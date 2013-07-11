Город надежд

Туристический облик Севастополя многим знаком с детства. Между тем власти регионахотят показать город с другой, новой стороны, лишить отдых сезонности и наполнить его вкусными и интересными событиями.

ТЕКСТ АЛЕКСАНДРА ПОЛЯНСКАЯ

Достоин поклонения

Севастополь относительно молод – он был основан в 1783 году. Но благодаря подвигам жителей, защищавших его во времена Крымской войны 1854–1855 годов и Великой Отечественной войны, он действительно запечатлел себя в истории как «город,достойный поклонения» – именно так переводится его название с греческого.

Самый узнаваемый символ не только Севастополя, но и всего Крыма–Памятник затопленным кораблям. Флот затопили во время Крымской войны, чтобы перекрыть вход в бухту вражеским судам, а морякитогда сошли на берег и защищали город.

К одной из главных туристических святынь Севастополя относят музейный комплекс «35-я береговая батарея». Здесь был последний оплот рухнувшей к началу июля 1942 года обороны города. Площадь комплекса – около 8 гектаров, из которых 5 гектаров занимают подземные сооружения, осмотр которых обычно вызывает у экскурсантов очень сильные эмоции.

На Историческом бульваре находится Панорама, посвященная первой обороне города в годы Крымской войны. Здесь же расположен Севастопольский аквариум –самый первый в Российской империи.Парадным причалом города считается Графская пристань, построенная к приезду Екатерины II. Со стороны площади Нахимова ее венчает белоснежная колоннада.

Приехав в город моряков, стоит побывать в их главном храме –Соборе Святого Равноапостольного князя Владимира. К одной из самых древних православных святынь Крыма относят храм Двенадцати Апостолов в Балаклаве.

В целом в Севастополе насчитывается свыше 2000 памятников археологии, истории, архитектуры.

Удивительно живописная Балаклава, не так давно отметившая свой 2500-летний юбилей, – часть большого города, при этом сильно от него отличающаяся. Раскинувшаяся у небольшой уютной бухты, скрытой между высокими горами, Балаклава практически незаметна со стороны моря. В свое время она была закрыта даже для севастопольцев. Сейчас же по старым каменистым улочкам, по набережной с тесно пришвартованными рыбацкими лодками и яхтами может погулять любой желающий.

Барабуля с игристым

«Нам очень важно, чтобы туристы из всех городов России больше узнали о Севастополе, его туристических возможностях, доступных не только в период летнего сезона», – заявил Юрий Кривов, заместитель губернатора Севастополя. По его словам, особое внимание сейчас уделяется развитию событийного и гастрономического видов туризма.

В Севастополе стали появляться заведения, специализирующиеся на местной сезонной кухне. Посетителям предлагают уху балаклавских рыбаков, жареную барабульку, блюда из катрана (черноморской акулы) и камбалы-калкана.«Всем известна средиземноморская кухня, так почему бы нам не продвинуть свою, черноморскую? Это перспективный бренд», – уверен Юрий Кривов.

Павел Швец, идеолог концепции авторского виноделия, считает, что в Севастополь туристов могут привлекать энотуры. По оценке эксперта, местные вина очень тонкие и сложные – благодаря уникальному климату и состоянию почвы.

Сегодня в Севастополе работает более 20 винодельческих хозяйств.Балаклавскую«ЗолотуюБалку», например, называют Крымской Шампанью, поскольку виноград, из которого здесь делают игристые вина, по своим характеристикам близок к сортам знаменитого французского региона. Дегустации «золотых» вин проходят на бывшей даче Хрущева.

Инкерманский завод марочных вин – это в первую очередь знаменитые подвалы, занимающие 55 тысяч квадратных метров, – настоящий подземный город!Главнаяего достопримечательность–дубовые буты, бочки, в которых хранятся вина. После дегустации туристам предложат прогуляться по развалинам средневековой крепости Каламита и посетить Свято-Климентьевский пещерный монастырь.

Для каждого свой

Ежегодно в Севастополе проходит множество интересных туристических событий. В числе наиболее популярных – «Парусная неделя Севастополя», «Офицерский бал», а также Крымский военно-исторический фестиваль, который в этом году состоится уже в четвертый раз. Он будет длиться неделю, причем каждый день будет посвящен определенной исторической эпохе: Античности, Древней Руси, Средневековью, Великой Отечественной войне. Участниками фестиваля станут 1,5 тысячиреконструкторов со всей России. Ожидается, что ежедневно мероприятие будет посещать от 10 до 30 тысяч человек. Не так давно правительство Севастополя приняло решение превратить фестиваль в круглогодично работающий военно-исторический парк. Уже в следующем году на площадкеначнется его создание.

Туроператоры подтверждают – событийные мероприятия в Севастополе пользуются спросом. И хотя, по мнению Эвелины Руснак, заместителя генерального директора компании «Кандагар», говорить о Севастополе как о самостоятельном туристическом направлении пока рано, посещение города традиционно входит в комбинированные программы по полуострову. «По исторической и культурной составляющей Севастополь однозначно занимает лидирующую позицию среди регионов Крыма», – считает эксперт.

Топ-5 событий 2017 года

Крымский военно-исторический фестиваль

10–17 сентября

Открытый весенний кубок в Олимпийских и Неолимпийских классах яхт

24–30 апреля

Гастрономический фестиваль «Мидийный экспресс»

11–13 июля

Парусная неделя Севастополя

19–27 августа

Севастопольский международный кинофестиваль

21–28 сентября

НЕЛЬЗЯ ПРОПУСТИТЬ

Херсонес

Древний город Херсонес Таврический, некогда выполнявший роль форпоста Византийской империи на Крымском полуострове, сегодня – самый величественный археологический памятник Юга России. Здесь в 988 году был крещен князь Владимир. К 900-летию этого события в Херсонесе воздвигли Владимирский собор.

Балаклава

Район Севастополя, богатый на достопримечательности: здесь и руины генуэзской крепости Чембало, и военно-морской музейный комплекс,где размещался сверхсекретный завод по ремонту подводных лодок, и Георгиевский монастырь, а также скала Святого Явления, мысы Айя и Фиолент.

Малахов курган

Мемориальный комплекс, расположенный в юго-восточной части Севастополя. Малахов курган дважды становился ареной ожесточенных боев: в годы Крымской войны и Великой Отечественной. На его территории находитсяболее двадцати памятников, в том числе оборонительная башня Корниловского бастиона – крепостное сооружение середины XIXвека.