Испытание заграницей

Летом 2017 года российские пляжные Юга ждет проверка на готовность работать не в искусственно созданных условиях, а в режиме реальной конкуренции с многочисленными зарубежными соперниками. И хотя часть специалистов продолжает твердить: «Турция нам не конкурент», жизнь убеждает в том, что спрос на отдых в Крыму и Краснодарском крае зависит не только от патриотических порывов.

ТЕКСТ ВЛАДИМИР СЕРГАЧЕВ

Признаков объемного роста в сегменте отечественного «пляжного» туризма в этом сезоне почти никто не видит: в лучшем случае речь идет об удержании показателей 2016-го. Но оценки экспертов сильно разнятся.

В то время как Виктор Тополкараев, генеральный директор НТК «Интурист», дипломатично говорит о том, что отечественные курорты пользуются у наших сограждан постоянным спросом, а в условиях нестабильной ситуации в мире они все чаще предпочитают отдыхать у себя в стране, руководитель регионального отделения РСТ в Крыму и Севастополе Борис Зелинскийполагает, что полуостров ждет «минус» в… миллион туристов (т. е. около 20%). А заместитель генерального директора компании «Роза ветров» Ирина Глазкова, сравнивая нынешний уровень продаж сочинских курортов с показателями 2015-го, говорит о его снижении почти на четверть.

И если министр курортов и туризма Крыма СергейСтрельбицкий утверждает, что «мы делаем все для того, чтобы сохранить количество туристов на уровне 2016 года», Сергей Ромашкин, генеральный директор компании «Дельфин», ожидает снижения уровня спроса на российские курорты в пределах 15–20%.

Именно в эту «вилку» (от сохранения объемов 2016-го до падения турпотока в 20–30%) и укладываются в основном летние перспективы Краснодарского края и Крыма. Однако значительная часть аналитиков убеждена в том, что итоговые показатели на отдельных курортах и в конкретных объектах размещения будут самыми разными.

На фоне доллара

В качестве основных факторов, определяющих спрос на российские Юга, практически все эксперты называют укрепление рубля, «открытие» Турции и продолжающийся рост стоимости внутреннего отдыха при слабом развитии его инфраструктуры.

Первый совершенно очевиден: если сравнивать аналогичные периоды 2016-го и 2017-го, сейчас рубль стал крепче на 20–25%. Со вторым фактором тоже не поспоришь, поскольку присутствие Турции на рынке с самого начала сезона (с предлагаемыми страной ценами на отдых) явно сказалось на перераспределении спроса. «Недавно вернулся из Ростова-на-Дону: ежедневно там отправляют в Турцию по два-три самолета с туристами, – говорит коммерческий директор компании «Невские сезоны» Кирилл Соколов. – Если недельный тур в отель уровня 5* с питанием по системе «все включено» предлагают за 12–15 тысяч рублей на человека, как не полететь?»

Описывая сложившуюся ситуацию, на одной из профильных конференций Сергей Стрельбицкийпривел такие цифры. По его данным, средняя стоимость недельного «пакета» на двоих в Турцию (включая перелет в оба конца, трансфер и проживание в отеле не ниже уровня 3* на «все включено») в рамках раннего бронирования в России составила около 39 тысяч рублей, в то время как аналогичное предложение по Крыму (из Москвы) «тянет» на 66 тысяч рублей. «Из которых не менее 30–40% приходится на авиаперевозку», – отметил чиновник. При этом низкие цены по Турции в рамках акции раннего бронирования по ходу сезона могут оказаться еще ниже, тогда как отечественные объекты размещения подняли их на 10–25%.

В России объекты размещения, отказавшиеся «задирать» цены на текущий сезон, тоже нашлись. Но они оказались в меньшинстве, поскольку в целом как в Краснодарском крае, так и в Крыму отельеры, окрыленные успехом прошлого года, стесняться не стали. В результате, с учетом роста курса рубля, в части объектов размещения стоимость пребывания возросла для наших туристов на 30–35%.

«Если учесть, что в целом качество курортной инфраструктуры не изменилось, неудивительно, что немалороссиян в этом году решили отдыхать за рубежом», – отмечает Борис Зелинский. А Сергей Ромашкин убежден в том, что Крыму в этом году придется конкурировать за клиента вовсе не с Турцией, с которой он по объективным причинам тягаться не может, а с соседним для региона Краснодарским краем.

