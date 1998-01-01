Прибыльный рецепт

Направления туризма, связанные с оздоровлением и лечением, в России рассматривают как одни из наиболее перспективных. Однако если на выезде «пакетные» туры россиянам предлагают давно и во множество стран, внутри РФ акцентированный на поправке здоровья организованный туризм находится в стадии становления. А ведь его потенциал огромен: как шутят врачи, «здоровых нет – есть только недообследованные».

ТЕКСТ ВЛАДИМИР СЕРГАЧЕВ

Цифры, характеризующие потоки внутреннего, выездного и въездного туризма в части оздоровительных и медицинских поездок, различаются кардинально. Недавно глава Минздрава РФ Вероника Скворцова заявила, что в 2016 году за рубеж с целью лечения и оздоровления выехало не более 80 тысяч россиян: за последние два года их количество сократилось как минимум на 30%. А вот число иностранцев, приезжающих за такой помощью в Россию, за этот же период выросло на 87%, достигнув в 2016-м примерно 13,5 тысячи. С такой оценкой согласны и в сфере бизнеса, подчеркивая: даже этот небольшой (по мировым меркам) поток гостей «оставляет» в России около 7 млрд рублей в год.

Что касается внутреннего оздоровительного туризма, здесь цифры совсем другие. По официальным данным, в России насчитывается около 1,9 тысячи санаторно-курортных учреждений, в которых ежегодно поправляет здоровье более 5 млн человек. На 99% это россияне – иностранцы услугами санаториев РФ пользуются редко. Если добавить до 300 тысяч внутренних «медицинских» туристов, в целом весь объем медико-оздоровительного направления туризма в РФ (включая внутреннее, выездное и въездное направления) не превышает 6–7 млн человек в год.

«Российская отрасль медицинского туризма лишь начинает развитие, и пока рано говорить о «пакетных» предложениях, – считает Константин Онищенко, президент Российской ассоциации медицинского туризма. – На внутреннем рынке необходимо отметить рост спроса на санаторно-курортное лечение и увеличение количества семейных оздоровительных поездок».

«Турпоток на курорты растет, так как это позволяет совместить полноценный отдых и медицинское лечение, – согласна с ним и коммерческий директор компании «Алеан» Оксана Булах. – Но из-за снижения доходов людям сейчас нередко приходится выбирать между «пляжным» отдыхом и санаторием».

Знать наше место

Начнем с медицинского туризма, перспективы которого в России огромны. Но, увы, пока наши преимущества никак не реализованы.

По оценкам UNWTO, по привлекательности с точки зрения медицинского и оздоровительного туризма Россия занимает в мире пятое место. А вот в мировом рейтинге MedicalTourismIndex (MTI) находится на 34-м… Нас обгоняют Филиппины (19-е место), Таиланд (18-е) и Коста-Рика сДоминиканой (14-е и 15-е). Не говоря уже про Индию (она 5-я), Израиль (третий) или Канаду (первое место в 2016 году).

Если оценивать весь мировой рынок медицинского туризма, в прошлом году (по данным MTI) его объем «потянул» на $120 млрд, обеспечив услуги для 7 млн человек. Ежегодный рост направления может достигать 20%: некоторые эксперты уверены, что к 2020 году количество «медицинских» туристов в мире приблизится к отметке в 20 млн человек. И турист, который едет в иной регион или страну с целью получения существенной помощи здоровью, гораздо выгоднее обычного: в среднем он тратит $5 тысяч за поездку.

По данным сервиса MEDIGO, спектр желающих получать медицинскую помощь в целом по России распределяется так: 80% всех обращающихся приходится на внутренних (т. е. российских) туристов, еще около 15% – на граждан стран СНГ, а почти 5% – на жителей дальнего зарубежья. При этом лечение в российских клиниках обходится иностранцу на 40–80% дешевле, чем на родине.

Что чаще всего интересует гостей из-за рубежа? «Стоматология (44%), – утверждает советник MEDIGO в России Марина Мельгунова. – Затем – гинекология и урология (23%), пластическая хирургия (17%), ортопедия и травматология (11%), офтальмология (5%). Востребовано и экстракорпоральное оплодотворение». А вот россиянам прежде всего нужны высокотехнологичная медицинская помощь и качественная диагностика: лечение онкологических, кардиологических и прочих заболеваний в структуре внутреннего медицинского туризма занимает до 90%. Причем и россияне, и иностранцы, как правило, едут в Москву, Петербург и некоторые другие крупные города РФ, в которых и медицина, и сопутствующие услуги находятся на высоком уровне.

Даже скептики признают: Россия, имеющая медицинские и оздоровительные (как государственные, так и частные) учреждения мирового класса, доступная по ценам (в связи с курсом рубля), вполне способна на большее. «Можно ожидать активного развития ориентированного на Россию лечебно-туристического бизнеса,– считает Тимур Нигматуллин, финансовый аналитик группы компаний «Финам». – Инфраструктура у нас развита и готова к увеличению потока на 20–30%».

