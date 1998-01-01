Минтранс РФ: Ведется работа по запуску полетов в Россию тайских авиакомпаний

Сейчас еженедельно российские авиакомпании выполняют 102 рейса в Таиланд по 20 маршрутам

Между Россией и Таиландом растет объем авиаперевозки, ведется работа по запуску полетов тайских авиакомпаний, сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

"В области воздушного транспорта наблюдается рост объемов авиаперевозок. Еженедельно 4 российские авиакомпании выполняют 102 рейса в Таиланд по 20 маршрутам.

Ведется работа над началом выполнения полетов в Россию авиакомпаниями Таиланда. Для этого будут организованы переговоры авиационных властей двух стран", - говорится в сообщении.



Как отметили в министерстве, за первое полугодие 2026 года российскими авиакомпаниями было перевезено свыше 1,5 млн пассажиров.



В 2025 году Россия поставила рекорд по количеству путешествий в королевство – свыше 1,9 млн туристов, это на 8,8% больше, чем годом ранее.

Напомним, что в июне власти Таиланда запустили мобильное приложение Thailand Immigration Management System, которое позволит иностранным туристам заранее заполнить данные для оформления карты прибытия, сейчас сервис работает в тестовом режиме, сообщила ранее газета Khaosod.



"Иммиграционная служба Таиланда в тестовом режиме запустила приложение Thailand Immigration Management System или THIM, в котором иностранные туристы могут заранее оформить данные для карты прибытия Thailand Digital Arrival Card (TDAC). Предполагается, что нововведение позволит сократить время прохождения иммиграционного контроля до 40 секунд на человека", - пишет издание.



Как отмечала газета, среди преимуществ нового приложения – процесс заполнения анкеты в первый раз занимает несколько минут, затем оно сохраняет введенные данные для последующих путешествий.

При повторном визите в Таиланд достаточно внести лишь обновленную информацию, например, данные о рейсе. THIM доступно на Android и iO

Также, как мы сообщали ранее, в мае Кабинет министров Таиланда принял решение сократить срок безвизового пребывания иностранных туристов вдвое – с 60 до 30 дней

При этом эксперты Российского союза туриндустрии заявили, что это не окажет влияния на организованный турпоток из РФ, так как для подавляющего большинства туристов срок пребывания в Таиланде не превышает 10-14 дней, редко 21.

Но решение может повлиять на популярность страны у «зимовщиков», выезжающих на два-три месяца.

/TOURBUS.RU