Померяться инфраструктурой

Что могут предложить туристам в этом сезоне Крым и Краснодарский край? Большая часть экспертов уверена: по количеству мест в объектах размещения вопросов нет. А вот по их качеству и, самое главное, по функционированию системы в целом, они стоят, подобно частоколу.

Докладывая президенту РФ о готовности к сезону, курирующий туризм вице-премьер Дмитрий Козак сообщил: на черноморском побережье (на Кавказе и в Крыму) летом 2017 года будут работать около 4,7 тысячи гостиниц и санаториев, в которых одновременно смогут разместиться 525,7 тысячи человек. «Строительство объектов размещения продолжается, и к лету в строй введут еще несколько десятков», – заверил чиновник. Однако эксперты констатируют: по уровню качества, сервиса и цен они самые разные. Причем Крым в целом явно проигрывает и Турции, и Краснодарскому краю.

Для того чтобы показать это, возьмем обзор HospitalityIncomeConsulting, посвященный гостиничному рынку Республики Крым. Из него следует, что в настоящее время полуостров располагает примерно 130 крупными гостиничными объектами (т. е. вместимостью более 50 номеров) с общим фондом около 20,5 тысячи комнат. Причем отелей только около 60. В дополнение к ним регион способен предложить примерно шесть тысяч квартир, 1,3 тысячи комнат и 3,3 тысячи домов. Если сложить все – вряд ли получится больше 100 тысяч мест.

В Краснодарском крае, в котором классификация отельного сектора обязательна, в настоящее время эту процедуру прошли уже 4478 объектов, а общее число мест для приема гостей превышает 400 тысяч. Самое главное – в отличие от Крыма, в котором только начинают «вкладываться» в инфраструктуру, в Краснодарском крае многие объекты построены (или реконструированы) совсем недавно, а уровень сервиса и услуг (в том числес наличием «все включено») не намного хуже, чем «за бугром». «На сегодняшний день инфраструктура наших курортов отстает, но, безусловно, догоняет зарубежные», – констатирует Юрий Бурлаков, генеральный директор туроператора «Криптон».

«В целом наши курорты могут конкурировать с зарубежными направлениями, – полагает Сергей Ромашкин, генеральный директор компании «Дельфин». – Если мы возьмем, например, отели Имеретинки, построенные три-четыре года назад, они, конечно, не хуже турецких: «Рэдиссон» в Сочи мало отличается от «Рэдиссон» в Анталье или Барселоне. Сравнивать же санатории, построенные 30–40 лет назад, с современными зарубежными спа-отелями не совсем корректно».

Как считает Елена Лысенкова, генеральный директорHospitalityIncomeConsulting, Сочи и Геленджик по уровню развитиятуристической инфраструктуры вполне способны конкурировать с зарубежными курортами (в частности, с Турцией). А вот Туапсе, Анапа или Темрюк – вряд ли. «Что касается Крыма, он далек от нужного уровня, – констатирует эксперт. – Ведь инфраструктура –не только сам отель, но и дороги, аэропорты, развлечения, экскурсии, безопасность и прочее». По ее оценке, премиум-объекты в России и за рубежом достаточно однородны,«четверки» имеются самого разного уровня оснащения и отделки, а в число гостиниц 3* и в мире, и в РФ входят как довольно старые объекты, построенные 30 лет назад, так и новые. «Как правило, в этом сегменте работают и частные мини-отели», – добавляет аналитик.

«Есть ли у нас отели, способные соревноваться за клиента с турецкими? Да, они есть, – не сомневается и Валентин Шубин, руководитель департамента продаж компании «Мультитур». –Но наличия только хорошей инфраструктуры недостаточно – нужны и гибкая ценовая политика, и готовность сотрудничать с операторами, и быстрота реакции на рыночную ситуацию».

Суть такова: по официальным данным, в 2016 году Крым и Краснодарский край посетили 21,4 млн российских туристов, а за границей c целью «пляжного» отдыха побывало примерно втрое меньше. Даже в лучшие (т. е. 2013-й и 2014-й годы), при наличии Турции и Египта, заграница принимала около 10 млн россиян. Если учитывать, что «пакетный» внутренний туризм до сих пор ведущей роли не играет, опасаться резкого оттока клиентов с курортов Крыма и Кавказа стоит вряд ли: «самотуристы» всеравно туда отправятся. Но если идеология на уровне «куда денутся» продолжит существовать, а услуги туристам по-прежнему будут выглядеть как одолжение со стороны персонала, вернувшиеся в Сочи и Ялту «зарубежные» российские туристы рано или поздно соберутся за границу.