Оздоровление здесь и там

Что касается российского оздоровительного туризма, здесь дела обстоят гораздо лучше: число клиентов больше, а выбор направлений как внутри страны, так и за ее пределами шире. Однако есть нюансы, которые явно не способствуют легкой жизни отрасли.

«Курорт – это в какой-то степени зеркальное отображение всей системы здравоохранения страны, – считает генеральный директор Ассоциации курортов Северо-Запада Анатолий Меньшов. – Санаторий должен быть не просто местом отдыха, а серьезным медицинским учреждением, способным оказывать помощь на научной основе».

Увы, но тенденции времени этому не способствуют. «Число санаториев сокращается: они либо закрываются вовсе, либо перепрофилируются в гостиничные комплексы, – отмечает Оксана Булах. – Те, что принадлежат государственным ведомствам, практически не реновируются, а их лечебно-диагностическая база – не обновляется».

Постепенно из санаторно-курортной отрасли России «вымывается» медицинский аспект, а акцент делают на комфорте размещения и дополнительных услугах. Длительность туров сокращается, а на смену качественным оздоровительным программам приходят короткие «модные» туры на 3–5 дней. Но винить в этом санатории нет смысла – они стараются соответствовать спросу.

Вынужденные содержать инфраструктуру (в том числе – землю), санатории РФ дорожают: от ежегодного роста цен на путевки в размере 10% никуда не деться. Недавно Ассоциация оздоровительного туризма (АОТ) проанализировала цену путевок в российский санаторий, определив их доступность для россиян. Выяснилось, что средняя цена одного дня составляет более 3,9 тысячи рублей, а на среднюю же месячную зарплату россияне могут провести в санатории лишь 9 дней. В результате только жители девяти регионов страны могут позволить себе полноценную двухнедельную путевку.

«Если учесть, что заметный эффект от пребывания в санатории можно получить только при условии прохождения программы длительностью не менее 14 дней, уровень доступности оздоровительного отдыха внутри страны для большинства наших сограждан невысок», – считает председатель АОТ Елена Трубникова. Про классическую программу в 21 день, которая широко использовалась в советские времена, и говорить нечего: ее могут себе позволить немногие. Ведь если 21 день умножить на среднюю цену в 3,9 тысячи рублей, сумма получается «круглая» – почти 82 тысячи. И даже жители Петербурга со средней зарплатой почти в 50 тысяч в месяц в число способных оплатить двухнедельный отдых в санатории не попадают.

Специалисты уверены: наши лучшие санатории мало в чем уступают зарубежным. «Российские курорты и здравницы вполне конкурентоспособны по качеству лечения и ценовой политике, – уверен Константин Онищенко. – К сожалению, сервис на должном уровне находится далеко не во всех оздоровительных учреждениях, но качество лечения, процедурная программа, а главное – результат ничем не хуже зарубежных аналогов». «Количество санаториев высокого уровня у нас пока не очень большое, но эти объекты абсолютно конкурентоспособны, – соглашается Оксана Булах. –Курортные зоны России обладают уникальными лечебными факторами, а высокие стандарты системы санаторно-курортного лечения не имеют аналогов в мире».

Но сегодня для клиента с достатком не менее важны качество номерного фонда и уровень сервиса, возможности инфраструктуры и набор дополнительных услуг. Люди, побывавшие за рубежом (в том числе в санаториях) и внутри России ждут предложения соответствующих цене путевки условий, рассчитывая на наличие бассейна, спа-центра и такой «мелочи», как Wi-Fi.

Представители турбизнеса уверены: клиентам надо предлагать не только длинные лечебные программы, но и короткие, «заточенные» под конкретные задачи. «Если 5–8 лет назад 21-дневные программы замещались 14-дневными, сейчас идет дальнейшее сокращение продолжительности лечебного отдыха до 12 дней и меньше, – констатирует Оксана Булах. – И санатории включают в ассортимент новые программы на 5, 7 и 10 дней». А в «длинных» акцент нередко делают на диагностике и специализированных услугах, развивая такие программы, как «Здоровое сердце», «Детокс» и пр.

Еще одно узкое место – нехватка квалифицированных кадров. Чтобы продавать оздоровительные туры, надо владеть хотя бы элементарными знаниями в сфере медицины и понимать специфику направления.

Что касается зарубежного оздоровительного туризма, здесь ситуация та же, что и в выездном туризме в целом. В кризис популярность таких поездок упала, но сейчас ощущается оживление спроса, растут глубина продаж и продолжительность туров, увеличивается их стоимость. И в первую очередь это касается Чехии.

