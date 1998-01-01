Неразборчива в связях

Усилившееся в последние годы продвижение России за рубежом пока дает слабые результаты и больше ориентировано на перспективу. При этом внятной стратегии развития въездного туризма как в стране в целом, так и в ее регионах нет – матушка-Россия по-прежнему готова принимать всех, кто сулит ей хотя бы минимальную выгоду.

ТЕКСТ ВЛАДИМИР СЕРГАЧЕВ

Цифровой разнобой

Статистика въезда нередко не совпадает с мнениями представителей туристического рынка. И если официальные данные показывают «минус», эксперты все чаще говорят о выходе в «плюс».

Это не случайно. Согласно новой методике учета, официальная статистика считает туристами практически всех въезжающих в Россию иностранцев. Включая даже едущих на работу украинцев и узбеков. А вот эксперты в основном говорято приезжающих из дальнего зарубежья «чистых» туристах.

По данным Росстата за 9 месяцев 2016 года, объем въезда иностранных граждан в Россию с целью туризма составил 19,25 млн прибытий, сократившисьпо сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7%. А поскольку речь идет не о «головах», а о числе пересечений границы, 90% «минуса» въездного турпотока пришлись на Казахстан, который из-за резкого снижения курса национальной валютысократил объем «поставляемых» в РФ шопинг-туристов. Упадок наблюдается и на других направлениях приграничного туристического обмена, поскольку, по данным того же источника, за три квартала 2016 года въезд граждан Польши в Россию сократился на 36%.

Но нет худа без добра. На фоне скромной положительной динамики со стороны Запада восточные соседи России не упускают случая побывать в нашей стране. В результате по итогам трех кварталов 2016 года Китай прибавил в объемах турпотока 15%. Индия – 18%. Иран – 72%. Вьетнам – 46%, а Монголия – 26%. Любопытно, что по числу поездок последняя может соперничать с таким традиционным поставщиком туристов в Россию, как Германия. Если за 9 месяцев 2016 года граждане Германии совершили в РФболее 479 тысяч поездок, то монголы – свыше 415 тысяч. Практически все страны Азии показывают положительную динамику въезда своих граждан в РФ (в том числеТаиланд, Филиппины, Сингапур и пр.),однако безусловным локомотивом процесса продолжает оставаться Китай, «поставивший» в Россию за 9 месяцев 2016 года почти 1,1 млн туристов.

Что касается других рынков, то активное продвижение России пока дает скромные плоды: по сведениям Росстата, рост потока гостей из стран Евросоюза, например, колеблется в объеме от 1 до 8%. На этом направлении по-прежнему лидирует Германия, вслед за которой по количеству отправляемых в Россию граждан идут Италия (156 тысяч, +1%), Франция (142 тысячи,+4%) и Испания (97 тысяч,+5%). Вместе с тем по объемам поездок с этими дестинациямиуже может соперничать Израиль (142 тысячи, +7%). А вот по динамике «плюса» нет равных Кубе (19,5 тысячипоездок, +130% к уровню 2016 года).

«В ближайшем будущем основными донорами въездного туризма в Россию будут Китай и Германия, – уверен Александр Курносов, заместитель генерального директора компании «Академсервис». – Если политическое напряжение спадет– к ним добавятся Франция, Италия, Испания и Турция. А из новичковбольшие перспективы, в силу объема и масштабов, могут быть у индийского рынка».

С этим выводом согласны и сами индусы. Как заявил во время посещения России президент Федерации туристических агентств Индии (TAFI) ПравинЧугх, «перспективы радужные». «Пока наших туристов в России мало – в общем турпотоке они составляют меньше 1%, – констатировал он. – Около 10 лет назад поток индусов в Малайзию тоже составлял всего 30 тысяч человек в год, однако после проведения там форума TAFI он резко возрос и сейчас достигает 500 тысяч». Эксперт подчеркнул, что Россия жителям Индии очень интересна, а вероятность проведения конвенции TAFI в 2017 году в одном из российских городов весьма высока. Учитывая, что TAFI объединяет около 1,5 тысячи индийских компаний, работающих на выездном рынке, в ближайшем будущем можно ожидать прорыва и на индийском туристическом «фронте».

Если смотреть на картину в целом, то из 19,25 млн совершенных в Россию за три квартала 2016 года поездок две трети (12,64 млн) приходится на граждан стран ближнего зарубежья, и только треть – на жителей дальнего. Среди этих стран уровень в миллион пересечений границы преодолели за три квартала лишь Китай и Финляндия. Порог же в более чем 50 тысяч поездок за этот период превысили 17 государств, прирост объемов которых, за некоторыми исключениями,составляет не более 10%. И это в лучшем случае.

