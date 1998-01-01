В ответе за качество

Страховая компания ERV всегда идет в ногу со временем: выводит на рынок новые продукты, развивает онлайн-услуги, расширяет список партнеров и наращивает базу лояльных клиентов. О принципах работы с клиентами и тенденциях, наблюдаемых в России, рассказывают топ-менеджеры АО «ЕРВ Туристическое Страхование».

В 2016 году прекратилось падение спроса на зарубежные поездки, и продолжился подъем рынка внутреннего туризма. При этом все большее число россиян стали обращать внимание на возможность страхования своего отдыха не только за границей, но и внутри страны. Главной тенденцией становится возрастающая популярность полисов с расширенным страховым покрытием, поэтому на первый план выходит высокое качество продукта, а не цена.

Доверие клиентов позволяет ERV входить в пятерку лучших компаний по страхованию выезжающих за рубеж. Для того чтобы продукты компании покрывали максимальное количество реальных рисков, постоянно собирается и обрабатывается статистика, находятся оптимальные решения. В итоге каждая программа страхования представляет собой полноценное предложение, построенное на принципе защиты туриста.

Такая политика позволяет привлекать и удерживать клиентов: по данным рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА»), ERV занимает четвертое место по страхованию выезжающих за рубеж, второе место по страхованию профессиональной ответственности туроператоров – по итогам 1-го полугодия 2016 года, а также третье место по страхованию путешествующих на российском рынке банкострахования. Высокие стандарты работы дают компании возможность постоянно наращивать туроператорский портфель, в число наших партнеров входят многие надежные игроки рынка. Так, в 2016 году мы заключили соглашение с ANEX Tour, в 2017 году – с туроператорами TUI и «Данко Трэвел Компани».

Эксперты отмечают: путешествующие меняют свое отношение к страхованию. Если ранее наиболее востребованным было страхование медицинских расходов, то из-за политической нестабильности в ряде стран массового туризма и погодных катаклизмов растет спрос на страхование в случае отмены поездки. Есть и другие причины. Так, за период с мая по сентябрь 2016 года заявлен 301 случай по визовому риску отмены поездки в Грецию, выплачено по этим случаям более 9 млн рублей.

Но на фоне роста культуры страхования мы зачастую видим несоблюдение туристами простейших правил и норм собственной безопасности. В этом отношении одна из самых неблагоприятных стран – Таиланд. Смена климата, непривычный рацион и множество других факторов могут спровоцировать сбой в работе организма и привести к необходимости оказать туристу медицинскую помощь. К увеличению числа страховых случаев приводит и популярность экстремальных развлечений, для доступа к которым владельцы аттракционов не требуют специальной подготовки.

Наличие сети собственных сервисных центров позволяет ERV организовывать оперативную и качественную медицинскую, медико-транспортную и иную помощь. Так, женщина, отдыхавшая в Таиланде, повредила ногу и запястье, упав с лестницы на экскурсии. Застрахованная обратилась в наш сервисный центр с острой болью. Исследования, проведенные в госпитале, диагностировали переломы, была проведена операция с заменой сустава. Страховая компания организовала не только медпомощь, но и медицинскую транспортировку из госпиталя до аэропорта на машине скорой помощи, перелет в бизнес-классе до Москвы, поскольку клиентка пропустила обратный рейс, транспортировку до постоянного места жительства в Белгород. Общая сумма возмещенных расходов по данному случаю – порядка 800 тысяч рублей.

Минувший год ознаменовался постепенным возвращением Турции на российский рынок, в сентябре открылись первые чартерные рейсы. Вместе со спросом на это направление растет и число страховых случаев. Женщина, купаясь в море, почувствовала себя плохо. Застрахованная была доставлена в госпиталь с диагнозом «остановка сердца, отек мозга, отек легких». Проведена сложная высокотехнологичная терапия. Сумма расходов – около $40 тысяч.

Несмотря на вновь открытое турецкое направление, значительная часть российских туристов продолжают отдыхать в Краснодарском крае и в Крыму. Если с мая по сентябрь 2015 года мы зарегистрировали 249 обращений по страховым случаям, то летом 2016 года – уже 561 случай; количество выплат за период с января по октябрь 2016 года увеличилось на 51% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

Для тех, кто предпочитает отдыхать внутри страны, ERV предлагает программу «Путешествуй по России!» Наши специалисты считают, что полис для путешествий по России и СНГ – важное дополнение к ОМС, поскольку травмы туристов иногда требуют не только медицинской помощи, но и медицинской транспортировки до постоянного места жительства, стоимость которой может намного превышать стоимость поездки. Например, на вулкане Малый Семячик на Камчатке участник группы альпинистов повредил ногу во время восхождения. Застрахованный был вывезен вертолетом, в итоге успел на свой рейс и смог долететь из Петропавловска-Камчатского в Москву. Стоимость эвакуации составила примерно 300 тысяч рублей.

О неуклонном росте культуры страхования в России говорит и тот факт, что путешественники, бронирующие гостиницы и билеты самостоятельно, предпочитают приобретать полисы онлайн. Доля посещения сайта ERV с мобильных устройств растет с каждым годом. Компания, ориентируясь на запросы потребителей, постоянно развивает этот канал продаж, оптимизируя мобильную версию сайта. На сегодняшний день сайт представляет собой удобный инструмент, позволяющий подобрать и приобрести подходящий страховой продукт ERV, а также выяснить все тонкости, связанные с подачей заявления на возмещение расходов.