По оценкам специалистов, основной спрос на лечебно-оздоровительный туризм в Чехии приходится на Карловы Вары. Но и другие курорты (Подебрады, Теплице, Франтишкови-Лазне и пр.) идут в гору. «По сравнению с иными европейскими направлениями Чехия демонстрирует опережающий рост объемов, а по лечебным турам наблюдается особенно высокая глубина продаж», – говорит Роман Литвиненко, руководитель направления Чехия в PAC Group. Согласна с коллегой и Оксана Филипченко из BSI Group, которая констатирует, что «Карловы Вары и Марианске-Лазне остаются востребованными оздоровительными курортами». Она добавляет, что «бронирования оздоровительных туров в Чехию идут заметно лучше, чем в прошлом году».

Наряду с «оздоровительной» Чехией, растет интерес клиентов и к таким направлениям, как Венгрия, Словакия, Израиль, Германия. Как считают специалисты, этому способствуют растущий курс рубля, наличие удобной авиаперевозки и широкого спектра «пакетных» предложений по этим странам. А наибольшую популярность Чехии и Венгрии эксперты объясняют не только их известностью на рынке оздоровительного туризма, но и относительно невысокими ценами: сейчас выигрывают те, кто способен быть по карману россиянам и обходить санатории РФ если не ценой, то качеством и спектром услуг.

«Всплеск спроса на отдых, в том числе и оздоровительный, есть, – констатирует генеральный директор компании «Дельфин» Сергей Ромашкин. – Но из-за нехватки средств сейчас люди аккумулируют деньги на одну поездку, как правило, летом и на морское побережье. А на оздоровительный отдых они отправляются только тогда, когда это действительно необходимо». Вместе с тем, по данным ВЦИОМ, на «пляжный» туризм в РФ приходится около 30% спроса, а на оздоровительный – примерно 28%.

Не хватает «фантика»

Целый ряд учреждений России (медицинских и оздоровительных) способны оказывать профильные услуги на мировом уровне. «У нас есть «товар», пользующийся спросом и на внутреннем, и на мировом рынках»,– уверен Александр Солонин. Но недостатокинформации (в том числе на английском или другом иностранном языке), «пакетной» подачи услуг, а также системного продвижения направления затрудняют реализацию таких туров.

«Насколько сейчас выгодно ехать в Россию лечиться, иностранцы практически не знают, – считает Михаил Плисс, старший консультант департамента комплексных проектов Philips Health care. – Элементарных сведений о том, где, как и кто может помочь такому клиенту, фактически нет».

«Языковой барьер – одна из основных проблем российского оздоровительного и медицинского туризма, – добавляет Марина Мельгунова. – Ведь для клиентов из-за рубежа основное – возможность общаться с врачом и обслуживающим персоналом на родном языке». Подтверждает ее мнение и коммерческий директор АО «СКО ФНПР «Профкурорт» Марина Розанова. «Наши санатории не готовы к приему иностранных граждан, поскольку «заточены» исключительно на внутренний рынок хотя бы потому, что их работники не владеют иностранными языками», – отмечает она.

Есть и еще ряд нюансов, которые не способствуют притоку гостей. Почему, к примеру, Таиланд или Коста-Рика в рейтинге медицинского туризма стоят так высоко? «Потому что они сосредоточились только на некоторых видах медуслуг», – считает Михаил Плисс. По его мнению, если в ближайшее время России удастся сформировать пакетные предложения в областях, которые интересны иностранцам, страна вполне может рассчитывать на значимый турпоток из-за рубежа. «Надо делать ставку на отдельные виды помощи, в которых мы преуспели больше других, – уверен он. – И акцентировать внимание потенциальных клиентов на выгодном для них соотношении цена/качество».

На перспективу

Можно ли ожидать, что в ближайшем будущем какое-то направление медицинского или оздоровительного турима «выстрелит»? Вряд ли.

Могут ли «вдруг» появиться огромные инвестиции в то или иное направление медицины или в новые курорты, способные сделать продукт привлекательным для туриста? Маловероятно. В этой сфере качество услуги, которое обходится дорого, занимает особое место. Но перспективные направления все же есть. «Одно из них – всевозможные виды трансплантации,– полагает Константин Онищенко. –На пике популярности в ближайшие годы останется лечение бесплодия, а также элективная хирургия».

По оценке Оксаны Булах, в России возможен рост потока туристов в региональные санаторные комплексы при условии улучшения их транспортной доступности, уровня сервиса и качества инфраструктуры, а также появление лечебных баз в отелях высокого уровня, восполняющих нехватку такого продукта в санаторном сегменте.

Общий вывод? И в медицинском, и в оздоровительном туризме у нас есть главное – качественная основная услуга. Осталось правильно ее «подать», сопроводив нужным продвижением и сопутствующими сервисами.