Вывод? За 2016 год весь объем въезда иностранцев в Россию вряд ли превысит 25 млн человек. Причем распределяется он крайне неравномерно: это либо приграничный туризм (Ленинградская и Калининградская области, Приморский край и пр.), либо поездки в Москву и Санкт-Петербург. Остальные регионы, за редким исключением, настоящих туристов-иностранцев пока интересуют мало.

Густо и пусто

Из 85 имеющихся в России регионов о наличии существенного турпотока из-за рубежа (хотя бы более 20 тысяч человек в год) могут говорить не более четверти. В остальных иностранцы если и бывают, то это скорее исключение из правила.

Основные интересные гостям из-за рубежа российские туристические дестинации – Москва, Петербург, Байкал, Казань, Сочи и Золотое кольцо. Кроме них, у иностранцев пользуются спросом речные круизы между нашими столицами, а также некоторые приграничные регионы, популярные у шопинг-туристов. Например, Приморский край в 2016 году посетили более 350 тысяч туристов из Китая (по соглашению о безвизовом обмене поток вырос на 68%), а число гостей из Южной Кореи там увеличилось на 60%.

Вместе с тем эксперты отмечают, что растет интерес и к таким российским туристическим дестинациям, как Казань и Сочи. Столица зимней Олимпиады 2014 года, например, в последние годы вызывает большой интерес у граждан Ирана. Да и китайцы уже готовы ездить туда в рамках большого тура, предполагающего посещение Питера и Москвы.

Увы, но уже предлагаемые и потенциально интересные жителям стран зарубежья новые комплексные маршруты («Серебряное ожерелье» и пр.) пока пользуются малой популярностью. К примеру, «Красный маршрут», анонсированный два года назад и рассчитанный в основном на туристов из КНР, откровенно «буксует». Ведь если в Москве и Петербурге за три квартала 2016 года побывало свыше 320 тысяч безвизовых китайских туристов, в других точках маршрута (в частности, в Ульяновске) их количество не превысило нескольких тысяч человек.

«Да, популярность Казани и Сочи среди иностранцев растет, – оценивает ситуациюисполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. – Но чтобы «разгрузить» популярные у зарубежных туристов города и маршруты, крайне необходиморазвитие межрегиональных программ. Наиболее перспективнымив этом отношении могут стать близкие к Москве и Золотому кольцуТульская и Рязанская области, а вокруг Петербурга –Вологодская область и Карелия».

Если же говорить о таких регионах, как Республика Коми, Пензенская область, Республика Саха (Якутия) и многих других, там появление иностранного туриста до сих пор считается диковинкой. В них рады любому иностранцу.А вот в Москве и Петербурге уже задумываются о том, какие гости из-за рубежа им нужнее. В первую очередь имея в виду явный перевес туристов из Китая, количественно превосходящих всех остальных.

Китайский вопрос

Поначалу абсолютно все радовались росту турпотока из КНР, затем стало ясно: не все то золото, что блестит. У него обнаружились «подводные» камни. Причем связаны они оказались не только с процессом организации въезда гостей из Поднебесной, но и с нюансами их приема на российской территории.

Часть представителей российского турбизнеса по-прежнему считает порядок организации безвизового туристического обмена между РФ и КНР неправильным. И даже незаконным. Стоит напомнить, что в конце июня 2016 года список участников безвизового обмена с КНР был расширен: сейчас в него входят 363 туроператора, а право участвовать в реализации соглашения получили 39 регионов России, тогда как ранее их было 20.

Но, несмотря на включение большой группы «новых» операторов (134), общее количество компаний, работающих в рамках программы безвизового обмена с КНР, на протяжении трех последних лет остается примерно одинаковым (от 343 до 365). По сути, оно лишь «размазывается» по большему числу регионов, ранее в безвизовом обмене участия не принимавших.

Генеральный директор туроператора «Бест драйв» Кира Журавская заявляет, что по-прежнему считает действия Ростуризма, издавшего приказ, не соответствующий международным договоренностям, незаконными. Ее точку зрения разделяет и председатель Совета Ассоциации содействия русско-китайскому туризму Юрий Цуркан. «Законных оснований для введения института разрешений на право работы с безвизовыми китайскими туристами нет, – говорит он. –Система, созданная на основе приказа Ростуризма, ограничивает российские турфирмы в праве их доступа к китайскому рынку. Будем бороться за изменение ситуации».

Но проблема доступа к возможности обслуживания туристов из КНР –полбеды. Выступая в начале декабря 2016 года, генеральный директор турфирмы «Луна» Константин Яхонтов открыто заявил, что в России сформировался теневой рынок продажи и перепродажи подтверждений о приеме туристических групп граждан КНР. Профессионалы в открытую называют и имена компаний, фактически торгующих правом приема китайцев. Что и позволяет вольготно чувствовать себя нелегалам от бизнеса.

