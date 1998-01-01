Золотой запас России

Старейший туристический маршрут России – «Золотое кольцо» – начался с серии очерков московского журналиста Юрия Бычкова. И публикации, и маршрут, первоначально проложенный по восьми городам, были связаны, за малым исключением, темой историко-архитектурных сокровищ Северо-Восточной Руси, а также историческими дорогами – нынешними федеральными трассами М7 «Холмогоры», М8 «Волга» и Северной железной дорогой.

ТЕКСТ ГЕОРГИЙ ОСИПОВ

В этом году «Золотому кольцу» исполняется 50 лет. Отмечается юбилей как-то незаметно, в частности потому, что спустя полвека никто точно не знает, что же представляет собой знаменитый маршрут.Привлекательный бренд есть. А его законодательного закрепления и точного определения нет. Как нети точной статистики посещения его городов туристами.

«Неформально», по мнению экспертов, в сегодняшнее «Золотое кольцо» помимо «изначальных» восьми городов входят также Москва, Александров, Боголюбово, Гороховец, Гусь-Хрустальный, Дмитров, Калязин, Кидекша, Муром, Мышкин, Палех, Плёс, Рыбинск, Романов-Борисоглебск (Тутаев), Углич, Юрьев-Польский и Шуя. Какое отношение к ним имеют якобы официально включенные недавно в маршрут Касимов и Калуга, при всем уважении к туристическим ресурсам этих городов, понять сложно.

Одна из главных проблем сегодняшнего «Золотого кольца» состоит в том, что контингент путешествующих по нему во всех отношениях очень сильно изменился: преобладают индивидуальные туристы, ожидающие найти на «намоленном» маршруте турпродукт, соответствующий началу XXI века. И если гостиничная инфраструктура в большинстве городов все ближе к нему, то экскурсионное обслуживание и информационное обеспечение маршрута заметно отстают, оставаясь нередко на уровне полувековой давности.

В городах «Золотого кольца» сегодня проводится – пока, к сожалению, главным образом в высокий сезон – немало интересных событийных мероприятий. Самый яркий пример – суздальский праздник Огурца. Но объявляют о них региональные туристические администрации обычно в последний момент, а турфирмы не очень охотно включают их в свои программы.

Города «Золотого кольца» находится в пяти (или шести, или семи – смотря как считать) регионах России, а межрегиональное взаимодействие по-прежнему остается одним из самых слабых мест отечественного туризма. И о едином, межрегиональном туристическом календаре «Золотого кольца» по-прежнему остается только мечтать.

Важной проблемой представляется и то, что на официальном языке называется недостаточной предпринимательской активностью населения в сфере туризма. Иными словами, в Угличе и Мышкине население и власти давно почувствовали вкус к развитию туризма, а в Юрьеве-Польском и Шуе, например, еще не поняли зависимость уровня собственных доходов от количества приезжающих.

МИХАИЛ РОМАНОВ

Генеральный директор туроператора «Орфей»

Сегодняшние проблемы «Золотого кольца» связаны не в последнюю очередь с резким ростом количества автомашин. При этом дорог больше не стало. В выходные дни выехать из Москвы и вернуться — настоящая проблема.

За полвека разительно переменилась инфраструктура маршрута. Иногда до такой степени, что города-музеи, как, скажем, Суздаль, превратились в города-гостиницы.

В прежние времена соотношение организованных и индивидуальных туристов было приблизительно 9:1. Сегодня ситуация изменилась зеркально. Далеко не все оказались к этому готовыми, прежде всего те, кто занимается туристической статистикой. Как понять, индивидуальным или организованным туристом является тот или иной постоялец гостиницы или посетитель музея? Поэтому объективно судить о том, насколько увеличилось или уменьшилось количество туристов на дорогах «Золотого кольца», становится все сложнее.

Турфирмы, кстати, в последние годы приложили немало усилий для того, чтобы максимально «размыть» проверенный временем бренд. Какие только города и веси к нему ни привязывают,«впаивают» даже круизы по Волге!А некоторые регионы — например, Владимирская область — обзавелись собственными «золотыми кольцами».

ИРИНА АСТАХОВА

Директор офиса по России туроператора «Ванд»

«Золотое кольцо» угодило всвоего рода «демографическую яму». Те туристы, которые привыкли еще с советских времен путешествовать по нему, перешли в возрастную категорию 50+, что зачастую ограничиваетих мобильность и финансовую составляющую. Те, кто пришли им на смену, не столь многочисленны вследствие падения рождаемости в 90-е годы. К тому же у молодежи другой формат жизни, и путешествует она самостоятельно.

На маршруте произошли существенные изменения к лучшему: многие новые гостиницы гораздо комфортнее, чем отели в европейских странах в экскурсионных турах. Появились новые объекты показа. Но некоторые из них рассчитаны в большей мере на детей (например, «Луковая слобода» в Ростове Великом, Музей баклуши в Семибратово), а некоторые — вроде «Русского парка» в Переславле — из-за отсутствия достойной коллекцией экспонатов представляют собой больше выставочную площадку, нежели полноценный музей. Новые по-настоящему интересные объекты — как усадьба Воронино близ Петровска — требуют серьезного развитиятуристической инфраструктуры.

Путешествия по «Золотому кольцу» по давней традиции проходят в стиле «галопом по Европам». Думаю, что к классическому формату экскурсионных туров выходного дня стоит добавить новый формат и на знакомство с каждым городом Золотого Кольца выделять целый уикенд.