Курорт посреди моря

Благодаря целебному климату острова архипелага можно назвать природной здравницей. С этим органично сочетаются давние медицинские традиции, которыми страна обязана рыцарям Странноприимного ордена св. Иоанна и Иерусалима (иоаннитам), ныне известным как мальтийские рыцари. Их орден был основан в 1080 году в Иерусалиме с целью заботы о неимущих, больных или раненых пилигримах (странниках, отсюда и слово «странноприимный») в Святой земле. Вступая в него, монахи-иоанниты давали обет помогать страждущим, «почитая их как своих господ».

ТЕКСТ АЛЕКСАНДР ПОПОВ

Лечение как историческая традиция

Почти 500 лет назад, в 1530 году иоанниты пришли на Мальту и создали здесь рыцарское государство, которое просуществовало до конца XVIII века. Спустя сто лет они открыли на острове огромный госпиталь Сакра-Инфермерия с самой длинной в мире больничной палатой (155 м). Над входом был выбит девиз: Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum/«Защитники веры и слуги бедняков».

В прекрасно оборудованном по тем временам медицинском учреждении за больными ухаживали рыцари-монахи, пациенты спали на шелковых простынях и ели на серебре. Мраморный пол мыли трижды в день. Для очищения воздуха и отпугивания мух использовали благовония. В годы британского присутствия на Мальте (XIX – вт. пол. XX в.) в Сакра-Инфермерия также размещался госпиталь. И хотя сегодня здесь находится конференц-центр, один из крупнейших в Европе, Мальту нередко называют «средиземноморским госпиталем».

Высокий уровень медицины здесь поддерживается не только давними традициями. Мальтийские медики учатся, стажируются и повышают квалификацию в лучших профильных учебных заведениях мира, включая Великобританию и США. Поскольку Мальта входит в ЕС, в ее системе здравоохранения приняты европейские медицинские стандарты.

Местные специалисты проводят сложнейшую диагностику. Они успешно делают кардиологические и косметические операции, протезируют зубы, славятся операциями на коленных и тазобедренных суставах, которые при необходимости частично заменяют эффективными имплантатами.

Во многих частных клиниках Мальты сервис соответствует критериям пятизвездных отелей. Ряд таких заведений специализируется на лечении сердечно-сосудистых заболеваний, обеспечивая полный комплекс медицинских услуг от предварительных консультаций до рентгенологического исследования кровеносных сосудов (ангиографии), расширения коронарных сосудов с помощью ангиопластики, лечения сердечной аритмии и проведения операций на открытом сердце.

На Мальте работают опытные окулисты. Прекрасно оборудованная офтальмологическая клиника при больнице Сент-Джеймс (Saint James Hospital Malta) относится к числу наиболее современных здешних медицинских учреждений.

Местные специалисты эффективно работают и в области эстетической хирургии. Они делают пластические операции на лице, коррекцию ушных раковин и носа, липосакцию, подтягивают мышцы живота, увеличивают и уменьшают размеры груди и пр.

Надо добавить, что на Мальте вполне приемлемые цены на лечение. Они, к примеру, ниже британских на 30–70%. К тому же рядом с клиникой всегда найдутся места отдыха, магазины, интересные достопримечательности.

Центры здоровья

На Мальте около 40 оздоровительных и спа-центров, как правило, оснащенных современным оборудованием. Большинство отелей уровня 5* и других объектов размещения высокого класса имеют спа- и фитнес-центры. Многие велнес-центры располагают тренировочными залами и бассейнами. Здесь созданы прекрасные условия для занятий по индивидуальным программам. При некоторых отелях есть центры красоты.

В оздоровительных центрах многих мальтийских отелей предлагаются разнообразные пакеты услуг, в которые включены омолаживающие и спа-процедуры, фитнес-тренинг и программы психологической разгрузки. Цены, как говорят, «демократичные», а услуги отличаются необычайным разнообразием, вплоть до спа-спален.

Ведущую группу крупных оздоровительных и косметологических центров при отелях Мальты составляют Apollo Day Spa (Corinthia San Gorg Hotel 5*, Сент-Джулианс), Athenaeum Spa (Corinthia Palace 5*, Аттард), Spa Mediterranee (Fortina Spa Resort 5*, Слима), центр здоровья и красоты The Elysium Spa (Riviera Resort & Spa 4*, Меллиха), водолечебница The Aphrodite Spa (Maritim Antonine Hotel & Spa 4*+, Меллиха).

На Гозо успешно действуют оздоровительно-косметологический центр The Thalgo Marine Cure Centre и Центр аюрведы (Kempinski San Lawrenz Leisure Resort 5*).

Особое место в этой группе занимает отель Fortina Spa Resort, где впервые в мире было предложено проживание по системе «все включено» в инновационных терапевтических спа-номерах.