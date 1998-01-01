Новости ЭТО ЛЮБОПЫТНО: Хотят ли наши туристы видеть на отдыхе соотечественников? Интернет-сервис Skyscanner выяснил, насколько россияне рады встрече со своими соотечественниками во время заграничного отдыха, и в каких странах у них меньше всего шансов встретить сограждан

Как отмечается в исследовании, результатами которого поделился с нашим порталом туристический поисковый сервер Skyscanner, путешественники со всего света часто признаются, что не очень любят встречать своих соотечественников в путешествиях – и россияне не исключение. Сервер Skyscanner провел исследование и узнал, как россияне на самом деле воспринимают друг друга на отдыхе. В результате опроса, в котором приняли участие 2,5 тысячи человек, оказалось, что 38% отечественных туристов избегают встречи со «своими» за рубежом, еще 38% не обращают на них внимания, а искренне рады встрече с земляками только 24%. Среди главных причин избегать россиян респонденты отмечают неуважение соотечественников к культуре и обычаям страны пребывания (26%), оскорбительное поведение по отношению к окружающим (23%) и неумеренное употребление спиртных напитков (17%). В то же время респонденты, радушно встречающие соотечественников на отдыхе, считают, что с ними «приятно поговорить» (23%), они могут помочь в трудной ситуации (15%) и с ними «веселее» (12%). Большинство же просто рады увидеть соотечественников за границей без всякой конкретной причины (47%). Участники опроса Skyscanner также высказали свое мнение о том, как отличается поведение отечественных путешественников от иностранных. Оказалось, что большинство респондентов (44%) считает, что россияне ведут себя хуже других туристов, при этом почти столько же (42%) говорят, что «наши» на отдыхе не лучше и не хуже иностранцев, и лишь 14% утверждают, что путешественники из России ведут себя лучше представителей остальных государств. Специально для тех, кто ищет уединения от соотечественников, а также для всех первооткрывателей и любителей «непроторенных дорожек» Skyscanner собрал список стран, которые находятся на вершине популярности среди туристов со всего мира, но пока еще явно недооценены российскими путешественниками. Неудивительно, что в первой десятке рейтинга много далеких направлений – Тайвань, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Бразилия, Мексика и Филиппины. Впрочем, в первую десятку попали и гораздо более близкие жителям европейской части России страны – Великобритания (3 место), Ирландия (5 место) и Румыния (8 место). Неожиданно высокое третье место Великобритании объясняется тем, что, несмотря на довольно большое количество российских туристов, страна еще более популярна среди туристов со всего мира, - отмечается в исследовании.

Теги: Skyscanner, Исследования рынка, Выездной туризм Назад к списку новостей

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