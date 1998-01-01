Лето на евродаче

Динамика на направлении позитивная: по сравнению с 2016 годом активные продажи начались гораздо раньше, спрос в разы превышает прошлогодний. Российские туристы любят Черногорию и воспринимают отдых здесь как альтернативу пребыванию на даче, а туроператоры уверены в успехе предстоящего летнего сезона.

ТЕКСТ АЛЕКСАНДРА ПОЛЯНСКАЯ

«По сравнению с прошлым годом мы отмечаем увеличение продаж на 22%», – рассказывает Тимур Хусаинов, заместитель генерального директора по туризму компании «Спейс Тревел». По его словам, на активный спрос повлияли укрепление и стабилизация рубля, более благоприятные условия для отдыха после двух кризисных лет, ощутимые скидки и выгодные цены по акциям раннего бронирования. В пресс-службе туроператора ANEX Tour также указывают на хорошие объемы раннего бронирования. Татьяна Круглова, PR-менеджер туроператора «TUI Россия» подтверждает тенденцию роста, называя в числе главных причин большое количество доступных апартаментов. Валерия Романенкова, директор департамента маркетинга, продаж и работы с агентствами туроператора ICS Travel Group, отмечает, что объемы продаж по Черногории уже в 2,5 раза превышают прошлогодние показатели.

Как дома

«Среди российских туристов очень востребовано проживание в частном секторе и апартаментах, многие приезжают в Черногорию на все лето», – рассказывает Геннадий Косарев, вице-президент туроператора «Натали Турс».

По словам Тимура Хусаинова, будут пользоваться спросом апартаменты, а также отели на курортах Будва, Бечичи, Рафаиловичи, Петровац, Пржно. Цены сохранились на уровне прошлого года. Ожидать их снижения в предстоящем сезоне не приходится: по свидетельству Валерии Романенковой, отели плотно заполнены туристами из Европы.

Юлия Жадан, руководитель отдела департамента Европы туроператора «Русский Экспресс», говорит, что стоимость размещения выросла, но в этом году большое количество отелей запустили акцию «раннее бронирование», тем самым обеспечивая себе загрузку с хорошей глубиной.

Демпинга не будет

Перевозка на направлении сбалансированная, и туроператоры выражают уверенность, что таковой она и останется весь сезон. «Объем перевозки не «раздут», что позволит всем игрокам рынка работать без демпинга», – считают в компании «Спейс Тревел».

Перевозка туроператора «Пакс» в Черногорию базируется сегодня на гарантированных блоках мест на регулярных рейсах «Уральских авиалиний» (из Москвы) и Red Wings (из Москвы и Санкт-Петербурга). «Позже, скорее всего, появятся и чартеры», – рассказывает Любовь Чучмаева, руководитель отдела маркетинга и рекламы компании.

Полетная программа ANEX Tour стартует 30 мая и продлится до 24 октября 2017 года. Частота полетов, выполняемых AZUR air, – два раза в неделю. Туроператор «TUI Россия» «полетит» в Черногорию на бортах iFly. «Русский Экспресс» предлагает перелеты как чартерами, так и регулярными рейсами. «Перевозка в Черногорию сформирована на базе чартерной программы авиакомпании «Ямал», выполняющей рейсы пять раз в неделю, и блоков мест на регулярном рейсе «Уральских авиалиний», – сообщает Валерия Романенкова из ICS Travel Group.

Что рекомендуют туроператоры

Компания ANEX Tour советует обратить внимание на поселок Бечичи. Отдых в Бечичи преимущественно пляжный: это спокойное и «нетусовочное» место, но здесь есть единственный в стране аквапарк. Туроператор рекомендует отели Mediteran и Iberostar Bellevue. В «Спейс Тревел» считают, что Бечичи подойдет для отдыха разных категорий туристов – здесь будет комфортно и семьям с детьми, и молодежи, и возрастным путешественникам. Также оператор выделяет поселок Рафаиловичи: здесь уютно, а пейзажи радуют глаз. Стоит выбрать отели Obala, апартаменты Lux Tri Ribara или Monaco. Туроператор «TUI Россия», помимо Будвы и Бечичи, рекомендует курорт Петровац и отели Castellastva, Vile Oliva, Villa Milica, House Star.