Хорошо там, где есть друзья

Евгений Маргулис – один из ярчайших блюзовых гитаристов страны, певец, композитор, автор песен, телеведущий. Он играл в самых известных отечественных рок-группах – «Машина времени» и «Воскресение», а последние несколько лет реализует сольные проекты. В конце 2015 года Евгений отметил свое 60-летие и приступил к подготовке юбилейного тура по стране. Поговорить о путешествиях и туризме в жизни музыканта нам удалось в студии телеканала «Че» после записи очередного выпуска программы «Квартирник у Маргулиса».

Евгений, какие города вы планируете посетить с гастролями?

В первую очередь крупные города, в которых достаточно много публики, – Новосибирск, Красноярск, Питер, Екатеринбург. Сибирский маршрут, уральский, по средней полосе и так далее.

Как вы относитесь к тому, что туристические поездки по России становятся все более популярными?

С большим пониманием. Я и сам практически постоянно езжу по России, начиная с 1976 года. Объехал всю страну, наверное, не один раз. В России есть регионы совершенно уникальные – такие как Байкал или Алтай. Есть масса городов, куда хочется возвращаться снова и снова. Хотя притягательными и дорогими их делает совсем другое. Хорошо там, где есть друзья, а без них даже самые красивые места будут казаться скучными и непонятными.

Насколько для вас важен комфорт в отелях, который у нас зачастую хромает?

Конечно, элементарные удобства должны быть. А вот по поводу того, что у нас комфорт хромает, а на Западе нет, я не соглашусь. Мне в Европе приходилось ночевать в таких отелях, которые даже с нашими студенческими общежитиями никакого сравнения не выдерживают. И ничего, ночевал там, и все было нормально. Дело в том, на что ты рассчитываешь. Есть туристы, которым непременно требуется семь звезд, джакузи, обслуга. А если мне просто нужно переночевать, то достаточно того, чтобы была чистая постель, душ, туалет.

Путешествие вашей мечты – каким оно могло бы быть? Куда бы вы поехали?

Это сложный вопрос, поскольку практически все места мира, которые я хотел увидеть, я уже посетил. Осталась разве что Мексика, вот туда слетал бы с удовольствием. Хотя в последнее время я стал избегать долгих путешествий. Раньше, когда были моложе, брали шапку, накидывали туда записки с названиями мест, вытаскивали и ехали. Как-то встречали Новый год на острове Пасхи. Здорово было! Собрались большой смешливой компанией из разных стран и потом по всем часовым поясам, откуда идет Новый год, его встречали. А сейчас мы уже все люди пожилые, поэтому приходится выбирать маршруты поближе. Была возможность поехать в Австралию, но я отказался.

Какой вид отдыха вам ближе: лежать на пляже или ходить по музеям?

Даже несколько часов на лежаке перед морем – для меня настоящая пытка. Больше всего мне нравится ездить по стране. Когда прилетаю в новое для меня место, обязательно арендую автомобиль, выбираю на карте самые интересные, на мой взгляд, города и объезжаю их.

Какие места мира вам особенно дороги и памятны?

Знаете, за годы своих странствий я столько всего увидел, что что-то одно мне выделить очень сложно, все места куда ты приезжаешь, где с интересом проводишь время, они становятся любимыми, поскольку оставляют свой след в твоей душе и памяти. Но обязательно это должны быть места с богатой историей. Это может быть Китай, Япония, Европа. Практически вся Англия, там очень большой разброс интереснейших исторических мест. Мне очень нравится Испания. Там тоже есть на что посмотреть. Я часто туда езжу. Причем она мне всем нравится – воздух хороший, сопли не текут, не кашляешь, морской климат. И там как-то… вольготно. Сами испанцы – очень теплые люди, я провожу там время с удовольствием, и это, пожалуй, единственная страна, где мне не хватает отдыха.

Вы любите Литву. Почему?

