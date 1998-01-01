От Мон-Сен-Мишеля до Моне

На карте Франции есть названия, которые будоражат воображение туристов со всего мира. Грандиозное аббатство-крепость Мон-Сен-Мишель, средневековый Руан, белые скалы Этрета, дворец Бенедиктин, портовый Гавр, курортный Онфлёр... Все эти места объединяет то, что они находятся в Нормандии, области, раскинувшейся на северо-западе Франции на побережье Ла-Манша, всего в двух часах езды от Парижа.Ценители искусства найдут здесь истоки импрессионизма, знатоки истории – прекрасно сохранившиеся замки и соборы. А гурманам будет интересно попробовать «на месте» нормандские специалитеты – камамбер, сидр и кальвадос.

1. Аббатство Мон-Сен-Мишель

Это одно из самых посещаемых мест Франции. Монахи-бенедиктинцы обосновались на высокой скале у линии моря в Х веке. За одиннадцать веков легендарное аббатство пережило многое и даже во время 100-летней войны оставалось неприступной крепостью. Самые интересные здания комплекса – церковь Каролингов и дом Байё, который знакомит с историей аббатства. Наглядное объяснение феномена приливов и отливов можно получить в Морском музее. А в Историческом музее – познакомиться с ретроспективой «жизни» горы Сен-Мишель, представленной на диораме со световым и звуковым сопровождением.

2. Руан

Столица Нормандии ведет свою летопись с I–II веков н.э., когда в этих местах на берегу Сены появилось поселение кельтов. Город был одним из главных центров Римской империи на севере Франции, его захватывали норманны, здесь сражался и захоронен Ричард Львиное Сердце. В XV веке во время столетней войны в башне Руанского замка находилась в заточении Жанна д'Арк, впоследствии сожженная на костре инквизиции на Старорыночной площади.В числе самых популярных у туристов мест – шестисотлетний Руанский собор, самый высокий во Франции (151 м); городские астрономические часы XIV века; башня Жанныд'Арк; Старорыночная площадь; Музей изобразительных искусств, где представлены шедевры Веронезе, Веласкеса, Рубенса, Пуссена, Моне, Ренуара, Модильяни.

З. Кан

Столица департамента Кальвадосдала название знаменитому крепкому алкогольному напитку, получаемому из яблочного или грушевого сидра. Одна из главных городских достопримечательностей – замок, возведенный в XI веке Вильгельмом Завоевателем. В музее Нормандии, расположенном в замке, представлена история региона – от образцов фахверковых фасадов из камня, дерева и кирпича до прессов для производства сидра и перегонных кубов для приготовления кальвадоса. В Кане нужно обязательно посетить Музей изящных искусств, где экспонируются работы мастеров различных французских художественных направлений.

4. Байё

Город Байё в Кальвадосе расположен в 12 км к югу от Ла-Манша. В музейном центре Вильгельма Завоевателя выставлен ковер королевы Матильды. Этот шедевр длиной 70 метров изображает события из истории завоевания Англии Вильгельмом Нормандским. Другая визитная карточка Байё– Собор Нотр-Дам XII–XV веков, сочетающий в себе черты романского стиля и нормандской готики с чудовищами и обезьянами на фоне «плетеного» орнамента. Популярное место для селфи – растущее рядом с собором Дерево свободы, которое было посажено в годовщину французской революции.

5. Этрета

Крошечный городок на известняковом побережье Ла-Манша прячется в бухте, которую с двух сторон обступают огромные скалы. Местные романтические виды побережья с природными арками вдохновляли многих известных художников.С видом на самую фотографируемую скалу побережья дизайнер Александр Гривко разбил замечательный сад, мастерски вписав в природу уникальную коллекцию современного искусства.В приморский дворец XIX века Шато Эгю приезжали на летний отдых европейские аристократы, в его залах теперь размещена коллекция китайского фарфора. Летом в Этрета туристов привлекают галечный пляж и гольф-клуб с полями с видом на море.

6. Дворец и аббатство Бенедиктин

Местное аббатство прославилось благодаря изобретению в 1510 году доном Бернардо Винчелли секретного эликсира, который производили здесь вплоть до Французской революции, когда его рецепт был утерян. В XIX веке эликсир получил второе рождение и стал популярен во Франции и за ее пределами как крепкий ликер бенедиктин. Его рецепт и поныне держится в строжайшей тайне. Известно лишь, что входит в него 27 различных трав. В роскошном дворце туристов знакомят с процессом производства ликера. На выбор – тематические экскурсии с дегустацией, посещение винных погребов, мастер-классы по приготовлению коктейлей.

7. Гавр

Один из крупнейших портов Франции и Европы. Хотя история города ведется с 1517 года, у туристов он известен не только старинными постройками, в числе которых городская ратуша, 109-метровая колокольня Сен-Жозеф и монастырь Гравиль, но и архитектурой XX века. Разрушенная во время Второй мировой войны центральная часть Гавра была заново застроена современными домами характерного белого цвета по проекту архитектора Огюста Перре. Считается, что жилые дома Перре вдохновили разработчиков советских «хрущевок». Центр города внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО за «инновационное использование возможностей бетона».Самые посещаемые музеи Гавра – изобразительных искусств, где представлены европейские школы живописи XII–XX вв., Морской, Исторический и Музей изящных искусств Андре Мольро.

8. Онфлёр

Курортный Онфлёр известен как город моряков и импрессионистов. Именно здесь Клод Моне черпал вдохновение вместе со своим учителем ЭженомБуденом. В музее последнего находятся коллекция работ нормандских художников – предшественников импрессионизма и произведения современной живописи. Дом-музей композитора Эрика Сати занимает помещение в фахверковом доме и открывает малоизвестные страницы истории Нормандии. Любимы туристами живописный порт и прилегающие к нему верфи. В Онфлере есть свои «самые-самые» достопримечательности. Это колокольня и церковь Святой Катерины – крупнейшая деревянная церковь во Франции, построенная корабельными плотниками в виде двух стоящих бок о бок перевернутых кораблей. И грандиозный мост, соединяющий город с Гавром, – по размерам он второй в мире.

9. Живерни

Город в долине Сены неразрывно связан с именем Клода Моне, который многие годы жил и творил здесь. В двухэтажном доме-музее сохранилась мебель и многие личные вещи художника. Сад вокруг дома, японский пруд с бамбуком, плакучими ивами и водяными лилиями по берегам до сих пор сохраняются такими же, как и при жизни Моне. Знаменитая картина «Впечатление, восход солнца», которая дала название новому течению в искусстве – импрессионизму, была нарисована именно здесь.