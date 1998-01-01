Подводные приключения

Мальта известна как очень религиозная страна. Христианские символы здесь можно встретить во многих местах, в том числе и под водой. Двадцать лет назад Папа Римский освятил трехметровую статую Иисуса Христа, специальнодля дайверов погруженную на глубину 10 м.

ТЕКСТ АЛЕКСАНДР ПОПОВ

Местные условия

Благодаря изобилию бухт и заливов на Мальтийском архипелаге множествомест, удобных для погружения. Подводный пейзаж образуют глубокие расщелины, гроты и арки, скалистые стены. С обрывистых берегов удобно сразу уходить на глубину. Здесь практически нет приливови отливов, опасных морских животных и растений.Многих представителей флоры и фауны не встретить в других районах Средиземного моря. Прибрежные воды Мальты — одни из самых чистыхв мире, видимость — 30–50 метров. Это высоко ценятлюбители подводной фотографии.

Погружаться с аквалангом на Мальте можно круглый год. Лучший сезон –с мая по октябрь. Летом вода прогревается до 25–27°С,осенью — до 24–26°С. Температура на 30–50 метрах держится на уровне 20–24°С, и даже зимой на этой глубине не опускается ниже14–16°С. В это время сюда приплывают дельфины.

Погружения на затонувшие объекты

Мальта — чемпион Европы по рэкам, погружениям на затонувшие объекты. Здесь их более двадцати: естественныеи искусственные, военные и гражданские суда, прибрежные и доступные только с лодки, даже самолеты Второй мировой войны. Глубины — от пятнадцатидо ста метров. Это одно из редких мест, где осмотретьзатонувший корабль может даже начинающий дайвер. А для технодайвера мальтийские воды — однииз самых интересных в мире.

Центры обучения

Мальтийский дайвинг удобен,разнообразен и безопасен.Популярные и самые интересные дайв-сайты имеют парковки и удобные спуски в воду(на Чиркеуа даже естьбесплатные душевые).

Всего на островах Мальта и Гозо — около 50 лицензированных дайв-центров. Лицензии выдает Мальтийскоеуправление по туризму и строго следит за соблюдением правил. Многие дайв-центры успешно работаютболее тридцати лет. С их опытными инструкторами,в том числе русскоязычными, можно пройти обучение,освоить даже технодайвинг и получить сертификатыот начальных до инструкторских. Центры могут организовать дайвинг-каникулы на Мальте, позаботившисьо трансфере, проживании и организации погружений.

Задержав дыхание

Свал глубину самого берега, множество тихих бухт и прибрежных мест для дайвинга с объектами наразной глубине способствуют активному развитию фридайвинга на Мальте.Здесь можнопогружаться и самостоятельно, и с квалифицированными инструкторами.Чемпионы по фридайвингу регулярно проводят наМальте учебные курсы и семинары.

- Мыс Ахраш, пещера Драгонара, Меллиха, 25 м

- Якорный залив (AnchorBay), Меллиха, 28 м

-Чиркеуа (Cirkewwa), 36 м

- Ар-Лапси, Ренди, 20 м

- Риф Мерканти, Сент-Джулианс

- Мыс Аура, 50 м

-Уид-из-Зуррик, Ренди, 30 м

- Мыс Делимара, Марсашлокк, 25 м

- Мыс Марфа, 25 м

- Острова святого Павла, 25 м

- Риф Шленди, Гозо, 25 м

- Мыс Рэ’ а (ReqqaPoint), Гозо, 60 м

- Мыс Дуэйра, Гозо, 60 м

- Пещера Шленди, Гозо, 12 м

- Скала Фунгус, Гозо, 45 м

- Скала Крокодил и коралловая пещера, Гозо, 45 м

- Голубая Дыра и Труба, Гозо, 50 м

- Мыс св. Дмитрия, Гозо, 50 м

- Риф Двойная арка, Гозо, 36 м

-Шатт Л-Ахмар, Гозо, 30 м

- Скала Фессей, Гозо, 50 м

- Иль-Кантра, Гозо, 14 м

- Пещера Биллингхерст, Гозо, 30 м

- Риф Коминотто, Комино, 36 м

- Мыс Лантерн, Комино, 50 м

- Мыс Ир’ и’ а, Комино, 50 м

- Пещеры святой Марии, Комино, 20 м

Лучшие объекты для рэк-дайвинга

- Английский военный корабль «Маори» — фортСент-Эльмо, Валлетта

-Буксир «Рози» — мыс Марфа, Чиркеуа

- Бомбардировщик «Бленхейм» — Шроб-ил-Аджин,Марсашлокк

- Баржа «Каролита» — гавань Марсамшетт, Валлетта

- Судно «Ум Эль Фаруд» — Зуррик

- Паром «Империал Игл» — Сент-Полс-Бей

- Моторное судно «Одил» («Маргит») — Витториоза

- Патрульная лодка «P29» — Чиркеуа

- Паром «Шатт Л-Ахмар» — гавань Мджар, Гозо

- Буксир «Святого Михаила» и буксир «10» —Марсаскала

- Бомбардировщик Второй мировой войны «БристолБоуфайтер» — мыс Экзайлс, Слима.