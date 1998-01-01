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02 декабря
Выяснилось, с кем туристы не хотят вместе лететь
Поисковая система Aviasales провела опрос более тысячи туристов о самом «неприятном» попутчике
Туристический поисковик Аviasales решил выяснить, кого из соседей по самолету пассажиры считают самым «страшным» попутчиком.
"Мы опросили тысячу путешественников и пришли к выводу, что больше всего не хотят видеть своим попутчиком тех, кто переборщил с алкоголем. 36% участников исследования сочли пьяных пассажиров настоящим кошмаром авиапутешествий.
Следом за ними любители разуться в полете. 27% опрошенных заявили, что не готовы мириться с запахами", — сообщили в пресс-службе Aviasales.
В частности, 59% стюардесс, принявших участие в исследовании, рекомендуют переключить внимание малыша с ощущений дискомфорта при взлете и посадке.
Они советуют родителям приготовить шоколад, раскраску, любимую игрушку.
Еще 18% опрошенных бортпроводников рекомендуют держать наготове воду или другие напитки, помогающие справится с давлением.
Наконец, 15% советуют покрепче обнять ребенка, как бы давая понять: все в порядке, здесь безопасно.
/TOURBUS.RU
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