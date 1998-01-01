Новости На Мальдивах объявлен режим чрезвычайного положения РСТ, АТОР, дипломаты и туроператоры комментируют осложнение политической обстановки на Мальдивах и обсуждают, коснется ли режим ЧП туристов

Президент Мальдивской Республики Абдулла Ямин объявил в понедельник чрезвычайное положение в стране сроком на 15 дней, говорится в сообщении МИД страны. Решение было принято на фоне обострившегося политического кризиса. "Правительство Мальдив хотело бы также заверить всех мальдивцев и международное сообщество в том, что безопасность всех мальдивцев и иностранцев, живущих на Мальдивах и посещающих их, будет обеспечена", — говорится в сообщении. МИД подчеркивает, что все аэропорты, порты, отели в стране работают в прежнем режиме. По информации «Интерфакса», признаки нестабильности в политической ситуации на Мальдивах появились на прошлой неделе, когда Верховный суд страны постановил освободить девять заключенных, заявив, что обвинения против них были политически мотивированы. Также суд постановил восстановить в правах 12 оппозиционных членов парламента и признал неконституционным процесс по делу бывшего президента Мальдив Мухаммеда Нашида, обвиняемого в терроризме. По данным телеканала ВВС, правительство ранее приостановило работу парламента и приказало армии противодействовать любым попыткам Верховного суда объявить импичмент президенту Мальдив Абдулле Ямину. Последний раз чрезвычайное положение на Мальдивах объявляли в 2015 году, тогда правительство заявило, что расследует заговор с целью убийства президента Ямина. Между тем сегодня наш портал получил заявление Министерства туризма Мальдив, в котором говорится, что весь туристический сектор и сферы экономики, связанные с туризмом, продолжают свое функционирование в обычном режиме, никаких ограничений для туристов на пребывание или передвижение по территории Республики Мальдив не вводится. Все отели, транспорт и остальная туристическая инфраструктура работает, как и обычно, а правительство гарантирует безопасность туристов, говорится в заявлении. По информации российских туроператоров, отдыху туристов на Мальдивах в настоящий момент ничто не угрожает и не мешает, жалоб туристов, а также аннуляций туров нет. Россияне не будут отказываться от уже оплаченных туров на Мальдивские острова, хотя поменять планы по будущим поездкам могут, сообщила между тем в интервью «Интерфаксу» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина. "Все протесты, чрезвычайное положение и прочее на Мальдивах касаются столицы Мале. Но она находится на отдельном острове. Туристы отдыхают на других островах и даже прилетают на отдельный остров. До ближайшего от столицы острова, где есть отели, – 30-40 минут на катере. А есть острова, до которых надо лететь либо на гидросамолетах, либо местными воздушными линиями до часа, так как архипелаг занимает огромную территорию", — рассказала она. "В связи с этими событиями те, кто только собирается ехать, могут отказаться от поездки. А те, кто уже купил туры, вряд ли откажутся, так как это дорогой продукт. Тем более, если они бывали на Мальдивах раньше и знают, что столица Мале абсолютно изолирована от всех островов", — подчеркнула г-жа Тюрина. «Режим ЧП никак не отражается на туристах. Более того, отдыхающие просто не в курсе происходящего, поскольку все волнения – в столице Мале, а туристы находятся на островах-курортах», - заявила Анна Филатовская, директор департамента прямых продаж, рекламы и PR туроператора ICS Travel Group, которую цитирует АТОР. По ее информации, аннуляций туров нет, а глубина продаж на направлении составляет пять месяцев. «Никаких жалоб и звонков от туристов в нашу службу поддержки клиентов на отдыхе не поступало. В туристических зонах обстановка абсолютно спокойная, туристам ничто не угрожает. Аннуляций туров также не было, бронирования идут в штатном режиме. Глубина продаж по направлению довольно большая и достигает июня этого года», - проинформировали в пресс-службе туроператора «Библио Глобус». «Политический кризис в стране не отразится на отдыхе туристов. Все это касается исключительно столицы - Мале, расположенной вдали от курортных островов и туристических зон. Соприкосновение российских туристов с Мале минимальное, в этот регион мы не организуем экскурсионную программу. Аннуляций туров в связи с текущей ситуацией не отмечаем», - говорится в комментарии пресс-службы туроператора ANEX Tour. Ольга Затонских, руководитель направления компании ПАКС, которую также цитирует АТОР, отмечает, что «единственная рекомендация, которую мы даем туристам, - это воздержаться от экскурсий в столицу – Мале. Но только потому, что во время политических митингов на острове иногда перекрывают дороги, так что передвижение по острову становится затруднительным. Однако экскурсии в Мале и так не слишком популярны среди российских туристов, так как смотреть в столице почти нечего». В свою очередь, в пресс-службе компании «Мальдивиана» нашему порталу заявили: «Никаких звонков от туристов мы не получали, никаких отмен бронирований тоже нет. Правительство республики гарантирует, что туристам и туристическим объектам ничто не угрожает, инфраструктура будет работать в обычном режиме. Внутренняя ситуация на Мальдивских островах не затронет туристические курорты. Туристам гарантирована полнейшая безопасность». Между тем, сегодня вечером ТАСС сообщил, что Посольство России на Шри-Ланке рекомендует россиянам воздержаться от посещения Мальдив из-за волнений в этой стране. Об этом информагентству заявили в консульском отделе российского дипломатического представительства, в зону ответственности которого входят Мальдивы. «В Москву послан сигнал с рекомендациями воздерживаться от поездок на Мальдивы в связи с происходящими там определенными волнениями на политическом уровне. На сегодняшний день каких-либо проявляемых угроз нет, но предпосылки к этому есть», – заявили в дипведомстве. /TOURBUS.RU

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