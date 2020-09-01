Артур Мурадян: “Горящие туры – это анахронизм"

Гендиректор туроператора Space Travel рассказал, чем обусловлено отсутствие горящих туров в этом сезоне

Российским туристам не рекомендуется приобретать путевки за рубеж как можно ближе к дате путешествия, поскольку туроператоры стали консервативнее и могут не выставить в продажу горящие туры, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян, которого сегодня цитирует «Интерфакс».

"Горящие туры – это анахронизм из времен экспансивного роста турбизнеса, который преимущественно строился по чартерной модели. Туроператоры пересмотрели свои модели развития, а на смену собственным самолетам по целому ряду направлений пришли блоки мест на регулярных рейсах.

Причем иногда условия этих блоков таковы, что туроператору проще отказаться от нереализованных кресел с определенным штрафом, чем снижать цены", - написал он в соцсетях.



Как отметил г-н Мурадян, отсутствие горящих туров обусловлено и общим дефицитом предложений.

"Доступных направлений сейчас мало, и проблем с загрузкой практически никто из них не ощущает. Спрос перераспределился так, что все дестинации прирастают", - пояснил он.



По словам эксперта, если направление востребовано, то цена скорее вырастет по мере приближения даты вылета.

"Потому что сначала закрываются дешевые тарифы на перелет, потом хорошие категории номеров. Именно поэтому турист, который хочет сэкономить, нередко покупает тот же тур дороже на 100-200 тысяч рублей или вообще остается без отпуска", - заключил г-н Мурадян.

В свою очередь исполнительный дирктор АТОР Майя Ломидзе в интервью «Интерфаксу отметила, что “Стагнация – наверно, наиболее подходящее слово для характеристики "средней температуры" нынешнего летнего сезона в выездном туризме. Но при этом есть направления, на которых спрос вырос больше, чем на 20-30%, а есть те, на которых снизился больше, чем на 15%. Закрытие ближневосточных направлений также сыграло свою роль в общем снижении спроса.

Но надо сказать, что спад турпотока в ОАЭ и весной, и летом перекрывается ростом таких направлений, как Китай, Таиланд, Вьетнам, куда были расширены чартерные программы туроператоров”.



“По предварительным оценкам наших аналитиков, высокий сезон пройдет с превышением показателей прошлого года – от +4 до +8% в целом по рынку год к году. Крепкий рубль, скорее, способствует стабилизации выездного рынка”, - считает эксперт.

/TOURBUS.RU