ Владимира Путина круиз с начала апреля уже продаются путевки.

ТЕКСТ ВЛАДИМИР СЕРГАЧЕВ

С организационной стороны схема круиза по маршруту Сочи – Новороссийск – Ялта – Севастополь выглядит так. Владельцем судна является ФГУП «Росморпорт», который еще в январе 2017-го, специально под выполнение поручения Владимира Путина, учредил ООО «Черноморские круизы», ставшее оператором круиза. В свою очередь, «дочка» «Росморпорта» выбрала генерального агента, в задачи которого входит реализация туров и продвижение «товара» на рынке. Им стал хорошо известный по рынку речных круизов «Инфофлот»: он уже ведет продажи путевок.

Если вести речь о лайнере, то девятипалубный «Князь Владимир», построенный еще в 1971 году, способен вместитьоколо 900 человек, оборудован четырьмя бассейнами, двумя ресторанами (с питанием по системе «шведский стол»), кинотеатром, барами, дискотечной и концертной площадкой, спа-зоной. Несмотря на приличный возраст, лайнер находится в неплохой физической форме, поскольку в 2013-мна нем проведены работы по реконструкции, включая модернизацию и приведение к современным стандартам внутренних помещений и системы кондиционирования. Как сообщает «Росморпорт», сейчас судно снова проходит освидетельствование на верфи Kusey Star в турецкой Тузле: на нем идут работы по обновлению кают и общественных зон. Самое, пожалуй, главное – лайнер переведен под российский флаг и в настоящее время является единственным нашим круизным судном. Директор по продажам и маркетингу «Инфофлота» Андрей Михайловский уверен: для выполнения заявленного с 11 июня 2017 года маршрута судно будет готово в срок.

Маршрут немудреный: отправляясь из Сочи в воскресенье вечером, «Князь Владимир» будет возвращаться туда же в субботу утром. А по пути «заглянет» в Новороссийск, Ялту (на два дня) и в Севастополь: с учетом одного дня в море, заявлены 7–8-дневные круизы. Причем сесть на лайнер и сойти с него можно в любой из точек маршрута.

Что касается цены тура, в которую входят проживание в каюте, трехразовое питание и пользование инфраструктурой судна, то она сильно зависит от уровня размещения. Поэтому, начинаясь на первом рейсе от 26,6 тыс. рублей в самой дешевой каюте, в сьюте на 7-й палубе она достигает 58,5 тыс. А на других рейсах – 75,8 тыс. рублей. Однако уже сейчас некоторые рейсы «Князя Владимира» почти полностью проданы – на самых востребованных осталось всего по 50–60 мест из более чем девятисот. Правда, есть и такие рейсы, которые практически «свободны».Вместе с тем «Инфофлот» вовсе не собирается полностью продавать весь круиз самостоятельно: по словам Андрея Михайловского, к реализации новинки подключены все имеющиеся у оператора агенты. Для того чтобы дело шло веселее, для конечных потребителей и агентов предусмотрена целая система скидок, а бронирование возможно полностью в режиме онлайн.

Обсуждая перспективы российского круизана Черном море, эксперты во мнениях расходятся. Одни уверены:при определенных условиях они вполне могут быть успешными. А вот другие сомневаются.

В частности, Игорь Глухов, в свое время руководивший единственным российским паромным оператором St. PeterLine, на проходившем в конце 2016 года в Петербурге форуме представил отдельный доклад по этой теме. Он убежден: круизы на Крымско-Кавказской линии реализуемы и могут быть успешными. Если будут хотя бы отчасти поддержаны государством. «В советское времяобъемы обслуживаемых на ней пассажиров превышали 100 тыс. человек, – констатирует он. – Линия пользовалась очень высоким спросом, а круизы были одним из наиболее стабильно работающих направлений туризма. Возродить эту линию – самое время».

Поддерживает его мнениеи президент питерской Ассоциации участников круизного рынка Игорь Рюриков, в 2013-м с помощью возглавляемой им компании «Экспо-тур» возродивший круизы по Черному морю на лайнере «Адриана». И,увы, в 2014-м «погоревший» на них из-за присоединения Крыма к РФ. «Черноморский бассейн с точки зрения организации внутренних круизов на отечественных судах, безусловно,перспективен, – считает он. – Однако круиз должен быть рассчитан именно на внутренних туристов и стоить соответственно их возможностям».Разделяет такую точку зрения и Валентин Шубин, руководитель департамента продаж компании «Мультитур». «Такой круиз может пользоваться спросом со стороны определенной категории клиентов, но все будет зависеть от стоимости тура и его наполнения, – указывает он. – Если программа круиза окажется качественной и интересной, путешествие будет продаваться».

Отчасти согласен с этими экспертами и глава оргкомитета севастопольского Международного морского бизнес-форума SIMBF Алексей Малько, который полагает, чтов существующих условиях реальные возможности есть только по линии внутреннего туризма.«Вести речь об организации круизов по Черному морю, которые могут являтьсяи продолжением российских речных маршрутов, можно», – говорит он.

А вот занимающий ныне пост председателя Комитета по развитию туризма Петербурга, а ранее –директор по маркетингу и продажам компании St. Peter LineАндрей Мушкарев в экономической эффективности проекта сомневается. «Надо понимать, что на Черном море очень короткий сезон и восемь месяцев в году на нем штормит, – рассказывает он. – Заработать в течение оставшихся четырех, посещая только российские порты,– задача непростая, и владельцам теплохода надо думать, каким образом использовать его в низкий сезон». Вместе с тем идею создания российского круизного оператора, а также появление судна под флагом РФ он приветствует. «Если учесть, что в СССР круизных судов было больше шестидесяти, а сама отрасль процветала, перспективы есть», – утверждает он.

Вместе с тем сторонники круиза убеждены: дело не только в принципе. По мнению одного из пользователей соцсетей, даже «принудительно» работающая линия будет развивать береговую инфраструктуру, создаст дополнительные пассажиропотоки и заново сформирует культуру отдыха на судах. «Запуск линии создаст прецедент, а регион Черного моря станет местом притяжения любителей морских путешествий,– заявляет он. – Даже если только 5% из бывающих в нем 20 млн человек захочет «прокатиться» на морском пароходе – это уже миллион потенциальных пассажиров! На всех хватит…»

Вывод? Он очевиден: круиз по Крымско-Кавказской линии скоро станет реальностью. Однако насколько он будет выгоден всем сторонам, участвующим в продаже и «раскрутке» путешествия из Сочи в Ялту, – вопрос открытый. Хотя в данном случае экономика все равно уступит политике: поручение президента должно быть выполнено. А сколько это будет стоить– покажет время.