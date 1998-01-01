Борьба за Олимп

Летний сезон на греческом направлении ожидается успешным, несмотря на возвращение на рынок Турции и активность со стороны европейского рынка, которая уже привела к «стопам» в наиболее востребованных отелях.

ТЕКСТ АЛЕКСАНДРА ПОЛЯНСКАЯ

По-прежнему любима

Несмотря на спецпредложения со стороны конкурентов, многие российские туристы снова предпочли Грецию. Ведущие игроки направления прогнозируют рост на уровне 20–30%, связывая популярность страны с «комфортным» курсом евро, лояльной визовой политикой и привлекательными акциями греческих отельеров.

Позитивные тенденции позволили ряду туроператоров увеличить свои объемы по Греции. Например, компания «Натали Турс» расширила свой ассортимент, добавив к Родосу и Криту Халкидики, Корфу и Пелопоннес, а также линейку комбинированных туров в формате «экскурсии плюс пляжный отдых» из Афин и Салоник. Туроператор ANEX Tour также принял решение усилить свои позиции в Греции, а точнее, на Крите и Родосе, которые, по расчетам специалистов компании, будут особенно популярны у российских туристов.

Раннее бронирование туров в Грецию с самого начала демонстрирует высокие показатели. «Спрос на туры в страну в этом году превышает прошлогодний, даже несмотря на возвращение Турции, что, конечно, не может не радовать. Думаю, что по итогам года мы получим хорошиерезультатыи объемы 2016 года будут превышены в разы», – говорит Анатолий Гаркушин, генеральный директор компании «Пантеон».

Динамика продаж в «Натали Турс» сопоставима с прошлым годом, при этом наблюдается увеличение глубины бронирований. О заметном росте спроса на направлении говорит Александр Цандекиди, генеральный директор компании «МузенидисТрэвел». «По состоянию на конец февраля объемы продаж Греции превысили прошлогодние в шесть раз, объемы мартовских продаж – в четыре раза, – делится статистикой эксперт. – Что касается летнего сезона, то мы также прогнозируем рост. Думаю, что по итогам года Греция прибавит минимум 30% к объемам прошлого года».

Темпы продаж на направлении в ANEX Tour увеличились на 2% по сравнению с прошлым годом. На середину мая туроператор закрыл 36% от запланированного объема. Глубина бронирования в компании достигает 89 дней.Довольны продажами и в компании «СпейсТревел». «Сейчас, полноценно заходя в летний сезон, можно говорить о положительной динамике на направлении, есть прирост по отношению к прошлому году», – констатирует Артур Мурадян, генеральный директор компании.

Игроки рынка солидарны в том, что влияние Турции на продажи Греции очень опосредовано, минимально. Скорее всего, говорят игроки рынка, возвращение этого направления остро ощутят на себе российские курорты. У «турецкой» и «греческой» аудитории российских туристов разные ожидания и приоритеты, поэтому туроператоры не фиксируют существенного перераспределения спроса.«Мы видим значительное повышение спроса на Грецию у россиян, несмотря на открытую Турцию, поскольку у этого направления есть «свой» клиент», – говоритТатьяна Круглова, PR-менеджер туроператора «TUI Россия».

Мест нет?

Греция останется в числе самых популярных направлений не только для российских туристов, но и для европейских. Большое значение здесь играет вопрос безопасности. Многие клиенты опасаются отдыхать в арабских странах, поэтому выбирают в качестве направления летнего отдыха европейское Средиземноморье, обращая свой взор на Грецию как наиболее бюджетное направление с более широким выбором отелей, работающих по системе allinclusive.

Массовая переориентация европейских туристов с Турции на Грецию, по словам Анатолия Гаркушина, скорее всего, приведет к нехватке мест в гостиницах.«Но на сегодняшний день в наших базовых отелях проблем с размещением нет. Популярные объекты в этом годунесколько увеличили цены, но они нивелировались курсом евро по отношению к рублю», – отмечает эксперт.