Изначально министр финансов РФ Антон Силуанов назвал приемлемой для отдыхающих сумму в 50–100 рублей. Но остающиеся в рамках идеи курорты Кавказских Минеральных Вод, Крым, Краснодарский и Алтайский края (Севастополь от нее отказался) разошлись во мнениях как относительно сумм (называют от 50 до 300 рублей), так и порядка взимания сбора (в день или единовременно на год).

«Спешка здесь не нужна», – недавно заявил вице-президент РСТ Юрий Барзыкин, намекая на то, что законопроект, скорее всего, не будет принят в нынешнем году. Почему?

У него много противников. В первую очередь – в среде турбизнеса. К примеру, коммерческий директор АО «СКО ФНПР «Профкурорт»Марина Розанова уверена: курортный сбор сделает пребывание в санаториях еще менее доступным. «Сейчас, согласно опросам, хотели бы приехать в Кавминводы 6,5 млн жителей страны, но реально приезжает меньше миллиона, – констатирует она. – И курортный сбор только усугубит проблему».

Есть и сторонники, которые считают, что собранные суммы помогут здравницам улучшить качество проживания гостей, модернизировать инфраструктуру и расширить ассортимент услуг. Результатом разногласий стал срыв срока внесения соответствующих изменений в законодательство (1 марта). Следующий срок– 1 мая 2017 года.

ВИКТОР ТОПОЛКАРАЕВ

Генеральный директор НТК «Интурист»

Спрос на российский оздоровительный туризм тесно связан со спросом на внутренний туризм в целом, а он в прошлом году переживал небывалый подъем. Текущая ситуацияс лечебно-оздоровительным отдыхом в России выглядит весьма привлекательной – и по стоимости, и по качеству медицинских услуг. Но необходимо работать над условиями размещения, развивать инфраструктуру, поднимать уровень сервиса, усиливать культурно-познавательную составляющую.Среди причин, которые могут мешать развитию оздоровительного туризма в России, я бы выделил недостаточную осведомленность сограждан о возможностях оздоровительного туризма.

Мы предлагаем пакетные туры, куда входят не только перевозка, размещение и питание, но и необходимые медицинские процедуры. Среди наших отдыхающих пользуются успехом здравницы Крыма, Анапы, Сочи. Достаточно популярна Абхазия.

Альтернативные зарубежные предложения существенно дороже. Лечение и оздоровление местного населения в тех странах частично покрывается страховкой, пенсионным фондом. Российскому туристу приходится платить полную стоимость, то есть позволить себе такой отдых могут только обеспеченные слои населения. Из предлагаемых нами выездных оздоровительных направлений наибольшим спросом пользуются Карловы Вары. Приоритеты на карте мировых курортов расставлены давно. Существенных изменений в расстановке предпочтений туристов в ближайшее время не предвидится.

СЕРГЕЙ РОМАШКИН

Генеральный директор компании «Дельфин»

Уверен, что финансовая поддержка в первую очередь необходима не предприятиям, а конечному потребителю. Чтобы дать толчок развитию процесса восстановления оздоровительной отрасли страны, достаточно компенсировать туристам хотя бы 10% от стоимости путевки. А если тем или иным образом еще и снизить стоимость перелетов на курорты, умерив аппетиты перевозчиков, то эти шаги будут серьезной поддержкой для тех, кто хочет лечиться в России, одновременно увеличится загрузка санаториев и других оздоровительных учреждений.

Коммерческий директор компании «Алеан»

Спрос на оздоровительные туры растет, расширяется возрастная категория потребителей продукта, в санатории все чаще едут семьи с детьми. Последние три года увеличивается популярность программ, направленных на лечение конкретного заболевания: они позволяют клиенту уже в момент покупки видеть полный перечень и количество процедур, которые он получит на месте. Не менее востребованы программы с полной диагностикой организма, позволяющие одновременно получить полноценный отдых и обследование. Трендом последних лет стали и программы, ориентированныена здоровый образ жизни – по очищению организма, похудению, антистрессовые и т. д.

МАРИНА РОЗАНОВА

Коммерческий директор АО «СКО ФНПР «Профкурорт»

Если сервис у нас пока не всегда дотягивает до европейских стандартов, то эффективность лечения и оздоровления – точно выше. И главное конкурентное преимущество российских санаториев – комплексный подход. Всегда можно получить и отдельные процедуры, и полное обследование, на что в обычной жизни просто не хватает времени. Сейчас очень востребованы и различные специализированные программы и процедуры. Идя навстречу пожеланиям клиентов, многие санаторные комплексы перестают быть только местом лечения, превращаясь в объекты размещения или, в лучшем случае, в оздоровительные центры. Однако мы стараемся выдерживать баланс между лечением и отдыхом в санаториях.