Летний вечер в Гаграх

Все новое – хорошо забытое старое. Абхазия, любимое место отдыха советской элиты, сегодня снова в тренде.

ТЕКСТ НАТАЛЬЯ ЯКУБОВА

По данным Министерства по курортам и туризму Абхазии, в 2016 году республику посетило полтора миллиона наших соотечественников, что на 15% больше по сравнению с предыдущим периодом. И хотя в это число входят не только «курортники», но и те, кто приехал сюда на экскурсию или с деловыми целями, игроки рынка подтверждают, что спрос на туры в Абхазию продолжает расти. По их мнению, организованный турпоток в республику по итогам года составил около 300 тысяч человек. В пик сезона большинство популярных абхазских отелей были заполнены практически на 100%, и свободные места оставались только в бюджетных или недавно открывшихся частных гостиницах.

Ценности новые и «нержавеющие»

Самым популярным курортом по-прежнему остается Гагра, а его символом – легендарный ресторан «Гагрипш» с огромными часами на фасаде. Деревянное здание ресторана купил на Всемирной выставке в Париже и в разобранном виде привез в Гагры основатель курорта – принц АлександрПетрович Ольденбургский. Местные гиды утверждают, что здесьне раз бывали Сталин, Бунин и Шаляпин, а Николай II во время своего визита на Кавказ на яхте «Штандарт» принимал в нем абхазское дворянство. Как дань традиции, в меню ресторана присутствуют салат «Принц Ольденбургский» и любимое блюдо самого принца – микст из трех видов мяса, поджаренного на сковородке.

Речка Цихерва условно делит курорт на Старую Гагру с Приморским парком и белоснежной колоннадой, на фоне которой отбивал чечетку герой фильма Шахназарова «Зимний вечер в Гаграх», и Новую Гагру, где сосредоточен жилой сектор. А вот протяженный галечный пляж – один на всех. Его инфраструктура лучше развита в Новой Гагре. Помимо проката пляжного инвентаря, «бананов» и водных велосипедов, здесь есть аквапарк с водными горками, аттракционами и зоной для маленьких посетителей. Самые ухоженные участки пляжа принадлежат отелям, но за отдельную плату отдыхать на них может любой желающий. Постепенно восстанавливается и прибрежная полоса: открываются магазины, кафе, ресторанчики, появляются мини-отели и гестхаусы, восстанавливаются уцелевшие санатории и пансионаты советской постройки.

Флагман отельного бизнеса Гагр – новый курортный комплекс Alex Beach Hotel 4* на 77 номеров, в числе которыхшесть номеров категории Suite и два De Luxe Suite. Он расположен на охраняемой территории в Старой Гагре буквально в нескольких метрах от берега. В отелеесть спа-центр «Лагуна», сауна, турецкая баня, открытый подогреваемый бассейн, ресторан европейской кухни, бар,пляжноекафе и спортивно-развлекательный центр с боулингом и бильярдом. Два года назад открылся еще один современныйWellnessParkHotelGagra4* на 60 номеров, единственный в Абхазии работающий по системе «все включено». Отель ориентирован на семейный отдых. Помимо прочего, здесь есть аниматоры, детская площадка и, что немаловажно, круглосуточное дежурство врачей –педиатра и терапевта.

Пожить на госдаче

Еще один островок возрожденной курортной жизни – Пицунда, где так легко дышится благодаря знаменитой пицундской сосне. По сути, Пицунда и есть настоящий сосновый рай с насыщенным фитонцидами воздухом, который так ценили члены советского Политбюро и лично Никита Сергеевич Хрущев. Протянувшаяся вдоль мыса сосновая роща площадью около 70 га в 1926 году была включена в заповедник, где, собственно говоря, и располагались партийные дачи. Многие его участки по-прежнему закрыты, по другим проложены экологические тропы, с которых нельзя сходить. Здесь нельзя ставить палатки, жечь костры и устраивать пикники.

На бывшей госдаче Эдуарда Шеварднадзе сегодня открыт пансионат «Лдзаа» на 12 номеров с почти безлюдным пляжем и мебелью времен социализма. Ночь в большой двуспальной постели последнего министра иностранных дел Советского Союза в высокий сезон обойдется в 6 тысяч рублей. Остальные номера стоят значительно дешевле. На госдаче первого и последнего президента СССР в 8 км от Пицунды теперь тоже отель. Он так и называется:курортный комплекс «Дача Горбачева». Его отделкой занимался сам Зураб Церетели. По сравнению с дачей Шеварднадзе и даже Хрущева, это уже настоящий дворец – пять этажей, мрамор, витражи ручной работы, дорогая мебель и бронзовые люстры.Строительство дачи растянулось до распада СССР, и заказчик так и не успел на ней отдохнуть.

Рядом с дачей Горбачева расположен пансионат «Мюссера» (бывший санаторий КГБ СССР). Его песчано-галечный пляж с пологим заходом в море идеально подходит для отдыха с детьми. Появляются на Пицунде и новые отели. В 2008 году по эксклюзивному проекту был построен гостиничный комплекс «Дельфин» на 43 номера с бассейном, финской сауной, русской баней, собственным рестораном и летним кафе.

Но не только пляжеми солнцем живет Пицунда – ежегодно в сентябре в древнем храме Андрея Первозванного, построенном в X веке, проходит международный фестиваль «Органные вечера в Пицунде». На нем выступают ведущие органисты России и Европы, поэтому о билетах стоит позаботиться заранее.

Исторические и природные достопримечательности Абхазии можно и нужно осматривать во время экскурсионных поездок. Программы и маршруты предлагаются самые разнообразные: джиппинг по горным перевалам, посещение целебных источников и христианских святынь, туры с дегустацией вина или с настоящим абхазским застольем. Объединяет их одно – фантастически прекрасная природа Абхазии и традиционное кавказское гостеприимство.