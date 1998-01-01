Путевку отправят в «облако»

Начиная с 1 января 2018 года в России должен быть реализован проект электронной туристической путевки (ЭП). При его разработке не обошлось без скандалов, но отвечающий за внедрение новинки Ростуризм намерен довести дело до конца, предоставив гражданам страны возможность заключать договоры с турфирмами дистанционно, отслеживая ход бронирования тура через сеть.

ТЕКСТ ВЛАДИМИР СЕРГАЧЕВ

Разговоры о необходимости появления электронного варианта туристической путевки шли давно, и поэтому еще в 2014-м Ростуризм выделил на разработку концепции и технического задания проекта около 5,9 млн рублей. После того как фраза «электронная путевка» появилась в законе и был намечен реальный срок ее внедрения, речь пошла о совсем других суммах: на реализацию первых двух очередей проекта Ростуризм запланировал 314 млн рублей. А на выполнение третьего этапа, который идет сейчас,– еще 165 млн. В целом удовольствие следить за процессом организации тура в режиме онлайн обойдется налогоплательщику в круглую сумму – без малого в полмиллиарда рублей.

Несмотря на то что в настоящее время между основным подрядчиком, компанией «Астерос», и субподрядчиком, фирмой «Аэронавигатор», идет арбитражный процесс по поводу оплаты услуг за разработку софта (речь идето сумме в65 млн рублей), а также авторских прав на систему (первые судебные заседания состоялись в конце апреля), дело движется. «Процесс тестирования электронной путевки, в котором уже участвуют туроператоры, продолжается, – заявил руководитель Ростуризма Олег Сафонов. – В ближайшее время к нему будут подключены и агенты. Предполагаем, что все будет готово к концу этого года». Другого и не дано: иначе придется переписывать законодательство.

Однако зачем необходима электронная путевка и, самое главное, какие статус и функции она получит в окончательном варианте, пока до конца неясно. Увы, но общие слова о желании сделать процесс приобретения и реализации турпродукта прозрачным, благодаря чему власти получат реальную картину туристического мира, а потребители – дополнительную защиту от мошенников, значат мало: многое зависит от конкретики.

В целом схема, как предполагают инициаторы проекта, будет выглядеть так. Желая поехать на отдых, турист на сайте выбранного им агента или оператора в электронном виде заключает договор о приобретении соответствующих услуг (в частности – «пакетного» тура). На его основе сформируют электронную путевку, храниться которая станет в единой информационной системе. Доступ к ней получат представители турбизнеса (для того чтобы при необходимости выдавать нужные тем или иным потребителям документы), клиенты, которые смогут оперативно получать информацию об организации поездки, а также разного рода контролеры (чтобы быстро «вынимать» статистические сведения, данные о путешественниках и пр.). Само собой, что заключить юридически легитимный договор в электронном виде турист сможет только после того, как обзаведется цифровой подписью, а получить электронную же путевку – после оплаты.

Как пишется в обосновании проекта, «электронная путевка обеспечит прозрачность и контроль деятельности туроператоров и турагентов в соответствии с законодательством РФ, предоставит возможность оперативного мониторинга и информирования о ситуации в отрасли, а также формирования отчетности, содержащей достоверные статистические и аналитические данные». Еще одним преимуществом системы называют «возможность каждого туриста в режиме онлайн проверить статус своей путевки». Как поясняет генеральный директор холдинга «Випсервис» Дмитрий Горин, «в системе будут отображаться все этапы бронирования и реализации тура, и в результате процесс его приобретения станет совершенно прозрачным». Что касается сути работы операторов и агентов, для них мало что меняется: при подключении к системе данные будут выгружаться куда следует. Но…

«В связи с внедрением электронной путевки агентов волнуют вопросы раскрытия информации о туристах и возможности доступа операторов к их персональным данным, включая контактные,– отмечает учредитель юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов. – Есть опасения, что часть туристов не захочет вносить в систему информацию о поездках. Остается открытым и вопрос о том, каким образом турист даст согласие на обработку персональных данных».

Очевидно, что основная цель создания электронной путевки – желание «обелить» туристический рынок и перекрыть доступ к нему тем продавцам, которые работают в «серой» зоне. Причем речь идет не только о правовом аспекте, но и о денежном. Ведь если проводимые в формате офлайн продажи «спрятать» достаточно легко, то в онлайн- варианте все будет почти как на ладони. И любые отклонения от нормы вызовут вопросы, на которые заинтересованные стороны тут же смогут найти ответы.

Что касается работы с ЭП со стороны туристического рынка, то крупным компаниям, обладающим собственными IT-подразделениями и специализированным программным обеспечением, придется решить вопрос о его совместимости с новой разработкой. А вот средним имелким будет несколько проще: предполагается, что они смогут либо использовать функционал, уже внедренный впрограммный продукт (например, «Мастер-тур»), либо вообще пользоваться web-версией системы, имеющейся насайте Ростуризма.

Однако гладко звучащие фразы до сих пор вызывают множество вопросов. Будет ли электронная путевка только источником статистики или приобретет статус фискального документа? Станут ли суды рассматривать ее в качестве легитимного аргумента при спорах? Получит ли проект статус государственной информационной системы (ГИС)? Какое ведомство или организация будут содержать массивную систему, обеспечивая ее функционирование? И кто, в конце концов, станет платить за ее содержание? Опять турбизнес?

Нельзя забывать и о том, что наряду с плюсами у ЭП есть и минусы. Главный из которых – возможность сбоев в системе хранения данных, а также их несанкционированной утечки. Ведь заполучить базу контактов миллионов людей, способных платить за достаточно дорогое удовольствие в виде отдыха (особенно зарубежного), желающих найдется немало. Не говоря уже про то, что система ЭП должна быть хорошо «увязана» с множеством других сервисов (например, с актуальным реестром операторов) – иначе она не будет рабочим инструментом.

Увы, но пока на большую часть вопросов ответов нет. Попытки получить развернутые комментарии экспертов из среды операторов и агентов сферы турбизнеса ни к чему не привели. Ответ был стандартным: «Нет достаточного накопленного опыта и сложившегося мнения по данному вопросу».

Скорее всего, ответы на вопросы будут, когда электронная путевка не только обрастет технологическим и законодательным «мясом», но появится и продуманный, до тонкостей разработанный механизм ее внедрения в действительность. А также и опыт работы с ЭП, которого пока ни у кого нет.