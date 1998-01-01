Не Китаем единым, или «пороки» турпотока

Чем больше иностранных туристов приезжает в Россию, тем сложнее становится отечественному въездному турбизнесу. Этим летом операторы столкнулись с дефицитом гостиничных номеров и автобусов, иностранцы выстраивались в очередь в музеях и парках, а лицензированные гиды вели борьбу с непрофессионалами. Об актуальных проблемах на рынке рассказывает ЛЕОНИД МАРМЕР, генеральный директор старейшего туроператора по въездному туризму Intourist Thomas Cook.

К нам едет интурист…

Въездной поток 2016-го практически повторил основные тренды предыдущего года. В Россию продолжают приезжать иностранные туристы, несмотря на резко изменившийся имидж России в глазах Запада. Начиная с 2014 года мы действительно наблюдали определенный спад со стороны стран Северной Америки, Австралии, Западной Европы. Тем не менее в последующие два года поток был существенно компенсирован иностранными туристами с восточного направления. Радует и тот факт, что показатели въезда из основных стран Западной Европы практически вернулись на предкризисный уровень.

Основные причины роста: Россия стала дешевле и для некоторых стран доступнее. Благодаря «рухнувшему» курсу рубля многие предпочли Россию, а не другие популярные направления в Европе, Азии или Америке. В пересчете на иностранную валюту программы туров в нашу страну стали дешевле – и это весомый аргумент.

Кроме того, за последние несколько лет возможность посетить Россию без оформления въездной визы появилась у Южной Кореи, Израиля и практически всех государств Южной Америки. Например, въездной поток из Кореи растет на 30–40% ежегодно, и именно безвизовый обмен стал тому причиной. А сравнительно небольшой Израиль с семимиллионным населением вырвался на четвертую строку в рейтинге стран по въездному потоку. Ну и, конечно, Китай. Возможность безвизового въезда в Россию туристов из КНР в составе туристических групп существует уже более 10 лет, но именно организованный групповой поток из Китая активизировался и приумножился за последние три-четыре года.

Дополнительные драйверы роста – это относительная безопасность России по сравнению с пошатнувшейся от террора и беженцев Европой, а также изобилие прямых перелетов в Москву и Санкт-Петербург.

…из Китая

Не секрет, что наибольший рост за последние несколько лет продемонстрировал турпоток из Китая. Мы предполагали, что этот рынок будет расти стремительно, но были удивлены такими объемами. С 2010 по 2015 год въезд из Поднебесной увеличился более чем в три раза! Количество китайских туристов, приезжающих в Россию, перевалило за миллион уже в 2015 году, а до 2020 года может дойти и до двух миллионов.

Кто же едет в Россию из Китая? Относительно малую часть составляют высокобюджетные путешественники, подавляющее большинство – массовый, низкомаржинальный турист. Сегмент достаточно специфичен: взять хотя бы их дополнительные затраты в России. Китайцы, покупая тур, условно говоря, за $600–700, тратят практически такую же сумму на шопинг в России. И это не только сувениры, но и янтарь, золото, украшения и даже брендовые часы – все то, что они не могут приобрести по такой цене у себя на родине. Бытует мнение, что большинство гостей из Поднебесной едут к нам «по разнарядке». Это не совсем так. На сегодняшний день существует огромный спрос, рождающий и коммерческие интересы отправляющих туркомпаний. Китайские туристы хотят увидеть Россию, для них наша страна – сверхдержава, «большой брат».

Неожиданный рост въездного потока породил несколько проблем. Из-за того, что в России за последние годы практически не создавалось новых туристических маршрутов, знания иностранцев о нашей стране ограничиваются Москвой, Санкт-Петербургом, Байкалом, Транссибом и Золотым кольцом. Как следствие, этим летом в обеих столицах возник дефицит практически всех составляющих турпродукта: в высокий сезон явно не хватало туристических автобусов, мест в отелях, входных билетов в основные музеи и другие объекты показа. И Москва и Санкт-Петербург, где, к слову, наиболее развитая туристическая инфраструктура, практически начали «захлебываться» возросшим турпотоком. Это создало определенные проблемы для разных сегментов туристов, для горожан, туриндустрии, а главное – и для более «дорогих» туристов. Очевидно, что японец, заплативший за тур в Россию 3,5 тысячи евро, не хочет два часа толкаться на входе в Эрмитаж. Да, очереди есть практически во всех знаковых мировых столицах – в Париже, в Риме, в Лондоне… Но ситуация в Санкт-Петербурге в этом году действительно была напряженной.

О «пороках»

Остро стоит проблема, связанная с нехваткой профессиональных гидов, владеющих китайским языком. В Москве их порядка 80, а нам в разгар сезона нужно было около 400. Многим компаниям приходится выходить из положения за счет сопровождающих туристических групп и студентов-китайцев.

В последние годы мы столкнулись с таким явлением как «китайский серый бизнес». Речь о выходцах из Поднебесной, владеющих русским языком, которые восприняли возросший турпоток как возможность неплохо заработать. Как правило, это бывшие китайские турлидеры, хорошо знакомые с ситуацией на российском туристическом рынке. Они «выходят» напрямую на отправляющие компании и начинают заниматься нелегальным туроперейтингом.

Так, если раньше приобретение билетов для туристической группы, например, в цирк, всегда было нашей прерогативой, то теперь китайские «посредники», обратившись в цирк напрямую, выкупают билеты, а потом перепродают туристам. И ладно бы цирк, но дошло до того, что аналогичным образом они «сотрудничают» с основными музеями и парками.

На фоне возросшего турпотока и дефицита новоиспеченные китайские нувориши впрямую стали конкурировать с традиционными принимающими компаниями.

Не так давно был расширен список российских туркомпаний – участников безвизового обмена, работающих в рамках межправительственного соглашения между Россией и КНР. В списке можно найти и определенное количество российских юридических лиц с явным присутствием китайских акционеров и китайского капитала. Нам, классическим операторам, становится все сложнее работать в такой ситуации.

Что делать? Проблема обсуждалась на самом высоком уровне: в Министерстве культуры, Ростуризме, Общественной палате, Госдуме. Я считаю, что необходимы законодательные меры, какие-то упреждающие шаги, надо контролировать китайский турпоток, проверять их турлидеров и гидов, отслеживать, чем занимаются и за что отвечают такие «операторы».

Важно понимать, что китайские туристы приедут и уедут. Если ничего не предпринимать, мы получим некомфортную туристическую среду, подорванный имидж нашей страны и разрушенный паритет на рынке въездного туризма.