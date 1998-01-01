Закат яркого стартапа

В конце февраля сервис онлайн-бронирования отелей Oktogo прекратил свою работу. Что привело компанию к краху, какими были «последние кадры» жизни успешного, казалось бы, проекта и какие выводы делает сообщество, наблюдая этот уход?

ТЕКСТ АННА ЮРЬЕВА

Агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в туротрасли сообщило, что причиной остановки работы Oktogo стали большие финансовые трудности, долги, а также проблемы с управлением компанией.

На момент подготовки статьи сайт сервиса недоступен, так же как и телефон поддержки. В аккаунтах Oktogo в социальных сетях пользователи уже с начала года жаловались на то, что компания не отвечает на запросы. «Не можем получить от вас никакой обратной связи уже месяц! Как с вами связаться? Ваши операторы по 30 минут «заняты», дозвониться не представляется возможным. Вы вообще работаете?» – спрашивала в комментариях пользователь «Вконтакте» Катерина Печкурова.

Представители гостиниц в свою очередь указывали на невозможность получить от сервиса оплату. «Эта компания не оплачивает брони своим партнерам! До нашего отеля деньги так и не дошли! По телефону говорят, что в ближайшее время оплатят, и так уже пять месяцев!» – писала Анна Михеева, сотрудник петербургского отеля «Вернисаж». По словам заместителя начальника отдела продаж и маркетинга гостиницы «Будапешт» АнастасииНещеретовой, отель не получал заявок Oktogo с января 2017 года. «Ранее мы работали с этой компанией в обычном порядке, оплата от них поступала регулярно, никаких проблем не было», – рассказывает она.

Как все начиналось

Российский сервис по бронированию отелей Oktogoбыл создан в 2009 году. Головной офис компании находится в Санкт-Петербурге, есть представительство в Москве. С момента создания состоялось несколько раундов инвестиций в проект. В него вложились в разное время люксембургский фонд Mangrove Capital Partners, французский VentechCapital, ABRT, «ВТБ Капитал», «ВЭБ Инновации». В 2015–2016 годах польский фонд MCI инвестировал в проект $7 млн. В компании заявляли, что база сервиса насчитывает 250 тысяч гостиниц в 150 странах мира. Стартап неоднократно лидировал в рейтингах и получал всевозможные премии, например, в 2013 году Oktogo.ru вошел в список пятидесяти самых эффективных венчурных стартапов России по версии журнала «Секрет фирмы».

…и почему закончилось

Эксперты называют несколько факторов, которые могли привести громкийстартап к внезапному уходу с рынка. Определяющими могли стать и общеэкономические причины. Как отметил источник газеты «Ведомости», на бизнесе Oktogo негативно отразилась девальвация рубля в 2014 году, после кризиса цена проекта упала на порядок.

Как и на туротрасль в целом, на компанию повлияло снижение выездного турпотока из РФ, именно на него приходилась основная доля индивидуальных онлайн-бронирований проживания. По словам директора по развитию онлайн-гипермаркета путешествий DaTravel.com Сергея Попиневского, доля бронирований на зарубежных направлениях на момент запуска Oktogo доходила до 75%, но на этом рынке российский стартап не мог полноценно конкурировать с Booking.com. «Компания строила свой бизнес, работая с российскими отелями, а потенциал этого сегмента рынка был совсем невысокий», – отмечает эксперт.

О непростой задаче конкуренции с монополистом рынка упоминает и директор по маркетингу гостиничной сети Heliopark Ксения Непомнящих. «Даже привлечение больших инвестиций не позволило «подвинуть» крупнейшего игрока на российском рынке – компанию Booking.com. Это видно по статистике продаж через IDS-каналы», – отмечает она.

Генеральный директор «AZIMUT Отель Санкт-Петербург» Михаил Веричев также указывает на возможные проблемы в управлении компании. «Скорее всего, не совсем правильная финансовая политика. Ведь можно взять пример www.hrs.com, который успешно продолжает работать в таких же конкурентных условиях», – отмечает эксперт.

Важный канал продаж

Проект Oktogo был значимым игроком на рынке онлайн-трэвел-агентств (OTA), важном для гостиничного бизнеса. «В зависимости от направленности отеля и его специфики, продажи через ОТА составляют от 15 до 40% от всего объема продаж», – рассказывает Ксения Непомнящих. В то же время, по ее словам, самый большой объем отелям дают зарубежные ОТА, с точки зрения генерируемого потока клиентов для отелей соотношение зарубежные/российские ОТА можно примерно оценить как 80/20. Основной рост в сегменте бронирования через онлайн-каналы, по оценке эксперта, произошел два-три года назад, а сейчас он остается примерно на том же уровне.

«Для независимых гостиниц, не входящих в сети, доля бронирований через OTA может достигать 80%, а сетевые снижают комиссионные издержки и доводят долю до 40% непрямых бронирований. В будущем доля рынка сервисов онлайн-бронирований в сетевых отелях будет снижаться», – считает Михаил Веричев. Он также отмечает, что такие сервисы в основном генерируют поток индивидуальных гостей, а он зависит от экономической ситуации в стране и сезонности.

Анастасия Нещеретова рассказывает, что доля бронирований через ОТА в «Будапеште» составляет 25%, при этом в последнее время наблюдается ее рост. Эксперт отмечает, что любой отель выбирает для себя соотношение доли разных каналов в общем объеме бронирований в зависимости от потребностей и специфики своего бизнеса: «Для нас этот канал важен, поэтому мы развиваем продажи через него».

Генеральный директор «AZIMUT Отель Сибирь» Елена Ситникованазывает функциональные преимущества OTA для отелей: «Это площадка продвижения комплекса своих услуг. Здесь клиент может оценить отель, исходя из отзывов гостей, просмотреть номерной фонд и сравнить с другими гостиницами. Благодаря сервисам онлайн-бронирований мы можем лучше узнать свою аудиторию и предложить выгодные условия размещения», – говорит она.

По словам Елены Ситниковой, с ростом доверия к покупкам онлайн, растет и количество людей, которые начинают бронировать поездки самостоятельно. Еще одна тенденция относится к мобильной аудитории: с каждым годом увеличивается трафик и повышается число бронирований с мобильных устройств.

Нет сомнений, что основной недостаток для отельеров в работе с OTA –большая комиссия. Однако, по словам Ксении Непомнящих, реклама ОТА, их продвижение и, как следствие, продвижение отеля полностью перекрывает этот минус. «От прямых продаж никто не отказывается, в сети отелей Heliopark они являются основным каналом продаж», – подчеркивает она.

Михаил Веричев отмечает, что даже с учетом комиссии работать с OTA экономически выгодно, поскольку они помогают увеличить загрузку гостиницы и привлечь индивидуальных гостей. И добавляет, что независимым гостиницам трудно найти большие маркетинговые бюджеты, которые позволили бы продвинуть их сайт наравне с сервисами онлайн-бронирования.

Исходя из этого, можно сделать вывод: уход с рынка Oktogo хоть и имеет негативные последствия для всего трэвел-рынка, но бизнес есть бизнес, и по большому счету закат «русского букинга» никак не скажется на взаимоотношениях отельеров и онлайн-сервисов.