Фантастически вредная привычка

Врач-психиатр по основной профессии, Сергей Лукьяненко – сегодня известен не только в России, но и далеко за пределами родиныкак один из лучших писателей-фантастов,вернувший этому жанру в России былую славу. Его первые книги вышли на рубеже 1980–1990 годов, а вот настоящую всенародную популярность принесли Сергею его знаменитые «Дозоры».





Говорят, что ваши романы о «Дозорах» разошлись по всей Европе.

Первые тиражи «Ночного дозора» были сразу распроданы в Италии (18 тыс.) и Германии (20 тыс.), разошлась «дозорная» трилогия и в других странах Европы: в Великобритании, Испании, Франции, Голландии, а также в США, Японии, Южной Корее, Таиланде, Вьетнаме, Израиле, Китае.

Как вы определяете свой жанр?

Как «Фантастику жесткого действия» или «Фантастику Пути». Человеку всегда хочется обманываться, хочется развлечений. И я боюсь, что скоро на земле настанет полная виртуальная реальность.Ты можешь стать роботом, инопланетянином, идеальным путешественником, кем угодно. Сейчас люди буквально зависают в виртуальных мирах: примеряют телаипередвигаются по разным странам и континентам, не покидая своего кресла. Мы почти разучились писать от руки, читать бумажные книжки, считать в уме. Обладать знаниями, которые раньше казались простейшими, обязательными, сейчас совсем не обязательно. Это даже выглядит странно. Мы полагаемся на компьютеры, телефоны, планшеты. Лет десять назад телефон обыграл меня в шахматы. Я в ужасе схватился за голову и сказал: «Будущее наступило, меня обыграл телефон в шахматы!» Главное – не заиграться.

Вас можно назвать настоящим путешественником? Или вы тоже предпочитаете «виртуальные поездки»?

По своей работе я скорее домосед. По душе – лучше провести спокойный вечер дома с семьей, нежели пойти искать приключений в другой стороне. Но так складывается, что месяца четыре в году я провожу в разъездах. Так что «настоящим путешественником» меня назвать можно. Что для меня значит поменять привычную зону комфорта? Это, прежде всего, возможность вырваться из рабочего ритма и встряхнуться, перезагрузиться.

Часто ли путешествия вдохновляют вас на новые сюжеты?

Как правило, всепроисходитне так прямолинейно: приехал, увидел Пизанскую башню и тебя осенило. Но сюжет своего нового романа «КваZи» я придумал в прошлом году приблизительно так. Дело было в Испании. Жара, море. Мое сознание, видимо, раскрепостилось и выдало сюжет… про зомби. Мы с приятелем мирно стояли по шею в воде и обсуждали, что нового можно придумать в рамках жанра про апокалипсис. По приезде в Москву я такую мысль, собственно, и осуществил на бумаге: жизнь после смерти, выдающиеся способности физического тела, разум, лишенный эмоций. Тут никак невозможно обойтись без конфликта старого и нового. Мертвые стали как бы сосуществовать с миром живых. Я ушел от стандартной схемы, когда люди в ужасе бегают от мертвецов. Решил их «поселить вместе», по сути, рядом появился другой разумный вид. Не хищный, не страшный, не агрессивный, но вот такие другие люди, восставшие после смерти. По-своему раскрыл тему толерантности. Человек, прошедший через смерть, ставший другим, – вот он, рядом с тобой. Как ты будешь с ним себя вести? Мне показалось интересным показать такое общество.

Где вы чаще всего бываете?

Каждый год за редким исключением я стараюсь провестипару месяцев в Италии. В 2016 году это была Тоскана. Честно говоря, мне показалось, что Форте-дей-Мармикак морской курорт сильно переоценен туристами. Да и сами итальянцы так считают. Мне по душе более тихие места,места с прошлым. Например, в Генуе я остановился на старинной вилле, где в свое время жили Байрон и Шелли. Дом с историей и необыкновенной энергетикой сам по себе представлял для меня увлекательнейшее путешествие. В нем постоянно ожидаешь увидеть какие-то знаки с того света. Еще в этом плане я люблю Лондон, где часто бываю, потому что там живет мой литературный агент. Нравится Португалия. Я был там всего один раз, но страна успела меня покорить.

По какому принципу вы выбираете, где остановиться?

В основном по принципу уединенности. Отключаюсь от внешней суеты и взаимоотношений с окружающим мироми выделяю время для общения с собой. Также решающим моментом является «первая линия» – выход на берег моря, озера или реки. Как человеку городскому мне очень важно, чтобы был сад. Современный горожанин за неделю встречает примерно столько же людей, сколько человек в Средние века встречал за всю жизнь. Это огромная нагрузка на сознание. И порой хочется видеть перед собой только цветы, цветы, цветы. Если есть возможность, выберу не гостиницу, не апартаменты, а отдельно стоящий дом. В таких домах я жил в Сицилии, Сардинии, Апулии. Надо признаться, что мое сердце навсегда отдано Сицилии. Район Палермо… Здесь, пожалуй, самый замечательный выбор рыбы. А эта непередаваемая провинциальная атмосфера!

Как вы готовитесь к путешествиям?

О, очень просто. Пока я легок на подъем. Могу вытащить чемодан, бросить туда чистую рубашку, белье и куда-то поехать, полететь. В этом плане я скорый. А в отношении волнения, предвкушения– уже, увы, не так, как раньше. Когда ты часто путешествуешь, это переходит в разряд «вредных привычек», от которых сложно отказаться. Сегодня совершенно другое представление о расстояниях. Интернет породил ощущение общности, открытости, свободы, ощущение того, что мир в общем-то маленький. Когда я был молодым, у меня была мечта поехать в Москву, Ленинград– территориальные передвижения в основном ограничивались своей страной. Поездки в Африку или Америку всегда были на уровне измены Родине либо на уровне недосягаемых мечтаний. А сейчас это совершенно обычная ситуация, которая даже не требует каких-то чудовищных денег, потому что при желании можно с сотней долларов в кармане объехать всю Европу.

Ваши ближайшие планы?

Пишу продолжение «КваZи», работаю над реализацией новых проектов, а также участвую в коммерческих мероприятиях, связанных с продвижением своей новой книги. Из стран – Германия (Мюнхен),Италия. Моя традиционная зимняя поездка.

Беседовала Татьяна Белоножкина