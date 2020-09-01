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05 августа
Артур Мурадян: “Горящие туры – это анахронизм"
Гендиректор туроператора Space Travel рассказал, чем обусловлено отсутствие горящих туров в этом сезоне
Российским туристам не рекомендуется приобретать путевки за рубеж как можно ближе к дате путешествия, поскольку туроператоры стали консервативнее и могут не выставить в продажу горящие туры, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян, которого сегодня цитирует «Интерфакс».
"Горящие туры – это анахронизм из времен экспансивного роста турбизнеса, который преимущественно строился по чартерной модели. Туроператоры пересмотрели свои модели развития, а на смену собственным самолетам по целому ряду направлений пришли блоки мест на регулярных рейсах.
Причем иногда условия этих блоков таковы, что туроператору проще отказаться от нереализованных кресел с определенным штрафом, чем снижать цены", - написал он в соцсетях.
"Потому что сначала закрываются дешевые тарифы на перелет, потом хорошие категории номеров. Именно поэтому турист, который хочет сэкономить, нередко покупает тот же тур дороже на 100-200 тысяч рублей или вообще остается без отпуска", - заключил г-н Мурадян.
В свою очередь исполнительный дирктор АТОР Майя Ломидзе в интервью «Интерфаксу отметила, что “Стагнация – наверно, наиболее подходящее слово для характеристики "средней температуры" нынешнего летнего сезона в выездном туризме. Но при этом есть направления, на которых спрос вырос больше, чем на 20-30%, а есть те, на которых снизился больше, чем на 15%. Закрытие ближневосточных направлений также сыграло свою роль в общем снижении спроса.
Но надо сказать, что спад турпотока в ОАЭ и весной, и летом перекрывается ростом таких направлений, как Китай, Таиланд, Вьетнам, куда были расширены чартерные программы туроператоров”.
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