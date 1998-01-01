Меняться не меняясь

В наступившем году туроператоры останутся верны своим принципам и выбранным стратегиям, но обещают быть более гибкими, активнее работать над турпродуктом, шлифовать сервис и учитывать потребности клиентов и розницы. На какие направления компании будут делать ставку? Какие новинки предложат рынку? Будут ли корректировать агентскую политику? Своими планами с «ТБ» делятся представители ведущих игроков рынка.

АЛЕНА ХИТРОВА

Исполняющий обязанности руководителя отдела по связям с общественностью ANEX Tour

В приоритете для нас остаются направления с наибольшими объемами продаж: Турция, круглогодичные Вьетнам, Таиланд и Доминикана. Из европейских стран – Болгария, Испания, Греция и Кипр. Многого ожидаемот Черногории, Китая и Марокко.

Мы расширили продуктANEXTourна китайском направлении (экскурсионные туры с перелетом до Пекина), добавили пляжные курорты Италии (остров Сицилия) и предложили клиентам роскошный Маврикий.Также мы выставили полетную программу в международный аэропорт г. Аланья, что позволит существенно сократить время трансфера гостям этого региона.

Региональное присутствие расширено«открытием» Магнитогорска, откуда выставлена полетная программа на лето в Турцию.

AZUR air – наш надежный стратегический партнер, поэтому большая часть чартерной перевозки осуществляется бортами этой авиакомпании. Кроме того, с сентября 2016 года у нас действует услуга «Пакетирование на регулярных рейсах в режиме онлайн», которая позволяет к наземной части добавить перелет на регулярных рейсах, как прямых, так и стыковочных.

Существенные изменения в агентской политике не планируются.

ВИКТОР ТОПОЛКАРАЕВ

Генеральный директор НТК «Интурист»

В новом году мы планируем укреплять свои позиции по базовым для нас направлениям: курортам России, Турции, Болгарии, Италии и целому ряду других популярных среди туристов мест. Продолжим комплексное обслуживание клиентов по принципу «одного окна» 7/24, когда турист может в любое время и по любым вопросам обратиться к представителю «Интуриста» как в городе вылета, так и в месте отдыха. Будем расширять географиючартеров и формировать турпродукт на базе железнодорожных перевозок.

Уже сейчас заметны высокие темпы раннего бронирования.Особенно это касается Болгарии и Турции. Поток превышает лучшие показатели предыдущих лет. Кроме того, мы продолжаем ожидать открытия Египта. Если не будет форс-мажоров в мировой политике, то Турция и Египет вернут себе лидирующие позиции среди выездных направлений в 2017 году. И в этой связи для нас важно предпринять меры для сохранения интереса соотечественников к внутренним направлениям.

Из новинок можно отметить серьезное укрепление и планируемый рост объемов по направлению Греции. Здесь мы готовы предложить особо интересные условия для туристов, в том числе и удобные вылеты из разных регионов.

За долгие годы деятельности «Интурист» сформировал надежный пул лояльных партнеров, которых ценит и которым доверяет. Повода что-то существенно менять в условиях работы не видим.

ВАЛЕРИЯ РОМАНЕНКОВА

Директор департамента маркетинга, продаж и работы с агентствами ICS Travel Group

Акценты на 2017 год менять глобально не собираемся. На лето оставляем наши чартерные программы по направлениям Кипр, Болгария, Греция, Черногория и Италия. Планируем блок мест на регулярной перевозке на Мальту и в Португалию, продолжим продажи летнего Израиля программой до Тель-Авива. До середины мая действует полетная программа по Израилю в Овду.

По Санкт-Петербургу мы также участвуем в программе «Уральских авиалиний» по Израилю (до весны до Овды, а весной и летом – до Тель-Авива). На лето у нас в планах Кипр, Болгария, Черногория и Португалия.

По России планируем расширить квоту гарантированных мест на объектах.

Продолжаем делать ставку на продажу туров на регулярной перевозке. Благодаря нашей технологии «Без доплат» агентство и турист в онлайневидят реальную стоимость тура на регулярных рейсах и могут выбрать удобную перевозку сразу при бронировании.

С 1 января мы обновили агентский договор. Выдаем агентствам доверенность до 31 декабря 2017 года без депозитов и дополнительных финансовых гарантий. Вводить изменения в комиссионную политику не планируем.

ЛАРИСА АХАНОВА

PR-директор TEZ Tour

Ставку делаем на массовые направления: это Турция, Греция, Испания, Кипр, Италия, Болгария, Доминикана, Хайнань, Таиланд. Поддерживать ассортимент будут круглогодичные страны – Латвия, Чехия, Венгрия, Литва, Эстония. Наша новинка – Израиль.

Мы увеличим долю присутствия на рынке внутреннего туризма ипродолжим сотрудничество с курортами Северного Кавказа. Активно будут работать на прием наши региональные офисы.

Тренды 2015–2016 годов будут актуальны и в 2017-м. Туристы настроены отдыхать максимально дешево. Открытие такого важного направления, как Египет, скажется на перераспределении спроса. В топе запросов останутся пляжный и семейный отдых. Самый дисциплинированный сегмент туристов – горнолыжники, которые бронируют все с большой глубиной.

Дальнейшая работа с агентствами по реализации турпродукта осуществляется на основании действующего договора.Единственное новшество – это разовая доверенность агентству от туроператора на реализацию турпродукта. Она будет доступна для агентства после подтверждения тура и будет направлена на электронную почту, указанную в реквизитах агентства. Мы не меняем размер комиссионного вознаграждения в сторону уменьшения.

ТАТЬЯНА КРУГЛОВА

PR-менеджер туроператора «TUI Россия»

Стратегия «TUI Россия» на ближайшее время – внедрение гибкого подходак работе с учетом меняющихся и часто непредсказуемых условий рынка. Новый подход подразумевает пересмотр некоторых договоренностей с партнерами. Больше внимания будем уделять изучению потребностейнаших туристов. Мы планируем стать лидером среди туроператоров по семейному отдыху. В этом нам помогутнаработки TUI Group.

Ключевые направления на лето – Турция, Кипр, Испания, Черногория. В рамках отдельных направлений мы предложим новые курорты, отели и концепции для семейного и молодежного отдыха.

Приоритетная задача на ближайшее время – усиление позиций по внутреннему туризму.Стартовавв 2015 году с Сочи и Великого Устюга, мы начали продавать также туры в Санкт-Петербург, Казань, Калининград и область, по Золотому кольцу и намерены расширять географию. В 2016 году мы подписали ряд стратегических соглашений с региональными управлениями по туризму с целью совместно развивать маршруты по России.

В комиссионной политике серьезных изменений пока нет. Будем активнее инвестировать в обучение, наращивать число собственных и франчайзинговых агентств. В декабре 2016-го и январе 2017-го мы вновь открыли официальные представительства в Казани, Челябинске, Екатеринбурге и Самаре, поскольку видим потенциал в этих городах и желание работать с TUI.

АННА ПОДГОРНАЯ

Генеральный директор «Пегас Туристик»

Мы не делаем ставки ни на одно из наших направлений, относясь к каждому с должной серьезностью, независимо от емкости. В этом году мы продолжим работать со своими основными продуктами, в том числе сроссийскими Крымом и Сочи, в летнем сезоне будет и Турция, которую можно назвать новинкой сезона.

Стратегия в плане перевозки останется неизменной. Что касается агентской политики, то здесь мы будем действовать в соответствии с законом. Все договоры уже отправлены агентам, которым предстоит выбрать наиболее подходящую схему работы с нами.