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06 августа
Аналитики: Выездной туризм вырос на 8,7%, но за счет лишь трех стран
Аналитическая службы АТОР представила подробный анализ выездного турпотока из РФ в первом полугодии
Выездной туризм в первом полугодии 2026 года продолжил расти, но его динамика держится всего на нескольких направлениях. По оценке Аналитической службы АТОР, россияне совершили около 9,5 млн туристических поездок за рубеж – на 8,7% больше, чем годом ранее.
При этом почти весь прирост обеспечили Вьетнам, Китай и Египет, которые вместе добавили рынку около 1,3 млн поездок.
Именно эти направления компенсировали последствия ближневосточного кризиса. Поток в ОАЭ сократился почти вдвое, заметно снизилось количество поездок в Катар, Кувейт, Бахрейн и Иран.
В результате общий рынок сохранил положительную динамику, но его рост сегодня зависит от очень ограниченного числа стран.
Согласно данным Пограничной службы ФСБ России, россияне совершили в первом полугодии 2026 года 14 244 022 поездки за рубеж (точнее, в 122 страны и территории мира). Это на 4,3% больше, чем в первом полугодии 2025 года (13 659 132), но темпы прироста по туристическим направлениям – все же вдвое выше.
Из данных Погранслужбы следует, что из этого количества 41,7% составили поездки в группу стран «ближнего зарубежья» (включая Абхазию и Южную Осетию). При этом динамика в целом по этой группе стран – отрицательная (-1,9% год к году).
Как отмечают эксперты АТОР, за исключением Абхазии и частично Узбекистана, выездной поток в эту группу стран носит в основном нетуристический характер (личные визиты, поездки диаспоры и пр.).
Годовой прирост количества поездок (со всеми целями визита, не только туризм) из направлений со значительным количеством поездок здесь продемонстрировали Грузия (+3,2%), Армения (+19,1%), Узбекистан (+32,7%), Таджикистан (+18,5%).
Минус показали направления-миллионники: Абхазия (-12,3%) и Казахстан (-4,6%), а также Киргизия (-2,2%) и Южная Осетия (-10,8%).
Еще 55,2% поездок пришлись на 29 стран «дальнего» зарубежья с преимущественно туристическим характером выездного потока.
Здесь прирост больше: +9,7%, но он нуждается в коррекции по данным национальной статистики стран, принимающих россиян. Дело в том, что статистика пересечений границы у Погранслужбы не учитывает транзитные поездки россиян через третьи страны (а их, по подсчетам Аналитической службы АТОР, – не менее 1 млн).
Полученные с такой коррекцией результаты I полугодия 2026 года по топ-30 востребованных туристических направлений (29 направлений «дальнего» зарубежья + Абхазия) дают нам общую цифру турпоездок – 9,5 млн (включая около 1 млн посещений зарубежных государств в ходе транзитных поездок, засчитанных как визит, т.е. с пересечением границы). Прирост к таким же скорректированным данным I полугодия 2025 года: +8,7%
Это в целом соответствует прогнозам, высказанным ранее (например, по летним месяцам аналитики АТОР прогнозировали прирост около 8%). С учетом высокого прироста зимой (до ближневосточного кризиса) и неплохого июня цифра +8,7% релевантна для характеристики динамики выездного туризма в целом в I полугодии.
Как отмечает Артур Мурадян, вице-президент АТОР по международному туризму, генеральный директор туроператора Space Travel, бенефициарами перераспределения потоков, которых лишился Ближний Восток, подчеркивает он, стали в первую очередь на Вьетнам и Египет. Последний тоже показал внушительный рост, которого давно не было. Это связано с перераспределением авиационных потоков перевозчиками в сторону понятных, логичных и востребованных направлений.
Экзотические островные направления постепенно набирают свой поток после весеннего кризиса на Ближнем Востоке, но Шри-Ланка продолжает падение, замечает г-н Мурадян.
«Китай, как мы много раз говорили в АТОР, будет стремительно расти и турпоток из РФ продолжит увеличиваться за счет продления безвизового режима и расширения авиасообщения с российскими городами. Лидером по динамике из туристических стран без прямых рейсов из РФ является Япония, которая по-прежнему держится за счет китайских перевозчиков», – резюмирует Артур Мурадян.
Только эти три страны дали выездному туризму дополнительные 1,3 млн поездок в I полугодии 2026 года, в то время как эффект от ближневосточного кризиса выразился в минусе около 580 тыс. поездок.
Из массовых направлений наиболее впечатляющий прирост количества турпоездок россиян в I полугодии показали Египет (+24,3% в годовом выражении) и Китай (+55,6%).
Самое массовое выездное направление и лидер по количеству визитов россиян в I полугодии 2026 года – Турция – получила лишь небольшой плюс, однако, как мы недавно писали, и он был достигнут не за счет роста турпотока на пляжные курорты, а за счет транзитного Стамбула, который принял часть туристов, ранее летавших на отдых через аэропорты Ближнего Востока.
Таиланд удерживает свои прошлогодние объемы с небольшим минусом – сказалось выпадение весной удобной транзитной перевозки через страны Персидского залива. Этот же фактор повлиял на слабоотрицательные показатели Малайзии и Индонезии.
Продолжает ярко расти российский турпоток в Японию (+24,7%). В плюсе Индия и Южная Корея (+4,54%), а вот Северная Корея неожиданно оказалась в минусе (впрочем, абсолютное количество таких поездок и так было очень невелико).
Куба и Венесуэла демонстрируют глубокий спад российского турпотока из-за геополитического конфликта и закрытия полетных программ.
Из-за ближневосточного кризиса и переориентации россиян на новые стыковочные хабы выросли не только Китай и Турция (Стамбул), но и Эфиопия.
При этом снова вырос,несмотря ни на какие перипетии со стыковками на Ближнем Востоке, спрос на премиальную островную экзотику.
/TOURBUS.RU
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