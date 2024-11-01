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05 августа
“Победа" возобновляет полеты в ОАЭ
Рейсы из Москвы и Махачкалы в Дубай начнутся 2-3 сентября, а из столицы в Абу-Даби - 25 октября
Авиакомпания "Победа" с сентября возобновит полеты между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами, сообщает пресс-служба перевозчика.
"Первый рейс из Москвы в Дубай запланирован на 3 сентября. Полеты будут осуществляться трижды в неделю: по понедельникам, четвергам и субботам", - говорится в сообщении.
Полеты из Москвы в Абу-Даби возобновятся с 25 октября. Рейсы будут выполняться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.
Спрос на ОАЭ среди туристов оказался выше ожидаемого: направление вошло в число лидирующих по продажам на вторую половину лета и осень, а отставание в бронированиях от прошлого года стремительно сокращается, сообщил ранее "Интерфакс".
"ОАЭ вернулся в тройку самых популярных направлений у туристов после отмены рекомендаций Минэкономразвития, уступая лишь Турции и Египту. Оживлению продаж способствовали привлекательные цены на путевки, и мы ожидаем восстановления спроса до прошлогодних объемов к осени 2026 года", - рассказала руководитель отдела по связям с общественностью туроператора Coral Travel Марина Макаркова.
Чтобы стимулировать спрос отели в Эмиратах предлагают скидки 5-15%", - пояснила г-жа Макаркова.
В Ассоциации туроператоров России также сообщили о существенном приросте бронирований по ОАЭ, в том числе благодаря привлекательным ценам от отельеров.
ейчас эмиратские гостиницы предлагают скидки, которые достигают 60-65%. Осенью и в начале зимнего сезона цены останутся привлекательными: размер скидок может составлять 20-30%", – рассказали в ассоциации.
/TOURBUS.RU
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