Всё могут короли

Год назад власти Марокко объявили о новом этапе развития туристических отношений с Россией. Сказано – сделано: за минувший период стране удалось переломить негативный тренд, и снижение турпотока, наблюдавшееся в течение последних двух лет, сменилось уверенным ростом.

ТЕКСТ СОФЬЯ КОНСТАНТИНОВА

Стратегия продвижения туристических возможностей Марокко в России, на которую были выделены $2 млн, оказалась весьма эффективной. За 8 месяцев 2016 года королевство посетили более 30 тысяч россиян. Таким образом, задача минимум – вернуться к показателям 2015 года – была выполнена досрочно. В этом году Марокко ожидает 100 тысяч россиян, а в 2018-м – 200 тысяч.

Курортный роман

Традиционной составляющей любой поездки остается Агадир – главный марокканский курорт, пляж которого отмечен «голубым флагом» и считается лучшим на всем атлантическом побережье страны. Здесь тепло и солнечно круглый год, есть прекрасные возможности для занятия серфингом, несколько гольф-полей и теннисных кортов. Ежегодно Агадир посещают порядка 900 тысяч туристов. Доля россиян не превышает 4%, останавливаются они чаще всего в «четверках». По словам директора регионального совета по туризму в АгадиреХажуиФуада, 20 отелей курорта расположены на первой линии, в частности те, что работают по системе allinclusive. Порядка 15 гостиниц оборудованы залами для проведения деловых мероприятий.

Современный Агадирпредставляет собой классический курорт с соответствующей инфраструктурой –ресторанами и ночными клубами. Любителям шопинга понравится на городском рынке, одном из самых больших в Марокко. Здесь продают одежду, глиняную посуду, финики, местные специи, берберские украшения, косметику на основе арганового масла.

Агадир разительно отличается от других марокканских городов: из-за сильного землетрясения в 1960 году город был отстроен «с нуля» и практически не сохранил древних памятников. В Агадире нет старой Медины, до наших дней дошла только стенаот крепости-касбыXVI века. Нов городе и его окрестностях появляются современныеобъекты показа. В 2015 году был открыт единственный в Марокко парк крокодилов, а через три года на курорте заработает развлекательный парк «Маленький Марракеш», где в миниатюре будут воспроизведены достопримечательности одноименного города. Но лучше увидеть их в оригинале.

«Витрина» Марокко

Марракеш, как и Фес, Мекнет и Рабат, когда-то был древней столицей Марокко,однако именно его чаще всего характеризуют как самый колоритный,самый «восточный» город королевства. Еще одно определение – «красный город» – возникло благодаря рыжеватому оттенку зданий и крепостных стен Медины. Кстати, и сегодня дома в Марракеше красят в красный –дань традиции и указ местных властей.

В Старом городе, гулять по улочкам которого можно весь день, находится всемирно известная площадь Джемаа-Эль-Фна. Стоит только переступить невидимую границу – и туриста буквально захватят впечатления. С одной стороны марокканцы играют на национальных инструментах, с другой – заклинатели змей приглашают понаблюдать за процессом, за плату, разумеется; в метре от них свои услуги предлагают татуировщицы хной, водоносы звенят колокольчиками в попытках привлечь к себе внимание, а местные гадалки обещают встречу с берберским принцем.

Не стоит сразу соглашаться на принца – лучше сначала познакомиться с историей и традициейкоренного народа Марокко.Музей берберского искусства находится в СадуМажорель – том самом, который основал французский художник Жак Мажорель и где черпал вдохновение Ив Сен-Лоран.

Символом Марракеша считается мечеть Кутубия. Вход в нее немусульманам запрещен – туристов пускают только в мечеть Хасана Второго, расположенную в Касабланке. Но вокруг Кутубии разбит прекрасный апельсиновый сад, куда доступ разрешен всем.

Среди достопримечательностей Марракеша особое место занимает роскошный дворец Бахия, построенный в мавританском стиле.

Для «тематических» туристов

«Гладиатор» с Расселом Кроу,«Мумия», «Александр», «Иисус из Назарета» – далеко неполный список фильмов, которые снимали в касбеАйт-бен-Хадду. Она расположена на юге Марокко,в 30 км от города Уарзазат, на левом берегу одноименной реки, вдоль которой издавна пролегал караванный путь из Марракеша в Тимбукту.

Не менее интересно побывать в самом Уарзазате – городе, живущем за счет киноиндустрии. AtlasStudios– крупнейшая киностудия в мире, где снимали десятки голливудских фильмов и можно увидеть декорации, например, к «Маленькому Будде» и «Царству небесному». Здесь же выстроен город Астапор из популярного сериала «Игра престолов». Есть в Уарзазатеи музей кино, расположенный напротив средневековой крепости Таурирт.

В прошлом году вблизи города Уарзазат открылась крупнейшая в мире солнечная электростанция «Нур» (в переводе с арабского – свет). Ее площадь сопоставима с площадью Рабата, столицы Марокко. Сегодня станция способна обеспечить электричеством 600 тысяч человек, впоследствии эта цифра возрастет до 2,3 млн человек – это порядка 9% населения страны. В планах – развитие на базе станции научного туризма.

НЕЛЬЗЯ ПРОПУСТИТЬ

Крокопарк

Единственный в Марокко парк крокодилов расположен в получасе езды от центра Агадира. Здесь обитает 325 рептилий. 90% времени животные неподвижно греются на солнце, но трижды в день их кормят – итогда они очень активны. В парке разбит ботанический сад, оборудованы детские площадки, а в пещере спрятан крокодиловый инкубатор.

Тагазут

Курортный комплекс в 20 км от Агадира, который располагает гольф-полем с видом на Атлантический океан, гостиницами Hyatt и SolHouse, академиями серфинга и гольфа. К 2019 году в Тагазуте откроется ряд отелей международных брендов (Hilton, Marriott, Fairmont), апартаменты, дворец конгрессов. Курорт станет притягательным местом отдыха в Марокко для VIP-туристов.

Villate Limoune

Живописнаяэкоферма с уютной гостиницей на 15 номеров и мини-зоопарком, где представлены животные с пяти континентов: альпаки, попугаи, верблюды, кенгуру. Животных разрешают трогать и кормить. На территории фермы расположены фруктовые и овощные плантации, поэтому блюда, которыми угощают постояльцев, «только с грядки». Также к услугам гостей – бассейн, футбольное поле и теннисный корт.