Если разобрать фамилию Маргулис на «запчасти», то обнаружится литовско-польско-белорусское происхождение с характерным национальным окрасом. А если еще и вспомнить, что мой дед из Вильно, то как же я могу относиться к Литве? Ответ однозначен. В Вильнюсе я бывал много раз, там необыкновенной красоты ратушная площадь. Знаю, я не оригинален: все туристы, приезжая в этот город, устремляются именно туда. Но в свое время мы здесь часто пересекались с коллегами – со Славой Ганелиным, с Володей Чекасиным (знаменитые джазовые авангардисты, вышедшие из России. – А.С), а потом бродили по улочкам… Старый Вильнюс – настоящая Европа!

Мы недавно беседовали с Алексеем Кортневым, и он с удовольствием вспоминал, как во время своих поездок по Европе и США играл на улицах. А у вас есть подобный опыт?

Нет, я обычно не беру с собой гитару в путешествия. И только езжу по городам, рассматриваю достопримечательности и хожу на чужие концерты. Так я отдыхаю. При всей моей сегодняшней нелюбви к дальним путешествиям не так давно я летал на джазовый фестиваль в Новый Орлеан, где только слушал музыку. Получил огромное удовольствие и совершенно не рвался на сцену. Попробовал там мясо крокодила – невкусно.

А какая национальная кухня вам больше нравится?

Я считаю нелепым, оказавшись в Чехии или Испании, требовать солянку или борщ, поэтому всюду, куда приезжаю, ем только блюда местной кухни. Какую-то одну как любимую выделить не могу, с удовольствием ем все, что вкусно. Например, в Китае я ел шелкопрядов, головастиков и прочий ужас, который в России никогда бы и в рот не взял. А тут они очень симпатично поданы, хорошо приготовлены. Почему бы и не попробовать?

Как человеку творческому вам важно искать и находить источники вдохновения. Путешествия помогают в этом?

Естественно. Я всегда говорю, что музыка витает в воздухе. Вот зацепило какое-то оконце в английском графстве Кент, и ты тут же придумал песню. Увидел интересную девчонку на улице Мадрида, снова что-то в тебе щелкнуло, и еще одна песня готова. Это все образы, которые витают вокруг.

Что больше вдохновляет: римские развалины, венские дворцы, природные виды?

Зацепить может что угодно, даже смешное изображение Моны Лизы на витрине магазина во Флоренции, нарисованное в манере Пикассо, и так здорово, что можно сойти с ума от восторга. В прошлом году мы с приятелем решили проехать на автомобиле из Испании в Италию, причем номера в гостиницах не бронировали заранее. Делали это, не выходя из машины. Там, где есть интернет, ты – хозяин положения. Иногда оказывались просто в удивительных отелях. Остановились ночью в деревенском, как нам показалось, доме, а утром оказалось, что мы в заброшенном замке фантастического вида. А рядом озерцо, где жабы квакают так, что их песню хочется записать и поставить рингтоном звонка. Ну разве такое не вдохновляет?

Какие еще города в этой поездке вам запомнились?

Мы двигались по маршруту, который придумали сами. Например, заскочили в Марсель, чтобы попробовать знаменитый буйабес. Были и в небольших французских городках. В Италии ярким впечатлением стала Флоренция. Там мы поселились в самом центре, недалеко от галереи Уффици, обошли все музеи и весь город с превеликим удовольствием. Так же как по дворцам и музеям, я люблю ходить и по лавкам мастеровых, смотреть, как работают местные умельцы. Из поездок я часто привожу этнические струнные инструменты. Они мне напоминают о той стране и месте, где я был.

Коллекция, должно быть, большая…

Внушительная. Причем это реальные инструменты, на которых можно играть. Раньше я привозил всевозможных игрушечных лягушек, но когда, с помощью друзей, их количество перевалило за 600, я решил собирать что-то более крупное и необычное.

Многие за рубежом отдают время шопингу. А вас это занимает?

Нет, нисколько. Магазины мне неинтересны ни здесь, ни там.

Беседовал Александр Славуцкий