Рост с ограничением

Продажи на лето идут активными темпами. В числе лидеров по раннему бронированию помимо Турции и Греции – Хорватия, интерес к которой уже превысил показатели прошлого года, по некоторым оценкам, в два раза. При этом у популярности направления есть и обратная сторона – многие гостиницы уже стоят «на стопе», и отельеры страны повышают контрактные цены для российского рынка.

ТЕКСТ АЛЕКСАНДРА ПОЛЯНСКАЯ

Укрепившийся курс рубля обеспечил в этом году уверенные позиции Хорватии на российском рынке. «По сравнению с 2016 годом активные продажи начались гораздо раньше, и сейчас мы отмечаем хорошую глубину, есть брони на сентябрь», – говорит Любовь Чучмаева, руководитель отдела маркетинга и рекламы туроператора «Пакс». Эту тенденцию отмечает и Валерия Романенкова, директор департамента маркетинга, продаж и работы с агентствами туроператора ICS Travel Group. По ее словам, объемы продаж превышают прошлогодние в 2,5 раза. В туроператоре «TUI Россия» также констатируют, что направление пользуется высоким спросом, и фиксируют хорошую глубину продаж. По словам Татьяны Кругловой, PR-менеджера компании, клиентов привлекает возможность приобрести отели и апартаменты по выгодной цене.

Другие туроператоры более сдержанны в своих оценках. По свидетельству Татьяны Марковой, менеджера по направлению Хорватия компании «Ванд», динамика продаж на направлении умеренная, всплеска бронирований нет. Эксперт полагает, что ситуация активизируется ближе к лету. Екатерина Каменева, руководитель отдела Европы туроператора BSI group, считает, что Хорватия уступает конкурирующим направлениям – Испании, Греции, Черногории, и это связано с более высокой стоимостью турпакета.

Что касается перевозки, то она, по оценке туроператоров, сбалансирована. Туроператор «Пакс» берет гарантированные блоки мест на регулярных рейсах S7 и Red Wings в Пулу. Для перелетов в Далмацию он использует регулярную перевозку авиакомпаний «Аэрофлот» и S7. Перевозка туроператора «Ванд» в Хорватию базируется на регулярных рейсах а/к S7 и «Аэрофлот».

Эксперты не отрицают, что вернувшаяся на рынок Турция может «оттянуть» на себя часть российских туристов, которые потенциально могли бы выбрать отдых в Хорватии. Но процент таких путешественников незначителен. «У Хорватии «свой турист», запросы которого отличаются от предложений Турции», – считают туроператоры.

Игроков рынка сейчас волнует другая проблема – отказ хорватских отельеров подтверждать места по контрактным ценам. По словам Юлии Жадан, руководителя отдела департамента Европы туроператора «Русский Экспресс», хорватские отели отказываются от контрактных предложенийв пользу европейского рынка и Booking.com, что очень мешает продажам. «Отели не подтверждают принимающим операторам в Хорватии цены, которые были выставлены на сезон, – подтверждает Наталья Александрова, руководитель отдела Хорватии компании «Де визу». – Конечно, принимающие компании пытаются бороться с этим, и мы надеемся, что скоро ситуация изменится к лучшему».

ЮЛИЯ ЖАДАН

Руководитель отдела департамента Европы туроператора «Русский Экспресс»

Продажи Хорватии в этом году уже в разы превышают показатели за аналогичный период прошлого года. Положительную динамику продаж мы связываем в частности с тем, что туристы адаптировались к нынешнему курсу рубля.

Единственное, что мешает росту потока и уже привело к 50% потере продаж – это отказ отельеров подтверждать места по контрактным ценам.

В этом году у нас есть, конечно, гарантированные номера, но в небольшом количестве. Поскольку бронирования идут очень активно, многие отели уже встали на «стоп». Когда мы хотим забронировать тот или иной отель, нас информируют, что квота для туроператоров закончиласьи можно забронировать его по индивидуальным тарифам, которые могут увеличить сумму турпакета на $250. Естественно, есть туристы, которые, услышав о том, что им нужно произвести доплату, аннулируют туры. Очень сложно объяснить клиентам, почему так происходит, разъяснить схему нашей работы. Мы стараемся смягчить сложившуюся ситуацию и иногда доплачиваем за туристов из своей прибыли за тур, но так, конечно, поступают не все игроки.

РАЙКО РУЖИЧКА

Директор Национального туристического офиса Хорватии в Москве

Для Хорватии 2016 год стал весьма успешным – впервые с 2012 года турпоток из РФ продемонстрировал рост. Страну посетило 119,7 тысячи россиян, что на 6,8 тысячи больше, чем в 2015 году. Лидирующую позицию занимает Истрия, где отдохнуло 35 тысяч туристов, на втором месте – Далмация и Сплит (21,8 тысячи), на третьем – Риека (14 тысяч), далее следуют Дубровник и Задар. Примерно 80% российских туристов приезжают в Хорватию летом и расценивают ее как исключительно пляжное направление. В этом году мы продолжим работу по продвижению страны как всесезонного курорта и сфокусируемся на шести основных видах туризма: оздоровительном, медицинском, MICE, культурном, эногастрономическом, активном. Также особое внимание мы уделяем развитию и популяризации яхтенного туризма.

Семье с детьми

В компании «Де визу» уверены – семейным туристам будет комфортно в Средней Далмации. Так же считают в компании «Ванд». По словам менеджера направления Татьяны Марковой, семейным туристам подойдет размещение в отелях сети SolarisBeachResort. В «Русском Экспрессе» советуют курорт Пореч и отели Plava Laguna, Laguna Galijot 4*, а также Hotel Laguna Albatros, работающий по системе «все включено». В Ровинесемейным парам с детьми туроператор рекомендует отели Eden 4* и Island Hotel Istra 4*. В «TUI Россия» предлагают обратить внимание на отель Castellastva и Vile Oliva в Петроваце, Aleksandar и Slovenska Plaza 3*/4* в Будве.

Молодой паре

Истрия предлагает динамичный отдых – то, что надо для молодежи и молодых пар. Отличный вариант проживания для этой категории туристов –Laguna Bellevue Apartments 4*, – полагают эксперты компании «Ванд». В «Де визу» также рекомендуют Истрию или Шибеник. «Русский Экспресс» советуетостановиться в Ровине или Порече. В«TUI Россия»молодымпарамрекомендуют отели LagunaAlbatros и QueenofMontenegro в Бечичи, Laguna Gran Vista и Delfin в Порече, Villa Milica и Vile Oliva в Петроваце, VillaIvona в Будве.

Пожилой паре

В компании «Русский Экспресс» отмечают, что для этой категории туристов интерес представляет самый западный город Хорватии, курортУмаг – там по-настоящему уютно. В «Ванде» советуют апартаменты «Лагуна Бельвью» в Порече. «Это настоящий оазис спокойствия на берегу моря, у отеля есть собственный пляж, отель находится недалеко от Старого города, что очень удобно», – объясняют в компании. Варианты «TUI Россия» – Village laguna galijot в Порече, Castellastva и House Star в Петроваце.