Наталья Минорская, менеджер по направлению Греция компании «Ванд», также указывает на рост спроса со стороны европейских туристов и, как следствие, на нехватку мест в отелях для российских туристов, которые, по свидетельству специалиста, в этом году бронируют туры в Грецию также активно, как и в прошлом. «Многие отели уже «встали настоп», даже на осень в некоторых из них нет мест, ряд гостиниц вообще закрыт для российского рынка. Да, рейсов в Грецию стало больше, а вот что делать с размещением?» – задается вопросом эксперт.

ANEX Tour прогнозировал повышенный спрос наГрецию, поэтому в наступающем сезоне значительно расширил отельную базу, в первую очередьпополнив ассортимент качественными«четверками» и «пятерками», работающими по системе «все включено». Что касается увеличения цен, то оно, по оценке компании, незначительное: стоимость одной ночи на одного человека в рамках турпакета в 2016 году составляла $53, а в этом году выросла до $60.

«Цены на отели в Греции выросли в пределах 5–7%, – рассказываютв компании «Натали Турс». – В этом сезоне заметно увеличилось количество спецпредложений, пролонгированыусловия раннего бронирования, особенно на популярные отели. Поэтому в целом стоимость турпакетов осталась примерно на прошлогоднем уровне, а с учетом снижения курса евро цены получились еще более привлекательными».

Традиционно высоким спросом пользуются раскрученные пятизвездные отелитаких известных сетей, как Sani, Aldemar, Grecotel. Также в этом году туроператор отмечает растущий интерес российских туристов к отдыху в апартаментах.

Демпинга не будет

Несмотря на весь оптимизм, туроператоры не спешат значительно увеличивать полетные программы в Грецию. «Натали Турс» на этот сезон заявила чартерную программу на Крит и Родос. «Исходя из наших реалий, бронирования идут в соотношении 60/40 (чартер/регулярная перевозка)», – говорят в компании.

Чартерная программа ANEX Tour на остров Крит стартует с конца апреля. Из Москвы туроператор поставит по два рейса в неделю, еще по одному рейсу будет осуществляться из Санкт-Петербурга, Калининграда, Краснодара, Ростова-на-Дону, Самары, Екатеринбурга. С конца мая из Москвы борта Azur Air будут летать на Крит пять раз в неделю. На Родос объемы перевозки заявлены пока более скромные – два рейса в неделю из Москвы с 27 апреля. Но при наличии спроса туроператор готов выделить резервные борта.

Туроператор «TUI Россия» запланировал полетную программу из Москвы на Крит с 30 апреля по 1 октября по четвергам и воскресеньям и на Родос с 1 июня по 24 сентября. «Также в этом году мы расширили «полетку» на Корфу, рейсы будут выполняться по понедельникам и пятницам», – комментируетТатьяна Круглова, PR-менеджер компании.

«Что касается перевозки, то мы увеличили свои объемы на 15%, – рассказывает Анатолий Гаркушин. – В летнем сезоне мы планируем летать в Ираклион, на Родос, Корфу, Пелопоннес. Туроператоры корректируют свои программы, поэтому с переизбытком провозных мощностей мы не столкнемся».

Александр Цандекиди подтверждает, что перевозка на направлении сбалансирована. «Жесткого демпинга мы не ожидаем, возможно, он будет локальным на отдельные даты», – полагает он. С коллегой согласен Артур Мурадян, генеральный директор компании «СпейсТревел». В этом году, по его словам, нет повода к демпинговым играм. Возможно, что-то будет «подгорать», но не массово.

По мнению Александра Цандекиди, большая часть перевозки будет чартерной. «Мы формируем полетную программу практически во все регионы Греции. Предстоящим летом будут востребованы курорты, которые традиционно пользуются популярностью у наших туристов. Лидирующую позицию занимает Крит, за ним следует полуостров Халкидики, далее Родос, Корфу, а замыкают топ Афины и Пелопоннес», – заключил эксперт.