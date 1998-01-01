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Выяснилось, на что ориентируются российские туристы, выбирая отель

Наш портал получил результаты масштабного исследования «гостиничных предпочтений» туристов, проведенного в 15 странах мира, включая Россию

При выборе отеля россияне прежде всего смотрят на цены и реже всего - на дизайн. Из удобств и услуг в отеле наибольшее значение для россиян имеют удобная кровать и наличие беспроводного доступа к интернету.

К такому выводу пришли специалисты туристического метапоиска Momondo, проведя масштабное исследование в таких странах, как Россия, США, Англия, Франция, Германия, Испания, Италия, Голландия, Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия, Турция, Португалия и Китай.

В опросе приняли участие более 15 тыс. человек, в том числе около тысячи респондентов из России в возрасте от 18 до 65 лет.

Как говорится в выводах исследования, 85% российских туристов хоть раз останавливались в гостинице на отдых. Стоит отметить, что многие россияне во время отдыха выбирают для проживания также квартиры или дома в аренду (14%) и хостелы (9%).

При поиске подходящего для отдыха отеля в этом году большинство российских туристов(65%) руководствуется ценами, тогда как ранее цена не была решающим фактором, а располагалась лишь на третьей строчке рейтинга самых популярных ответов.

Китайцев финансовая сторона проживания практически не беспокоит – только 39% респондентов указали стоимость как одну из наиболее важных причин для выбора жилья во время отпуска.

При выборе отеля россияне, как и большинство респондентов из других стран, обращают внимание и на расположение гостиницы. 35% наших соотечественников отметили, что им важна близость мест, которые они запланировали посмотреть, а 20% – красивые виды вокруг.

Наименьшее значение при планировании отпуска для россиян имеет оригинальный дизайн отеля и отличия от других гостиниц. Только 5% наших соотечественников рассказали, что ищут в жилье изюминку. Среди китайцев, напротив, особенные черты отелей привлекают 21% респондентов.

Не проявляя заметного интереса к оригинальному дизайну, россияне, тем не менее, весьма требовательны к удобствам и услугам, предоставляемым в отеле. Так, для большинства (36%) наших соотечественников имеют значение комфортабельность кровати и наличие Wi-Fi, что соответствует и приоритетам иностранных туристов.

Чуть меньшую (35%) заинтересованность россияне проявили в отношении завтрака. Наличие ванной комнаты имеет значение для 26% респондентов, 22% обращают внимание на качество обслуживания в номерах.

«В последние три года в связи с непростой экономической ситуацией россияне, естественно, начали больше смотреть на цены и искать способы для экономии средств.

При этом от комфортных условий готовы отказаться единицы. Высокий уровень сервиса требуется 30% российских путешественников. Удивительно, но согласно опросу чаще на него обращают внимание мужчины (32%), а не женщины (28%).

При этом молодежь 18-22 лет в данном вопросе более требовательна, чем люди старшего возраста. За рубежом внимание персонала более, чем россиянам, нужно только туркам (32%) и китайцам (31%), а французов (7%) оно интересует меньше всего», – прокомментировала результаты исследования Ирина Рябовол, представитель Momondo в России.

/TOURBUS.RU