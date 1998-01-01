Аттракцион для всей семьи

Одно из важных преимуществ островов мальтийского архипелага как места для семейного отдыха в том, что здесь интересно и родителям и детям.

ТЕКСТ АЛЕКСАНДР ПОПОВ

Для семей с маленькими детьми главный адрес – развлекательный тематический Парк морячка Попая (PopeyeVillage) на берегу бухты Энкер (AnchorBay) неподалеку от Меллихи. Здесь нет «крутых» аттракционов, но можно переместиться в прошлое на сотню лет назад и даже стать актером фильма. Парк — подарок Голливуда Мальте. Он создан на бывшей съемочной площадке фильма о бравом морячке, снятого на Мальте в 1980 году. Здесь около 20 домиков-декораций, несколько бассейнов, пляж, детская железная дорога, водные и американскиегорки для малышей, электромобильчики, множество других аттракционов, фотостудия и, конечно, киноцентр. Можно потрогать декорации, увидеть, как снимается кино, посмотреть шоу, снять свой мини-фильм и получить копию. Круглый год открыт домик Санта-Клауса, где он принимает гостей. В мастерской занимаются своими сказочными делами трудолюбивые гномы. В хорошую погоду посетителей приглашают на прогулку вдоль берега бухты на шхуне (20 мин.).

В Валлетте есть Музей игрушек (Toys’ museum, RepublicStr. 222), которому более 50 лет. Здесь выставлено уникальное собрание металлических моделек машин, в точности повторяющих оригиналы. Есть игрушки и длямальчиков (выпущенные в послевоенный период), и для девочек — разнообразные куклы. Гордость музея — коллекция оловянных солдатиков и фигурок домашних птиц и животных.

Трудно найти мальчишку, которого не привлекала бы рыцарская тема — мечи, латы, старинные пистолеты,пушки, крепости. Да и девчонкам это тоже бывает интересно, ведь где рыцари, там и прекрасные дамы. В этом отношении Мальта – настоящий музей под открытым небом. Здесь даже можно увидеть самую большую в мире для своего времени (1882) береговую пушку длиной 11 м. Она стоит в форте Rinella.

Очень удобно, рядом друг с другом, недалеко от Слимырасположеныаквапарк Splash&FunWaterParkи морской парк Mediterraneo Marine Park.В аквапарке самые большие в этой части Средиземноморья водные горки, «ленивая речка», одиниз крупнейших бассейнов с волнами в Европе. Естьбассейн с шезлонгами и зонтиками. Рядом — детскаяплощадка с «динозаврами», железной дорогой, американскими горками и надувными замками. Аквапарк открыт с апреля по октябрь.

Mediterraneo Marine Park– отличное место, гдеможно увидеть морских животных и пообщаться сними. Здесь ежедневно устраиваются шоу с участием дельфинов. Гости могут поплавать с ними в бассейнеи познакомиться с азами дрессировки. В представлениях также участвуют попугаи, черепахи, лягушки,игуаны и даже пауки. Важный элемент шоу — интерактивный контакт с аудиторией. В парке есть аквариум с множеством рыб, зоологический уголок, карусели и другие аттракционы.Парк открыт круглый год, кроме периода рождественских праздников.

На популярном курорте Аура, сливающемся с курортом Буджиббой, в Сент-Полс-Бей расположен Национальный аквариум Мальты (Malta National aquarium).В ультрасовременном здании в виде морскойзвезды на площади 20 тысяч кв. м разместились около 25 больших аквариумов, где великолепно представлен подводный мир Средиземного моря и Индийского океана. Самый большой аквариум диаметром12 м выполнен в виде тоннеля. Аквапарк открыт круглый год.

Развлекательный парк Playmobil Fun Park в Бирзебудже — вторая по величине в мире фабрика, где можно увидеть весь процесс производства игрушек этой марки. Детив восторге! Здесь множество тематических игровых наборов конструктора Playmobil, которые очень нравятся маленьким курортникам. Такие игры прекрасно способствуют развитию детского творчества. Здесь главные – дети. Это подчеркивается и тем, что входные билеты для детей (2,40 евро) дороже, чем у взрослых (1,20 евро). Но надо иметь в виду, что вход на фабрику разрешен только посетителям старше пяти лет. Этот парк также открыт круглый год.

