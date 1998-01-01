Моравские впечатления

Замки и дворцы, музеи и сады, лошади и кролики, пиво и пряники… Исторические города Моравии удивляют и восхищают туристов, соперничая с чешской столицей.

ТЕКСТ АЛЕКСАНДР ПОПОВ

Барочный Оломоуц

История обогатила Оломоуц множеством достопримечательностей, по числу которых он занимает в стране второе место после Праги. В путеводителе Lonely Planet Оломоуц назван «самым красивым городом Чехии». В его архитектурном ландшафте преобладает стиль барокко, наиболее ярким представителем которого, пожалуй, можно назвать Колонну Пресвятой Троицы, включенную в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Соревнуясь с Прагой, город, в частности, может представить в качестве аргумента куранты с астрономическими часами на ратуше. В их художественном воплощении органично сочетаются мотивы социалистического реализма (союз интеллигенции и пролетариата) и традиции европейского искусства создания настенных часов.

Моравским Лувром называют музей искусств в Архиепископском дворце (XVII), где встречались перед битвой под Аустерлицем русский царь Александр I и австрийский император Франц I. Здесь, например¸ можно увидеть скульптурную деревянную группу, которую образуют святая Анна (AnneSelbdritt, бабушка Иисуса Христа), Дева Мария и ребенок Христос, символизирующие в католичестве Троицу.

В архитектуре Собора Святого Вацлава представлены и романский стиль, и готика, и барокко. Южная башня соборавторая по высоте (100 м 65 см) в Чехии после башни собора Святого Вита в Праге.

Город украшают шесть барочных фонтанов: Нептуна, Геркулеса, Юпитера, Тритона, Меркурия иЦезаря (последний, по неподтвержденной легенде, основал Оломоуц). Оригинально выглядит и современный фонтан Ариона, где «купается» симпатичная черепаха.

Бесподобная панорама города и его окрестностей открывается со Святой горы (Свати-Копечек), на которой высится знаменитый барочный Паломнический Храм Посещения Девы Марии (XVII).

Несколько раз в год в красивом городском парке проводится фестиваль цветов Flora.

Возможноеразмещение:отели Flora, Trinity, ibis Olomouc Center, Clarion.

Где посидеть: ресторан «Подкова», мини-пивзавод «Ригровка».

Цветущий Кромержиж

Дома с аркадами украшают исторический центр города,а монументальный Кромержижский дворец архиепископа окружают включенные в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО английский парк и барочный цветочный сад. В 1777 годудворец стал летней резиденцией оломоуцких епископов. Его картинная галерея и винные погреба — одни из лучших в стране.В дворцовом музее сосредоточено 135 тысяч предметов искусства. Привлекает внимание забавная Кроличья горка высотой около 5 м. В ней в отдельных норках, каждая со своим окошком, обитают несколько милых ушастиков. Экскурсию по городу может провести «капитан епископской гвардии», одетый по полной форме, включая огромную медвежью шапку, по виду такую же, как у британских гвардейцев. «Капитан» рассказал, что на самом деле у британцев шапки из собачьей шерсти. Он знает, что говорит, поскольку занимается проведением военных реконструкций, которые часто проходят в Чехии.

Где посидеть: ресторан «У Черного орла».

Пряничный Пардубице

Лучшим сувениром отсюда станет красочный пардубицкий пряник. Можно даже побывать в Музее пряников, что находится недалеко от города, у Кутеницкой горы.

Знакомство с Пардубицехорошо начинать с вечерней экскурсии по красиво освещенному историческому центру.Познавательный маршрут ведет от городского замка через окруженную зданиями эпохи Возрождения Перштынску площадь до Зеленых ворот, перед которыми на булыжной мостовой выложен герб города –передняя часть лошади, память обитве за Милан, в которой участвовал чешский рыцарь Ешек. Его коня пополам разрубила опустившаяся решетка городских ворот во время атаки. Ренессансный бело-розовый замок Пардубице словно пришел из сказки. В экспозициях его музея представлены богатые коллекции оружия, игрушек и открыток, впечатляет собрание чешского стекла. Очень интересны рыцарские залы. Самый необычный экспонат –сундук, находящийся в подвале. Он настолько велик, что вынести егочерез дверь в подземелье невозможно.

В Пардубице расположен международный аэропорт. По значению для Чехии его называют вторым после пражского. Вокруг Пардубице немало интересных для туристов мест, при том, что обслуживание самолетов здесь на 35–40% дешевле, чем в Праге. Среди авиакомпаний, выполняющих сюда рейсы, значатся «Россия» и RedWings. К октябрю 2017 годапредполагается завершить строительство нового терминала, правда,объем выполненных на конец апреля работ ставит под сомнение открытие аэропорта в срок.

Возможное размещение: отель Arnost

Музыкальный Литомышль

Ренессансный архитектурный ансамбль дворца-замка в Литомышле кажется сложенным из розового кирпича благодаря оттенку покрывающей его штукатурки. В 1999 годукомплекс был включен в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. На фасад замка нанесено более 800 не похожих друг на друга элементов росписи. Здесь сохранился дворовой театр XVIII века, а в подвалах устроена выставка работ чешского скульптора ОлбрамаЗоубека. В одном из помещений замка можно увидеть «Сердце Вацлава Гавела», огромный восковой свиток высотой около двух метров, созданный из множества свечей, зажженных на чешских площадях в память о первом президенте Чехии, появившейся после распада Чехословакии. Дворцовый комплекс в Литомышле занимает видное место в истории музыкальной культуры страны. Здесь в 1824 году в семье пивовара родился композитор Бедржих Сметана, основоположник чешской национальной композиторской школы. Одна из композиций его цикла «Моя родина» под названием «Влтава» стала неофициальным чешским национальным гимном. В доме, где родился Сметана, устроен музей.

Где посидеть: ресторан «Аллаус»

Национальный конный завод в Кладрубах-над-Лабем

На знаменитом конезаводе в Кладрубах-над-Лабем уже около пятисот летразводят особых старокладрубских лошадей белой масти. Их называют каретными, так как часто используют для церемониальных целей королевских семей Европы. Кладрубские лошади также участвуют в скачках и демонстрациях классической выездки. Здесь можно осмотреть конюшни, полюбоваться жеребцами-рекордсменами, посетить манежи даже «детский сад», куда помещаются кобылы с жеребятами, недавно появившимися на свет.

Рядом с конезаводом стоит дворец, принадлежавший императору Францу Иосифу I и его красавице жене Елизавете (Сиси), сестре «сказочного» баварского короля Людвига II, строителя замков. Во время экскурсии по залам дворца можно познакомиться с бытом сиятельных персон и узнать о них много интересного. Так, например, Сиси была прекрасной наездницей и вообще спортсменкой, ее талия в обхвате не превышала 50 см.