Цена вопроса

Стоимость отдыха, как бы то ни было, остается краеугольным «камнем» спроса. А для того чтобы понять, о каких суммах идет речь, стоит привести данные, озвученные Сергеем Стрельбицким незадолго до старта сезона.

По сведениям возглавляемого им министерства на апрель 2017 года, стоимость отдыха в Крыму на период «высокого сезона» выросла в среднем на 15,8%. Причем самый большой темп взяли «трешки», которые, в отличие от практически оставшихся в ценовых рамках 2016 года санаториев, подняли цены на уровень до 35%.

Министр курортов и туризма Крыма с сожалением констатировал, что желание местных отельеров заработать не совсем вяжется с рыночной ситуацией. Ведь известно, что не только в Турции, но и в Краснодарском крае и качество объектов размещения, и уровень сервиса повыше, чем в Крыму. Но…

Стандартный номер в крымском отеле категории 3* (на двоих) этим летом обойдется в среднем в сумму около 5,8 тысячи рублей в сутки. Что примерно на 35% больше, чем в 2016-м. И на 10% дороже аналогичного предложения в Краснодарском крае. Если учесть, что на наиболее популярном у туристов Южном береге Крыма (ЮБК) средняя цена такого номера превышает 6,6 тысячи рублей, а в Большом Сочи – около 5,2 тысячи, стоит задуматься и операторам, и рядовым туристам.

Что касается объектов размещения уровня 4 и 5*, здесь картина вообще малоприятная для россиян. Во-первых, действительно качественных «четверок» в Крыму совсем мало, а стоят они дорого. Согласно апрельским оценкам – в среднем номер на двоих подорожал по сравнению с прошлым сезоном на 16%. И уверенно «тянет» на 8,3 тысячи рублей в сутки. При этом и на ЮБК, и в соседнем Краснодарском крае ценник на качественные «четверки» еще круче – около 10,3 тысячи рублей. Про «пятерки» и говорить нечего: по словам Сергея Стрельбицкого, средняя цена номера в каждом из имеющихся в Крыму пяти отелей уровня 5* составляетоколо 24 тысяч рублей в сутки. Этому показателю аналоги в Краснодарском крае явно уступают – там средняя цена «пятерки» колеблется около 15 тысяч.

Вывод оказывается неутешительным: если сравнивать стоимость размещения в объектах уровня 4 и 5*, наши проигрывают турецким, по крайней мере, в 1,5–2 раза. А в отдельных случаях оказываются втрое дороже аналогичного размещения в Анталье или Мармарисе.

Может быть, это не соответствует действительности? Смотрим на сайте одного из интернет-агрегаторов недельный тур на двоих из Москвы на середину июня. По Турции цена (перелет, трансфер, проживание, питание по системе «все включено», страховка) на двоих в отель 4* на первой линии стоит от 36 тысяч рублей. За эти же деньги можно купить аналогичный тур в незатейливую «четверку» и в России. Однако цена на популярные гостиницы сразу показывает разницу: тур с пребыванием в стандартном номере в «Ялта-Интурист», к примеру, стоит от 64 тысяч в неделю, тогда как в Турции аналог можно купить за 45–50 тысяч. С «пятерками» дела еще хуже, поскольку в Турции хорошую гостиницу такого уровня можно забронировать по цене от 50 тысяч рублей, в Краснодарском крае как минимумот 80 тысяч, а в Крыму – от 100 тысяч с «хвостиком».

Что делать

Какие меры могут изменить ситуацию в нашу пользу? «Нужно хорошее качество продукта за разумную цену», – так коротко сформулировал суть необходимых перемен Юрий Бурлаков, генеральный директор туроператора «Криптон». А другие эксперты помогли понять, что конкретно нужно делать, соревнуясь за клиента с конкурентами.

По мнению Виктора Тополкараева, важно осуществлять постоянное взаимодействие между органами федеральной и региональной власти, крупными игроками туристического рынка и поставщиками услуг на местах с той целью, чтобы совместными усилиями способствовать улучшению инфраструктуры курортов, работать над их инвестиционной привлекательностью и повышением уровня сервиса.А кроме того –донести до туриста выгоду при приобретении «пакетного» тура, который зачастую оказывается на10–15% дешевле по сравнению с самостоятельным путешествием с аналогичными условиями.

