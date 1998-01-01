Направление – Россия

Во время встречи на MITT–2017 вице-президент по развитию бизнеса в Германии компании Illusions Online СЕБАСТЬЯН ВОРЕЛЬ рассказал, чем сотрудничество с ней может быть полезно российским туроператорам и отелям.

Себастьян, расскажите, пожалуйста, чем занимается ваша компания.

Illusions Online уже 18 лет занимается туристическими технологиями для DMC и туроператоров. Главный офис находится в Дубае, есть филиал в Лондоне. Наша система iWTX (Illusions World Travel Xchange) – крупнейшая в мире онлайн-B2B-платформа для обмена турпродукцией. Она похожа на GDS, создана как для покупателей, так и для продавцов. Контент 50 DMC доступен на этой платформе всем желающим туроператорам. Через каналы Channel Managers и CRSв ней уже представлены некоторые гостиничные сети,и их список растет. Несколько сотен туроператоров во всем мире являются клиентами iWTX. С полным списком можно ознакомиться на сайтеwww.iwtx.com.

Какой основной функционал обеспечивает iWTX?

iWTX играет роль GDS для туроператоров, принимающих туркомпаний, онлайн-трэвел-агентств и отелей. После подключения к XML iWTX операторы получают выход на всех наших поставщиков, независимо от того, являются они гостиницами или DMC с прямыми контрактами. На платформе можно видеть доступный контент с ценами, обсуждать их и производить оплату непосредственно, используя iWTX, а также создавать, обрабатывать и завершать бронирование в реальном времени. iWTX может быть коммерческимпоставщиком турпродукта, реализующимразмещение, трансферы и экскурсии.

Туроператор может заключить контракт как с поставщиком услуг напрямую, так и с нами – в этом случае поставщиком услуг выступаем мы. Мы обеспечиваем моментальный поиск цен предложений и номеров в режиме реального времени.Процесс бронирования полностью автоматизирован, тем самым полностью устраняется «ручная» работа.

Мы также активно нацелены на прямое сотрудничество с отелями. На первом этапе через Channel Managers, на таких платформах, как, например, Derby Soft или HBSi, либо через CRS – Sabre или TravelClick. Налицо тенденция, когда отели интегрируются с нами напрямую, минуя Channel Managers. Сейчас идут переговоры о прямом подключении с Marriott – крупнейшей в мире гостиничной группой. Идут переговоры о прямой интеграции с ACCORHOTELS и Hilton Hotels&Resorts. Всего же через Channel Managers и CRS с iWTXбудут взаимодействовать около 30 ведущих мировых гостиничных сетей. Marriott выбрал iWTX как эксклюзивную платформу для сотрудничества с туроператорами. И это понятно, в эпоху глобализации невозможно, чтобы каждый оператор имел XML-connect с каждым отелем. Но подключение к такой платформе, как iWTX,открывает доступ к множеству отелей по всему миру. Это актуальный тренд – переход на безбумажные технологии с отказом от договоров на основе фиксированных цен и алотментов.

Не наступит ли тогда ценовой хаос?

В контрактах будущего останутся фиксированными только комиссия и BAR (Best Available Rate). Предполагается, что не будет блоков, статичных цен, не будет работы по каталогам. Но пока это могут себе позволить только самые крупные туроператоры. В ближайшие пять-семь лет все изменится.

Самый большой плюс для туроператоров – это возможность работать со своими партнерами в режиме онлайн, избегая многих возможных ошибок, минимизируя трудозатраты по переносу информации из каталогов на компьютер. Причем на нашу платформу можно интегрировать и комплексные договоры с учетом семейных, сезонных, групповых и других всевозможных скидок.

Какова стоимость услугiWTX?

Transactionfee при бронировании места в отеле составляет всего один евро за заказ на человека независимо от числа дней, если у поставщика и туроператора уже есть прямой контракт. Если нет, томы выступаем в роли поставщика и перепродаем услуги с минимальной маржей. Туроператор здесь ничего не платит. Единственная «инвестиция» – подключение, но крупные туроператоры, имеющие IT-отделы, справляются с этим без проблем.

Ваша штаб-квартира находится в Дубае. Как взаимодействует IllusionsOnline с немецким рынком?

Самый крупный партнер IllusionsOnline – немецкая компания DerTouristik, которая нашей системой объединяет полтора десятка принадлежащих ей DMC. Интеграция осуществляется через платформу PhoenixUnlimited. На немецком рынке есть и другие платформы:XRes, Tour32, Peakwork Unlimited, BlankX.Adapt. Они также интегрированы в IllusionsOnline. Но надо отметить, что специфика немецкого рынка в том, что многие на нем еще работают в режиме Not-Real-Timeи загрузка информации на эти платформы производится вручную через функцию Cache на «склад». Поэтому мы видим здесь привлекательные перспективы для полноценной интеграции с Illusions Online. Что касается отелей, то первой к нам подключилась немецкая цепочка A&OHotelsandHostels – это 35 объектов размещения по всей Европе.

Каковы ваши перспективы в России?

Многие российские компании уже работают в режиме реального времени, то есть технологическиготовы к сотрудничеству с нами. Нужно лишь организовать его. Сейчас только некоторые операторы представлены в Illusions Online, но через зарубежного партнера, который организовывает туры для индивидуалов из России по Северной Америке.

В России мы видим две целевые аудитории. Первая – это отправляющие компании, с которыми сотрудничают DMCпо всему миру. Многие из них еще работают офлайн по прайс-листам, перенося с них информацию вручную в свои базы и работая по электронной почте. Мы можем предоставить им возможность подключиться к своим DMC в онлайн-режиме, обеспечивая так называемыйGateway. Через него данные поступают непосредственно в систему туроператоров, при этом полностью автоматизируется управление бронированием, включая уведомления поставщиков (гостиниц), когда заказы обрабатываются. По такой модели мы можем поставлять контент в Россию. Но нам также интересен контент из России, например такие фирмы, как «Академсервис», с их огромной отельной базой, охватывающей и страны СНГ.

В ходе посещения выставок «Интурмаркет» и MITTвы встречалисьс российскими туроператорами. Как они реагируют на предложения о сотрудничестве?

У меня было около 15 встреч. Реакция очень позитивная, российские сотрудники турфирм быстро понимают преимущества этой системы. Я общался с представителями ANEXTour, Solvex, «АРТ-ТУР», Karlson, «Академсервис», «Русский Экспресс», UTS, российскогоTUI, Spectrum и другихкомпаний. Они сразу «схватывают» тему, грамотно ставят вопросы и открыты к сотрудничеству. Российский турбизнес в большей степени готов к сотрудничеству в области онлайн-технологий, чем немецкий.

А если попробовать измерить в процентах преимущества от сотрудничества с iWTX, o каких цифрах можно говорить?

Я думаю, чтоэффективность повысится на 30–70%, многое зависит от субъективных обстоятельств работы туроператора, его «продвинутости» в отношении технологий, количества партнеров, контрактов и других параметров.

Беседовал Александр Попов