Страсти по реестру

Реестр турагентств снова провоцирует острую реакцию в профессиональном сообществе. Этот статистический инструмент используется отраслевыми объединениями как способ борьбы за влияние на рынок,а туристическая розница, между тем, до сих пор не понимает, зачем этот реестр вообще нужен.





В начале апреля АТОР сообщила, что идею реестра турагентств при «Турпомощи» не одобрили «наверху». В ассоциации ссылаются на свои источники и пишут, что правовое управление Администрации Президента не поддержало законопроект Министерства культуры, в котором предлагается формировать реестр на базе информации об агентствах, предоставляемой туроператорами в ассоциацию «Турпомощь».Дело в том, что еще в прошлом году вице-премьер Виталий Мутко подписал поручение, согласно которому реестр турагентств будет создан при одной из государственных структур, а не при общественной организации. Именно так говорится в поручении Владимира Путина.

Однако в конце марта на сайте Ростуризма – причем как на главной странице, так и в разделе «Туристам» – появилась ссылка на реестр турагентств, которая перенаправляет на соответствующий раздел сайта «Турпомощи». Таким образом, Ростуризм придал «государственности» реестру. «При этом никакой информации о том, что вступление в реестр носит исключительно добровольный характер, на сайте ведомства нет», – говорит исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталья Осипова. – Туристы ничего не знают и не могут знать о том, что реестр добровольный и попасть в него может любое турагентство – никто никакой ответственности за членов этого реестра не несет, никто их при приеме не проверяет на предмет благонадежности».

Сергей Агафонов, председатель правленияСоюза туристических агентств(СТА), и другие «защитники» реестра утверждаютобратное. По их мнению, реестр выполняет роль фильтра и помогает отсеивать непрофессиональных агентов, фирмы-однодневки. Ведь в реестре могут состоять только агенты, у которых на руках есть действующие договоры с туроператорами.

На весенних выставках глава «Турпомощи» Александр Осауленко озвучил, что в реестр вошли уже 10,5 тысячи компаний, причем информацию о примерно двух тысячах из них подали туроператоры, остальные вступили в реестр самостоятельно или им «посодействовали» агентские сети. Взнос за вступление в реестр по-прежнему равен тысяче рублей.

Однако многие агенты на рынке как не понимали, так и не понимают, зачем вступать в реестр, если он никак не влияет на их деятельность и не дает конкретной, практической пользы. Тем более что в отраслевом законе прописано: туроператоры должны подавать списки турагентов, с которыми у них заключены договоры. Зачем в таком случае агенту платить «Турпомощи»? По большому счету участники рынка не против реестра как такового, но не приемлют политику навязывания.

«Недавно мне поступил звонок странного содержания. Раздраженным голосом женщина меня спросила: «Когда вы собираетесь вступать в реестр?» Я опешила. Помнится, я начинала заполнять какую-то анкету, но так и не дошла до финала. Я не думала, что моя персона настолько важна, чтобы меня лично приглашать в реестр. Но сам звонок насторожил: меня явно подталкивали в определенном направлении, чего я не люблю», – рассказала нам Зульфия Рыжова, директор красноярского турагентства «Тур Этикет». По словам эксперта, большинство ее коллег по рынку никуда не вступали и пока не намерены этого делать. «Всем хочется четкого понимания – куда и зачем?», – говорит она. «Если вы хотите, чтобы агенты вступали в реестр, разъясните им, чем он будет заниматься, чем поможет агентам», – солидарна с ней Светлана Кречкина, руководитель отдела работы с турагентствами компании «Ванд». И хотя комментарии «ответственных» за реестр звучат в отраслевой прессе, туристическая розница ими явно не удовлетворена.