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25 ноября
Выяснилось, о каком идеальном отдыхе мечтают наши сограждане
Исследовательский центр Superjob предоставил очередные результаты исследования отпускных предпочтений россиян
Для каждого второго россиянина идеальный отпуск должен длиться от четырех недель и более, сообщили нашему порталу в исследовательском центре Superjob.
Согласно опубликованным данным, почти каждый третий респондент (30%) мечтает о четырехнедельном отпуске. Это показал опрос, проведенный среди 1600 человек в 152 населенных пунктах.
Четверти (24%) опрошенных удобно отдыхать три недели в году. Между тем, по мнению каждого пятого (20%) участника опроса, работникам нужно давать возможность отдыхать больше четырех недель.
"Идеальный отпуск должен длиться столько, чтобы человек хотел вернуться на свою работу, то есть не менее полутора месяцев", - отметил один из респондентов. Для хорошего отдыха 17% опрошенных хватает и двух недель, десятью днями готовы ограничиться всего 3% участников опроса.
Среди летних видов отдыха россияне традиционно отдают предпочтение путешествиям по городам и странам (30%) и пляжному отдыху (24%). Каждый десятый (10%) с удовольствием проводит отпуск на даче ("немного работаешь, совмещаешь приятное с полезным").
Примерно столько же (8%) россиян любят в свободное от работы время наслаждаться свежим воздухом, вооружившись удочкой или ружьем, по 6% по возможности отправляются в туристические походы и круизы. В стенах родного дома отдыхают 4% респондентов. Экскурсии в летнее время доставляют удовольствие 3% опрошенных, при этом часть респондентов совмещает экскурсионные программы с пляжным отдыхом.
Говоря об идеальном месте для отдыха, 17% участников опроса выбрали Россию. По 6% респондентов предпочли бы провести отпуск на Мальдивах или вдали от цивилизации, например, на необитаемом острове. По 3% мечтают побывать на острове Бали и в Италии, или же отправиться в круиз.
Также россияне не отказались бы отдохнуть в Таиланде и на острове Куба - за эти варианты отдали голоса по 2% участников опроса.
Столько же опрошенных провели бы отпуск дома даже в том случае, если бы у них не было никаких ограничений в выборе места для отдыха.
/TOURBUS.RU
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