«Набор «инструментов» для увеличения турпотока на наши курорты хорошо известен и не раз предлагался туроператорами, отельерами и общественнымиобъединениями, – говорит Сергей Ромашкин. – Чтобы цена туров стала доступнее, необходимы снижение налоговой нагрузки на отели, доступ к «длинным» кредитам на строительство, уменьшение или отмена НДС на авиаперевозку. А также дотирование «пакетных» туров и государственная рекламная поддержка наших курортов».

Юрий Бурлаков привел по этому поводу хороший пример. «Государство в состоянии и должно влиять на стоимость проезда до курортов,– констатирует эксперт. – К примеру, в прошлом году «Аэрофлот» практически до начала сезона держал цены на билеты в Крым на уровне 7 тысяч рублей в обе стороны. В результате другие компании вынуждены были придерживаться тарифов национального перевозчика, а многие туристы в итоге смогли воспользоваться хорошими условиями и отдохнуть в Крыму. Это реальный пример разумного, а не силового влияния государства на экономические процессы в туротрасли».

В свою очередь Дмитрий Попов уверен, что для увеличения потока «пакетных» туристов на отечественные Юга надо в первую очередь скорректировать ценовую политику российских отельеров и авиаперевозчиков. «Кроме того, важно развивать инфраструктуру не только средств размещения, но и курортных зон, – считает он. – Строить и ремонтировать дороги, проводить реконструкцию исторических памятников, расширять и обустраивать парки, развивать развлекательную составляющую и т.д. И конечно, не обойтись без повышения уровня обслуживания гостей».

Перспективы сезона

В настоящее время большая часть игроков рынка фиксирует снижение интереса россиян к отечественным «пляжным» направлениям. Однако посыпать голову пеплом и говорить «все пропало» рано: ситуацию еще можно изменить.

Причем некоторые участники рынка уже смекнули, куда дует ветер. И предприняли соответствующие усилия. Ирина Романенко замечает: отдельные объекты размещения, которые поначалу подняли цены и надеялись на рост продаж, еще в начале 2017 года поняли суть изменений. «Они быстро среагировали на рыночную ситуацию и скорректировали ценовую политику,– констатирует она. – Абсолютно уверена в том, чтов этом сезоне выиграют те, кто способен быть максимально гибким и учитывать малейшие конъюнктурные нюансы. А вот для тех, кто только думает, стоит ли это делать, может быть поздно».

«На местах» такую точку зрения поддерживают. В частности, Константин Сыч, заместитель начальника отдела продаж оздоровительного комплекса «Дагомыс», полагает, что ситуация во многом будет носить индивидуальный характер: кто окажется более гибок и быстрее среагирует на изменения рынка – тот и выиграет. В то же время он не скрывает: из-за влияния ряда объективных причин снижение внутреннего турпотока в Краснодарский край, к примеру, возможно. «Однако оно будет избирательным и затронет не все курорты и объекты размещения,– уверен он. –У нас, к примеру, номера продаются вполне успешно и с большой глубиной – есть даже бронирования на октябрь-ноябрь этого года». Правда, при этом эксперт объясняет успех спецификой комплекса: «Дагомыс» популярен как место проведения различных крупных (в том числе корпоративных) мероприятий, и в результате до трети клиентов приезжает туда по корпоративной линии.

В свою очередь заместитель директора компании «Ривьера-Сочи» Надежда Сердюкова, говоря о спаде уровня продаж на 15%, отмечает появление на рынке демпинга. По ее оценке, крупные отели, уже почувствовавшие острую конкуренцию со схожими по уровню объектами и внутри страны, и за рубежом (в первую очередь – в Турции), либо продлевают скидки в рамках акций раннего бронирования, либо выпускают спецпредложения. «Если ситуация останется примерно такой же и дальше, скидок и акций будет все больше», – считает она.

Как итог, можно сказать следующее: покупавшие туры на российские Юга в рамках раннего бронирования россияне в основном руководствовались ситуацией прошлого года. Те, кто делает это сейчас, видят совсем другую картину. И, трезво оценив нынешний расклад, значительная часть клиентов предпочитает зарубежные курорты отечественным. Последние, почувствовав неладное, выпускают спецпредложения и увеличивают комиссионное вознаграждение, однако, с учетом инертности рынка, восстановить спрос на курорты Крыма и Кавказа будет непросто. И если удастся хотя бы сохранить показатели 2016 года – это уже будет удачей.