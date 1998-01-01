Правила преумножения

Для Израиля российский рынок – второй по числу путешественников. Ежегодно страну посещает около полумиллиона наших граждан, половина которых – «возвратные» туристы, приехавшие на Святую Землю во второй и третий раз. В амбициозных планах туристических властей Израиля не только сохранить эти цифры, но и улучшить их. Добавить притягательности направлению призваны программы, предложенные Министерством туризма страны российскому турбизнесу.

ТЕКСТ СВЕТЛАНА КОНОВАЛОВА

Бонус всем

Одна из новых инициатив – «нетипичный» сити-брейк «Два города – один отпуск». Это возможность не только раздвинуть рамки поездки, но и в чем-то сэкономить. «Российские туристы любят посещать Тель-Авив и Иерусалим, но часто приезжают в эти города лишь на экскурсию или всего на одну ночь. Наша задача – сделать так, чтобы они гостили у нас дольше. Для достижения этой цели мы выступили с инициативой «Два города – один отпуск». Забронировав как минимум по две ночевки в отелях Тель-Авива и Иерусалима, туристы получат бонусную карту, которая дает возможность бесплатно посетить шесть различных достопримечательностей в обоих городах. Кроме того, это еще и имиджевая реклама: одновременно мы продвигаем тусовочный и пляжный Тель-Авив и культурно-исторический Иерусалим», –рассказывает директор Департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ Ксения Кобякова.

Воспользовавшись этой бонусной картой в Иерусалиме, путешественники могут посетить Музей Израиля, пройти сгидом по известному рынку Махане Иегуда, а также увидеть светозвуковое шоу в музее «Башня Давида». Находясь в Тель-Авиве, туристы совершат гастрономическое путешествие по крупнейшему городскому рынку Сарона, посетят Музей современного искусства, а также побывают на экскурсии под названием «Сказки Яффо».

Программа уже дала неплохие результаты. Ведущий менеджер по направлениюИзраиль компании «Де Визу» Максим Щуплов отмечает: «В Израиле уже давно сложилась ситуация, когда туристы в основном выбирали проживание в Нетании, Тель-Авиве и на Мертвом море. Сейчас благодаря усилиям Министерства туризма Израиля активно продается Иерусалим. Из этого города удобно отправляться на экскурсии по всей стране. К тому же проживание в гостиницах израильской столицы позволяет полнее познакомиться с Иерусалимом, его святыми местами».

Различные бонусы и скидки предусмотрены и для классических сити-брейков по Иерусалиму и Тель-Авиву. Например, при бронировании программы CITYBREAKJERUSALEM на четыре и более ночей турист получает в подарок бесплатный ужин в одном из ресторанов столицы, возможность бесплатно посетить экскурсию по центру города и светомузыкальное шоу в Башне Давида, а также различные скидки в ресторанах и музеях.

Без альтернатив

Особое внимание туристические власти Святой Земли уделяют продвижению на российском рынке курорта Эйлата, расположенного на побережье Красного моря. Российскому рынку была предложена программа лояльности –операторы, ставшиеконсолидаторами чартерных рейсов в аэропорт Овда, могли рассчитывать на компенсацию в размере 45 евро за каждого туриста, отдохнувшего на южном курорте Израиля. В итоге в зимнем сезоне 2015/2016 дополнительные «крылья» подняли компании «Пегас Туристик», CoralTravel, ANEXTour и ICSTravelGroup. «Программа лояльности дала хорошие результаты. За первые четыре месяца 2016 года в Эйлате отдохнуло больше российских туристов, чем за весь 2015-й. Ввиду успеха первого этапа поощрительной программы субсидирования рейсов из России в Эйлат, мы приняли решение о ее продлении», – говоритКсения Кобякова.

В этом году состав консолидаторов рейсов в Овду несколько изменился. К ICSTravelGroup и CoralTravel присоединились «Библио Глобус» и «Матрешка-Тур». Благодаря работе последнего отправиться на курорт теперь можно напрямую из Санкт-Петербурга.

Свою лепту в «раскрутку» Эйлата вносят отельеры курорта. Местная ассоциация гостиничного бизнеса второй сезон дополнительно выплачивает консолидаторам рейсов 15 евро за каждого туриста, выбравшего местом своего отдыха Эйлат. А в этом году компании – организаторы чартеров получили еще один бонус: они освобождены от уплаты аэропортовых сборов. «Льготы, которые мы даем российскому турбизнесу, позволяют формировать выгодные цены на отдых в Эйлате. По нашим данным, российские туристы сейчас могут приобрести четырехдневный тур на двоих за 40 тысяч рублей», – подчеркиваетпредставитель министерства.

Такая политика туристических властей Израиля позволила привлечь на курорт новых туристов. С октября 2016 года по январь 2017-го в Эйлатеотдохнули 15 тысяч россиян, что в два раза больше чем за аналогичный период конца 2015 – начала 2016 года.По словам туроператоров, альтернатив Эйлату, находящемуся в четырех часах полета из центральной России, сейчас нет.

Движение вперед

Новые бонусные программы – не единственные методы «борьбы» за путешественника. Туристические власти страны не забывают об улучшении качества обслуживания и модернизации инфраструктуры. В 2016 году была благоустроена вся пляжная территория в Тель-Авиве, более чем на 30 километров протянулся променад. Идет работа по снижению стоимости размещения.В ближайшие пять лет гостиничный фонд страны пополнится 15 тысячами номеров, а за 10 лет увеличится на 27 тысяч мест.

«Мы приняли программу, согласно которой отели будут освобождены от уплаты налога на землю. Эта мера позволит им сократить свои расходы и, как следствие, снизить стоимость проживания для своих гостей. Более 70 наших средств размещения прошли через международную систему классификации, подтвердив «звездность». Остальные гостиницы ждут своей очереди. Многие в ожидании классификации проводят реновацию, что в итоге также помогает улучшать сервис», –отмечает министр туризма Израиля Ярив Левин.

Однако израильские отельеры уже играют на опережение, предлагая российскому турбизнесу новые правила игры. «Ценовая политика израильских отелей, работающих с российским рынком, сильно изменилась. К примеру, туры в период израильских праздников Песах (Пасха) и Рош-ха-Шана (Новый год) стоили дорого, так как в это время гостиницы традиционно поднимали цены. Теперь же туристы могут приобрести турпакет на эти даты по более низкой цене,– комментирует Максим Щуплов. – Но при этом не стоит забывать, что найти отель в это время все равно будет сложно из-за стоп-сейлов».

ТОП-3 достопримечательностей Эйлата

Подводная обсерватория

На территориикомплекса разместились павильоны с редкими тропическими рыбами, черепахами, скатами, кораллами и другими морскими обитателями. В определенные часы проводится кормление акул и вскрытие жемчужных раковин. Через иллюминаторы подводной обсерватории можно следить за рыбками в их естественной среде обитания.

Дельфиний риф

Морской заповедник, где обитает семейство дельфинов. Здесь можно понаблюдать за этими млекопитающими, поплавать с ними, погрузиться под воду с аквалангом, отдохнуть на песчаном пляже или в кафе.

Национальный парк Тимна

Марсианские пейзажи с терракотово-золотыми скалами, величественные природные «скульптуры», напоминающие сказочных животных и исполинские грибы, самый древний в мире медный рудник. Все это находится в 30 км от курорта в пустыне Негев. В парке проложены пешеходные маршруты, можно заказать прогулку на верблюдах и джип-сафари.