Ни для кого не секрет: от трети до половины системы обслуживания китайских туристов на территории РФ «подмяли» под себя их же сограждане. Причем это касается всех услуг, включая сервис гидов-переводчиков. «Значительная часть турпотока из Китая обслуживается «всерую»: это происходит без участия профессиональных гидов-переводчиков», – подтверждает руководитель Санкт-Петербургской ассоциации гидов-переводчиков китайского языка Виктория Баргачева.

Проблема становится все более острой: шустрые китайские (и тесно сотрудничающие с ними российские) бизнесмены не только «приставляют» к группам своих «гидов», но и активно вмешиваются в процесс обслуживания гостей из КНР. «На корню» скупая, к примеру, билеты в популярные музеи или оказывая им услуги по питанию только в своих заведениях общепита. В результате, по образному выражению Леонида Флита, генерального директора компании «Ника», большая часть китайских туристов «проходит мимо кассы» российских турфирм. В связи с чем некоторые участники рынка ребром ставят вопрос о целесообразности увеличения турпотока из Китая.

Например, выступая на одной из недавних встреч, генеральный директор оператора «Балтик тревел» Людмила Кудрявцева без обиняков назвала турпоток из Китая «миной замедленного действия». «Перед нами встает вопрос о том, можем ли мы с достойным качеством принять всех гостей: настала пора задуматься, какой турист нам нужен. И правильно расставить приоритеты», – считает она.

Есть на этот счет и другие мнения. К примеру, Александр Курносов уверен, что ограничивать административными мерами поток туристов из Китая не стоит. «Весь мир «бьется» за них потому, что они везут с собой деньги,– полагает он. –Рынок сам отрегулирует ситуацию за счет цен».

Несмотря на ряд «скользких» моментов, российская сторона продолжает привлекать туристов из Китая. Растет число участников программы China Friendly, а в середине декабря 2016 года питерский аэропорт Пулково первым в РФ получил международный сертификат WelcomeChinese. «Его присвоение свидетельствует, что аэропорт создал лучшие среди российских авиаузлов условия для комфортного пребывания китайских туристов», – считает глава московского представительства авиакомпании ChinaEasternAirlines ЛиЦзичжи. Китайская сторона подтверждает: она готова нарастить количество отправляемых в Россию туристов. В частности, Ян Вэй, руководитель офиса китайской компании BeijingUTourInternationalTravelService, недавно заявил: «В 2017 году мы намерены увеличить количество чартерных рейсов в три раза, доведя их до 15 в неделю».

А поскольку 2017-й – год столетия Октябрьской революции, китайцев в России наверняка станет еще больше. Впрочем, на туристах из КНР свет клином не сошелся.

Добро пожаловать всем!

Подавляющая часть участников рынка уверена: приоритеты на въездном рынке должны быть. Но условия для всех гостей надо создавать равные.

В этом направлении работа тоже идет. К примеру, в Санкт-Петербурге уже в феврале должна начать действоватьпрограмма добровольной сертификации объектов туристической инфраструктуры IndiaFriendly, первая в мире.

Аналогичный процесс происходит и по линиистартовавшей в 2015 годупрограммы HalalFriendly, рассчитанной на привлечение мусульман. «Если в долгосрочной перспективе нам удастся привлечь хотя бы тысячную процента от проживающих в мире 2 млрд мусульман, это будет значительный въездной поток», – уверен эксперт в сфере мусульманского туризма Ильдар Мусин.

Есть надежда и на то, что вырастет поток туристов из стран Латинской Америки. В частности, побывавшая в России официальный представитель туроператора FIFA в Бразилии Клеуса Перро не преминула заметить, что бразильские болельщики на мировые соревнования по футболу к нам обязательно приедут. Согласна с тем, что крупныемеждународные события, такие как Кубок конфедераций и ЧМ-2018, могут способствовать привлечению туристов, и Майя Ломидзе. «Прогнозировать, сколько туристов приедет в Россию на чемпионат мира, очень сложно, – считает она. – Но если удастся достичь уровня в 1 млн человек – это принесет около $1 млрд дохода».

В этой связи при Ростуризме появился проект под названием «Русское гостеприимство». «Он предполагает вывод на новый уровень практик адаптации туристской среды под индивидуальные культурныеособенности и специфические потребности туристов из разных стран», – подчеркнул глава Ростуризма Олег Сафонов. Фактически речь идет о том, чтобы, используя опыт ChinaFriendly, включить в систему «Русское гостеприимство» программы HalalFriendly, IndiaFriendly, KosherFriendly и т. д.

А поскольку значительная часть стран–поставщиков туристов по-прежнему сотрудничает с РФ на визовых условиях, одной из основных мер, способных расширить турпоток из-за рубежа, эксперты считают введение электронной визы, которую с начала 2017 года получил возможность выдавать Владивосток.

