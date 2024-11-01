Новости “Победа" возобновляет полеты в ОАЭ Рейсы из Москвы и Махачкалы в Дубай начнутся 2-3 сентября, а из столицы в Абу-Даби - 25 октября

Авиакомпания "Победа" с сентября возобновит полеты между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами, сообщает пресс-служба перевозчика. "Первый рейс из Москвы в Дубай запланирован на 3 сентября. Полеты будут осуществляться трижды в неделю: по понедельникам, четвергам и субботам", - говорится в сообщении.

В дальнейшем частоту полетов планируют увеличить: с 1 октября рейсы станут ежедневными, а с 2 октября авиакомпания начнет выполнять по два рейса в день. Полеты из Москвы в Абу-Даби возобновятся с 25 октября. Рейсы будут выполняться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Кроме того, 2 сентября состоится первый рейс "Победы" из Махачкалы в Дубай. На этом направлении полеты будут проходить три раза в неделю.

Авиакомпания приостановила рейсы между городами России и ОАЭ в марте на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Спрос на ОАЭ среди туристов оказался выше ожидаемого: направление вошло в число лидирующих по продажам на вторую половину лета и осень, а отставание в бронированиях от прошлого года стремительно сокращается, сообщил ранее "Интерфакс". "ОАЭ вернулся в тройку самых популярных направлений у туристов после отмены рекомендаций Минэкономразвития, уступая лишь Турции и Египту. Оживлению продаж способствовали привлекательные цены на путевки, и мы ожидаем восстановления спроса до прошлогодних объемов к осени 2026 года", - рассказала руководитель отдела по связям с общественностью туроператора Coral Travel Марина Макаркова.



Как отметила эксперт, делать прогнозы по итогам сезона для ОАЭ преждевременно, однако реально восполнить 80-85% бронирований рекордного 2025 года.

"Сейчас в ОАЭ особенно популярны курорты для семейного отдыха – Аджман, Фуджейра, Рас-эль-Хайма. Чтобы стимулировать спрос отели в Эмиратах предлагают скидки 5-15%", - пояснила г-жа Макаркова. В Ассоциации туроператоров России также сообщили о существенном приросте бронирований по ОАЭ, в том числе благодаря привлекательным ценам от отельеров.

"В ближайшие месяцы россияне могут стать одной из основных целевых аудиторий для отелей ОАЭ, поскольку многие европейцы уже определились с местом отдыха и не станут менять планы. Конкуренция за туристов отражается на стоимости размещения. ейчас эмиратские гостиницы предлагают скидки, которые достигают 60-65%. Осенью и в начале зимнего сезона цены останутся привлекательными: размер скидок может составлять 20-30%", – рассказали в ассоциации. /TOURBUS.RU

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