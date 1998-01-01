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02 декабря
Выяснилось, с кем туристы не хотят вместе лететь

Поисковая система Aviasales провела опрос более тысячи туристов о  самом «неприятном» попутчике


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Туристический поисковик Аviasales решил выяснить, кого из соседей по самолету пассажиры считают самым «страшным» попутчиком.

"Мы опросили тысячу путешественников и пришли к выводу, что больше всего не хотят видеть своим попутчиком тех, кто переборщил с алкоголем. 36% участников исследования сочли пьяных пассажиров настоящим кошмаром авиапутешествий.

 

Следом за ними любители разуться в полете. 27% опрошенных заявили, что не готовы мириться с запахами", — сообщили в пресс-службе Aviasales.

Третье место занимают маленькие пассажиры. 17% уверены: ничего не может быть хуже кричащего ребенка. 

"Проблема пассажира с ребенком (если он кричит) решается наушниками с музыкой или фильмом, — поделился мнением один из участников исследования. – Пьяного я сам могу, пожалуй, успокоить. Но вот с запахами в замкнутом помещении смириться сложно". 

11% респондентов заявили, что во время полета их раздражает сидящие впереди пассажиры, которые слишком сильно откидывают спинку своего кресла. Еще 9% проголосовали против чрезмерно болтливых пассажиров.

Ранее эксперты Aviasales провели исследование среди бортпроводников, чтобы найти наиболее эффективные способы успокоить плачущего младенца .

В частности, 59% стюардесс, принявших участие в исследовании, рекомендуют переключить внимание малыша с ощущений дискомфорта при взлете и посадке.

Они советуют родителям приготовить шоколад, раскраску, любимую игрушку.

 

Еще 18% опрошенных бортпроводников рекомендуют держать наготове воду или другие напитки, помогающие справится с давлением.

Наконец, 15% советуют покрепче обнять ребенка, как бы давая понять: все в порядке, здесь безопасно.

/TOURBUS.RU


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