Вместе с тем Петербургне оставляет надежд «пробить» распространение 72-часового безвизового режима для иностранцев на все виды транспорта. По словам руководителя Комитета по развитию туризма Андрея Мушкарева, при поддержке губернатора города Георгия Полтавченко Питер готовит новое обращение на имя президента РФ Владимира Путина с такой просьбой.

На решении визового вопроса делает акцент и побывавший в России руководитель UNWTOТалебРифаи. «Многие люди хотели бы приехать в Россию, но необходимость проходить процедуру получения визы их останавливает, – заявил он. – Вариант 72 часов без визы может быть серьезным толчком к развитию въездного туризма».

Что нужно делать для развития въездного туризма? Главных проблем, которые надо решать, всего три. Первая – визовый вопрос. Вторая – сделать доступными для иностранцев в транспортном отношении не только столичные и некоторые крупные города РФ, но и многие регионы. Третья – показать им преимущества отдыха «в глубинке» и в несезон, заинтересовав тем или иным способом. «Следствием решения этих проблем будут рост доходов отрасли, нивелирование сезонности спроса и развитие всех объектов инфраструктуры туризма», –уверена генеральный директор Hospitality Income Consulting Елена Лысенкова.

А пока они не решены, неразборчивость в деле приема туристов из-за рубежа России может выйти боком.

Президент РСТ

В ближайшие два-три года, в том числе благодаря чемпионату мира по футболу 2018, показатели въездного туризма в России будут расти. Однако уже сейчас заметно, что в высокий сезон спрос на поездки в РФ начинает превышать предложение и интересы продавца ставятся выше интересов клиента. А значит, будут расти цены, возникнет дефицит качественного номерного фонда и других ресурсов формирования турпродукта. В свою очередь, через несколько лет это может привести к снижению конкурентоспособности отечественного турпродукта и антирекламе страны как туристического направления.

АЛЕКСАНДР КУРНОСОВ

Заместитель генерального директора компании «Академсервис»

Я бы назвал три наиболее актуальных для въездного туризма в Россию проблемы. Во-первых, это создание положительного имиджа страны как туристической дестинации. Во-вторых, отсутствие целенаправленной государственной политики, направленной на продвижение России на мировом рынке туризма, обусловленное недостаточным финансированием такой программы. В-третьих, визовый режим, который ограничивает турпоток из Западной Европы и США: необходимо двигаться к введению электронных виз. Если их решить, в Россию наверняка поедут.

ВАДИМ ПРАСОВ

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России

У Китая как страны с достаточно агрессивным стилем развития экономики появляется желание оказывать услуги и на российской стороне: представители его бизнеса нередко хотят выступать не только в качестве «отправляющих», но и в качестве принимающих компаний. Стремление оказывать услуги соотечественникам из Китая, нередко – нелегально, наблюдается в сфере услуг, включая все этапы организации приема и сопровождения туристов из Поднебесной. Однако существование теневого рынка китайского бизнеса, действующего на территории РФ, не может устроить российскую сторону.

ДМИТРИЙ ГОРИН

Генеральный директор компании «Випсервис»

Определяющую роль на въездном рынке в 2017-м наверняка будет играть Китай. Однако и другие страны Азии могут стать для России «поставщиками» туристов. В их числе Иран, Южная Корея, Вьетнам, Индия и, возможно, Турция. Что касается европейских направлений, здесь продолжится умеренный росттурпотоков в Россию. В первую очередь из таких стран, как Италия, Франция и Испания. Заметный рост потока туристов из других регионов маловероятен и может наблюдаться исключительно в связи с какими-то крупными событиями, включая спортивные.

ЕЛЕНА ЛЫСЕНКОВА

Генеральный директорHospitalityIncomeConsulting

Кроме стран бывшего СССР, в Россию активно едут туристы из Китая, Германии, США, Турции, Британии, Израиля, Южной Кореи, Италии и Испании. В первую очередь прирост происходит за счет азиатского рынка икитайскихтуристов: рост количества китайцев, к примеру, составляет около 40%. Стимулируют его рублевая доступность страны, развитие программы ChinaFriendly,а для других государств – довольно низкая стоимость поездок, которая стала привлекательной для иностранцев. При этом наиболее значителен приток иностранных туристов в Петербурге, Екатеринбурге, Владивостоке, Хабаровске и Москве.

ВАЛЕРИЙ ФРИДМАН

Генеральный директор компании «Мир»

Туристов из Азии, как и гостей вообще, действительно стало заметно больше. Однако наряду с очевидными плюсами это приводит и к минусам: практически во всех интересных гостям музеях появились огромные очереди и, несмотря на расширение времени работы, многие из них действуют на пределе возможностей. Выход один – надо перераспределять турпоток за пределы узкого летнего сезона. Возможности такие есть, но необходимо об этом больше говорить и привлекать туристов в несезон не только словами, но и конкретными мерами.