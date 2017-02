Турбизнес, №1, Февраль 2017 « Вернуться к журналу



В ожидании Че Опрошенные «ТБ» эксперты ожидают, что в наступившем году сохранятся тенденции 2016 года. Рынок ждет небольшой рост, основными факторами, которые окажут на него влияние, станут стабильный внутренний спрос и увеличение предложения, поскольку в рамках подготовки к ЧМ-2018 по футболу в российских городах, которые принимают матчи, продолжат открываться отели. ТЕКСТ АННА ЮРЬЕВА «По нашим оценкам, в 2017 году возможен небольшой рост показателей в пределах 5–7%. В целом связываем рост со стабилизацией спроса», – говорит Елена Иванова, директор по продажам и управлению доходами по России Azimut Hotels. – Мы ожидаем, что внутренний спрос будет стабильным и останется на уровне прошлого года. Возможен небольшой рост спроса со стороны туристов из Германии, Италии, Испании, а также стран Среднего и Дальнего Востока – Китая, Индии, Ирана». Эксперт также обратила внимание, что Кубок конфедераций 2017, турнир под эгидой ФИФА, который должен пройти с 17 июня по 2 июля 2017 года в России, возможно, привлечет в принимающие города футбольных болельщиков, но, с другой стороны, ряд туристов откажется от поездок в города, где будут проходить матчи. Начавшийся рост рынка – нормальное следствие развития экономических циклов, и он продолжится, считает Ксения Непомнящих, директор по маркетингу HelioparkHotels&Resorts. Она отметила, что гостиничный бизнес несколько пробуксовывал по объективным макроэкономическим причинам, а сейчас он медленно, но набирает обороты. «Эта тенденция, возможно, не будет взрывной, но она точно продолжится», – считает эксперт. В текущем году «ускорятся» города-миллионники, в том числе это будет связано с подготовкой к чемпионату мира по футболу. Кроме того, продолжат развиваться курортные направления. «Конечно, все это ждет нас в том случае, если сохранится поступательное развитие и не произойдет никаких экономических или политических потрясений», –предупреждает Ксения Непомнящих. По ее словам, тенденция к росту внутреннего туризма устойчива. Сейчас флагманом здесь выступают столицы, курортные направления и особенно популярные туристические города, однако вскоре география может расшириться. «Мы предвидим, что 2017 год не принесет больших сюрпризов. Политическая обстановка в мире и в нашем регионе не улучшается, как и не видны причины для роста доходов населения, что привело бы к переключению туристического потока на бюджетные зарубежные направления», – говорит руководитель департамента гостиничного бизнеса JLL Татьяна Веллер. В компании предполагают, что в 2017 году тенденция к довольно высокому уровню тарифов сохранится, однако рост должен замедлиться. «К концу 2017 года, когда, вероятно, будет вводиться новый номерной фонд, который строится в преддверии чемпионата мира по футболу 2018, мы увидим небольшую коррекцию средних тарифов – новые игроки начнут агрессивно отвоевывать рыночную долю», – полагает эксперт. В то же время, как отмечает Ксения Непомнящих, влияние на рынок ЧМ-2018 уже «подходит к финалу». «2017 год – это уже практически дедлайн для открытия заявленных гостиниц и инфраструктурных объектов, поэтому мы, видимо, будем весь год слышать новости об открытии того или иного отеля», – поясняет эксперт. О сдержанном оптимизме на рынке говорит и поведение инвесторов. «По девелоперскому направлению в нашей компании мы видим осторожный, но устойчивый рост интереса к этому бизнесу», – говорит Ксения Непомнящих.По ее словам, если два-три года назад преобладала реновация, и инвесторы вкладывали средства в выкуп старых объектов, запуская их потом в обновленном виде, то сейчас все чаще инвесторы готовы к застройке участков гостиничными объектами «с нуля», что, по мнению эксперта, является признаком положительных тенденций на макроэкономическом уровне: девелоперы и инвесторы стали готовы к длинным деньгам. Топ-8 открытий 2017 года Флагманский Radisson Blu The Carlson Rezidor Hotel Group откроет новый отель Radisson Blu Olympiysky в Москве. Отель категории upperupscale на 379 номеров начнет принимать гостей в первом квартале 2017 года. 2. Первый Starwood на Кубани На второе полугодие 2017 года запланировано открытие Four Pointsby Sheraton в Краснодаре – первый отель подбрендом международной сети Starwood Hotels&Resorts Worldwide, Inc. в регионе. Отель станет вторым под брендом Four Pointsby Sheraton в России после гостиницы в Калуге, открытой летом 2015 года. 3. Громкая реновация На текущий год запланировано открытие после двухлетней реставрации отеля Azimut Moscow Smolenskaya Hotel. Компания бизнесмена Александра Клячина выкупила здание гостиницы «Белград» весной 2014 года, через полтора года было объявлено о закрытии отеля и начале масштабной реконструкции. По ее завершении число номеров возрастет с 236 до 474. Ожидается, что после открытия бывший «Белград» станет флагманским отелем Azimut Hotels в Москве. 4. Lotte приходит в Петербург Второй в России отель под управлением южнокорейского оператора планируется открыть в мае 2017 года. Инвестиции в проект составляют $120 млн. Здание гостиницы располагается на Исаакиевской площади. Планируется, что в отеле будет 154 номера, рестораны, бары испа-центр. 5. Ростовский недострой Sheraton в Ростове планировалось сдать в эксплуатацию еще в 2014 году. Но контракт с подрядчиком был расторгнут из-за неисполнения обязательств. Идет судебное разбирательство. Объект был выставлен на торги, новый собственник ООО «ПФО «Траст» решил строить гостиницу под брендом RadissonBlu. Отель будет иметь 81 номер, лобби-бар, ресторан и спа-салон. Открытие запланировано на первую половину 2017 года. 6. Итальянцы в Калининграде Сеть Domina планирует запустить гостиницу на 166 номеров в Калининграде в 2017 году. В феврале 2016 года первая в России гостиница итальянской сети на 218 номеров открылась в Новосибирске. 7. Sheraton в Мордовии В столице Мордовии планируется завершить очередной долгострой к ЧМ-2018 года – Four Pointsby Sheraton Saransk. Изначальногостиница уровня 5* должна была начать работу к 2013 году, теперь же она позиционируется как 4* «плюс», а открытие запланировано на сентябрь 2017 года. 8. В Россию приходит Jumeirah Громкое событие – выход на рынок России нового международного оператора – неоднократно откладывалось. Изначально отель класса «люкс» Jumeirah должен был открыться в историческом здании, «Доме Вавельберга», в 2015 году, но запуск дважды переносился из-за разногласий девелопера с администрацией Санкт-Петербурга по поводу некоторых аспектов реконструкции здания. В этом году отель на 74 номера, в который вложено $90 млн, должен наконец начать принимать гостей.





