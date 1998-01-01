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05 августа
Минтранс РФ: Ведется работа по запуску полетов в Россию тайских авиакомпаний
Сейчас еженедельно российские авиакомпании выполняют 102 рейса в Таиланд по 20 маршрутам
Между Россией и Таиландом растет объем авиаперевозки, ведется работа по запуску полетов тайских авиакомпаний, сообщает пресс-служба Минтранса РФ.
"В области воздушного транспорта наблюдается рост объемов авиаперевозок. Еженедельно 4 российские авиакомпании выполняют 102 рейса в Таиланд по 20 маршрутам.
Ведется работа над началом выполнения полетов в Россию авиакомпаниями Таиланда. Для этого будут организованы переговоры авиационных властей двух стран", - говорится в сообщении.
Напомним, что в июне власти Таиланда запустили мобильное приложение Thailand Immigration Management System, которое позволит иностранным туристам заранее заполнить данные для оформления карты прибытия, сейчас сервис работает в тестовом режиме, сообщила ранее газета Khaosod.
При повторном визите в Таиланд достаточно внести лишь обновленную информацию, например, данные о рейсе. THIM доступно на Android и iO
Также, как мы сообщали ранее, в мае Кабинет министров Таиланда принял решение сократить срок безвизового пребывания иностранных туристов вдвое – с 60 до 30 дней
При этом эксперты Российского союза туриндустрии заявили, что это не окажет влияния на организованный турпоток из РФ, так как для подавляющего большинства туристов срок пребывания в Таиланде не превышает 10-14 дней, редко 21.
Но решение может повлиять на популярность страны у «зимовщиков», выезжающих на два-три месяца.
/TOURBUS.RU
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